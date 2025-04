Jennifer Lopez elképesztő luxuskérésekkel sokkolta Budapestet

A rajongók már tűkön ülve várják Jennifer Lopez érkezését Budapestre, de már nem kell sokáig izgulniuk kevesebb, mint 3 hónap maradt hátra. A koncert az MVM Dome-ban idén július 20-án az Up All Night című turné keretei között kerül megrendezésre. Annak ellenére, hogy a jegyek árát nem a magyar pénztárcákra szabták, több mint tizenháromezer jegy kelt el az elmúlt hetekben.

Jennifer Lopez Budapesten ad koncertet az Up All Night turnéja keretin belül

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez luxuskérései a szervezők felé

Természetesen a szervezők még minden percet ki szeretnének használni, annak érdekében, hogy a legtökéleesebben működjön a nagy esemény és megfeleljen Jennifer Lopez elvárásainak. A napokban a kívánságlista is megérkezett, amit az énekesnő csapata állított össze. A szervezőcég tulajdonosa, Guba Gábor egy rádióműsorban mesélt a részletekről. A nagyszabású budapesti Jennifer Lopez koncert nem kis szervezéssel jár, különösen, hogy a latin dívának magasak az igényei. Még az sem mindegy, hogy milyen bútorok veszik körül.

Az egy teljesen publikus dolog, hogy mi kerül be az öltözőbe, illetve milyen cateringet kér. De természetesen vannak olyan túlzások, plusz kérések, amiket a management belerak, de utána nem használnak. Viszont, amiket ő kért, tehát a nagyon kényelmes, magas minőségű bútorzat, illetve az olyan funkcionális dolgok, mint a szobabicikli vagy nyújtópad teljesen érhetők. JLo ugyanis nem csak egy nagyszerű énekesnő, és színpadi művész, hanem fantasztikus táncos is, amihez elengedhetetlen a bemelegítés

— mesélte a szervező. „A szállodák esetében mi tettünk javaslatokat. Elküldtük Budapest 5-6 kiemelkedő szállodájának paramétereit nagyon részletesen, sőt mi személyesen meg is néztük az összes elnöki lakosztályt emiatt. Ezek után pedig ők döntenek”

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez Ben Affleckkel is érkezhetett volna Budapestre

A koncert egyeztetési folyamata nem az elmúlt 1-2 évben kezdődött, hanem még a Covid előtt, amikor Jennifer Lopez és Ben Affleck még vígan egy párt alkottak. Így a szervezők abban is reménykedtek, hogy a színész talán elkíséri feleségét a turnéra és őt is köszönthetik. Mostanra azonban már az is csodának számít, hogy JLO egyáltalán fellép hazánkban.