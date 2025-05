Vajna Timi elárulta születendő kislánya nevét

Vajna Timi éveken át küzdött azért, hogy édesanya lehessen: vágya most duplán is valóra vált, ugyanis februárban megszületett kisfia, Ben. Ekkor azonban már Timi a kislányával várandós volt.

Vajna Timi kétgyerekes anyuka lesz

Vajna Timi sosem titkolta küzdelmét

Vajna Timi soha nem titkolta küzdelmét és gyakran beszámolt arról, hogy mi mindent megtesz, hogy anya lehessen. Mesélt követőinek a hormonkezelésekről, majd arról is, hogy kisfiát béranya hozta világra. Ugyanekkor boldogan újságolta, hogy várandós, most pedig már a szülésre készül. „Ugyanannál az amerikai orvosnál szülök, aki végigment velem a veszteségeken, a vetéléseken. Nem felejtem el azt a pillanatot, amikor boldogan hívott a genetikai teszt után, hogy minden rendben a babával, de emellett az embriót is bevizsgálták” – nyilatkozta Timi. „Nagyon izgulok, hogy minden rendben legyen.”

Már nagyon izgul a kislány születése miatt

„Próbálnék kikapcsolni és nyugalomban lenni, de nagyon nehezen megy. Azt hiszem, ez az izgalom természetes, de nem könnyű megélni. A kislányunk nevét is kiválasztottuk már, Hailey lesz a neve” – idézi a Bors a Hot! nyomán Rá­tho­nyi-Pa­lá­csik­ Tímeát.