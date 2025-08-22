Így lett a vagány lányból valóságos divatikon: Dua Lipa 30 éves, és minden korszakban menő

Dua Lipa ma ünnepli 30. születésnapját, aki a mai zeneipar igazi popcsillaga, akinek nemcsak zenei munkássága került a reflektorfénybe, hanem lenyűgöző stílusfejlődése is. A vagány 20 éves lányból futurisztikus diszkóstílusikon lett, majd saját kollekcióján át elérkezett arra a pontra, ahol jelenleg is van. Minden korszakát meghatározta egy ikonikus szett, amelyek nemcsak az ő személyes divattörténetét, hanem egy generáció stílusát is meghatározták. Nézzük végig a popsztár átalakulását korszakról korszakra!
Pályája kezdetén Dua Lipa stílusát nagyban befolyásolta a grunge vonal, mielőtt még áttért volna a teljes nőiességre. Akkoriban gyakran lépett színpadra bőrdzsekiben, szakadt farmerban, apró szoknyákban és egyszerű topokban, míg nyakát többnyire choker díszítette. Imádta a platformos, fekete bakancsokat, amik a teljes kényelemről árulkodnak és nagyon ritkán lehetett ezen a ponton még magas sarkúban látni. Természetesen a hivatalos eseményeken elegánsan jelent meg, de itt sem hagyta el az akkoriban védjegyévé vált stílust: fekete ruha, fekete blézer vagy dzseki, macskásra húzott tusvonal és enyhén hullámos haj. Ez a kezdeti egyszerűség és nyers erő tökéletesen megmutatta, hogy Dua nem szeretne sablonos popsztárrá válni.
Az énekesnő 2019-ben a legújabb albuma, a Future Nostalgia, apropóján megvált hosszú, ikonikus gesztenyebarna hajától és rövid alul fekete, felül szőke fazont villantott. Ruházatában hirtelen váltás következett be: az egyszerű farmereket és szoknyákat testéhez simuló futurisztikus hangulatot árasztó bodyra cserélte a színpadon. A hivatalos eseményeken is teljesen megvált az eddig kislányosnak vélt stílustól és már sokkal nőiesebb ruhákban állt a kamerák elé. Szettjeit legfőképp a csillogás jellemezte, ami egy utalás is lehetett felfelé ívelő karrierjére.
Ennek a korszaknak egyik legkiemelkedőbb darabja a 2021-es Brit Awardson viselt Vivienne Westwood által tervezett sárga miniruha, hozzáillő szintén a tervező által megálmodott nyaklánccal. Magabiztosság sugárzott, ahogy végigsétált a vörös szőnyegen egy bakancsszerű magas sarkúban, ami tisztelgés lehetett hajdani punk-glam stílusa előtt. Ez a szett tökéletesen illett Dua Lipa rebellis, ámde játékos személyiségéhez.
A 2023-as Met gálán Dua egy Karl Lagerfeld archív Chanel kreációban tündökölt, ami egy utánozhatatlan fehér tweed báli ruha volt, fekete szegélyekkel, amelyet tökéletesen párosított egy gyémánt Tiffany & Co. nyaklánccal. Ez az outfit egy új fejezetet nyitott meg divatkarrierjében, mert innentől fogva már nem csupán popsztárként tekintettek rá, hanem meg is ihlette a couture divattervezőket, a múzsájuk lett. A ruha a divatörökséget jelképezte, és felemelte az aranyhangú énekesnőt a kortárs ikonok közé.
2023-ban a Versace felkarolta Duát és közösen megálmodták a La Vacanza kollekciót, amiből nem modellként, hanem társtervezőként vette ki a részét. Nem ez volt az első alkalom, hogy együtt dolgozott a dizájnermárkával, de eddig a pontig a tervezésben sosem vett részt. A Barbie premierjén is az ő költeményükben jelent meg, egy pillangómintás, rózsaszínes miniruhában lépett a vörös szőnyegre. A szettből játékosság, élénkség, életerő sugárzott. Ezen a ponton Dua már nemcsak képviselte a divatot, hanem formálta is.
Pár nappal ezelőtt Dua megünnepelte előszületésnapját barátaival és vőlegényével, Callum Thurnerrel, ahol egy Giuliano Calza által tervezett extravagáns ruhakölteményt viselt. Az ezüst, testhez simuló, flitteres diszkógömbszerű ruhának mély dekoltázsa és oldalsó, extrém kivágása volt. Ez az outfit egyszerre volt ünnepélyesen elegáns és a fényesség megtestesítője.
Az utcai megjelenése a mai napig tükrözi azt a stílusát, amit a karrierje elején megszokhattunk tőle. Imádja a bőrdzsekiket, az egyszerű basic darabokat, a fekete színt és a kényelmet. Nem hivatalos utcára lépései is épp olyan meghatározóak, mint a reflektorfényben töltött ideje. Stílusában visszaköszönnek a Y2K elemek, az oversized darabok, a hétköznapi sportcipők és a farmerek is. A laza energia és a popsztár magabiztosságának az ötvözete teszi lehetővé, hogy mindig a modern trendek nagykövete tudjon maradni.
