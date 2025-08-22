Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Így lett a vagány lányból valóságos divatikon: Dua Lipa 30 éves, és minden korszakban menő

FilmMagic - Theo Wargo
popsztár dua lipa születésnap
Gyüre Bernadett
2025.08.22.
A koszovói-albán származású énekesnő karrierje az elmúlt 10 évben töretlenül ível felfelé. Dua Lipa ma ünnepli 30. születésnapját, aki a zenei és színészi karrierje mellett igazi stílusikonná nőtte ki magát. Stílusa az évek alatt folyamatos változáson esett át és lázadó lányból igazi nővé érett, aki ma a haute couture és a Y2K összeolvadásának a királynője.

Dua Lipa ma ünnepli 30. születésnapját, aki a mai zeneipar igazi popcsillaga, akinek nemcsak zenei munkássága került a reflektorfénybe, hanem lenyűgöző stílusfejlődése is. A vagány 20 éves lányból futurisztikus diszkóstílusikon lett, majd saját kollekcióján át elérkezett arra a pontra, ahol jelenleg is van. Minden korszakát meghatározta egy ikonikus szett, amelyek nemcsak az ő személyes divattörténetét, hanem egy generáció stílusát is meghatározták. Nézzük végig a popsztár átalakulását korszakról korszakra!

Dua Lipa igazi divatdiktátor lett
Dua Lipa igazi divatdiktátor lett.
Forrás: Variety

Dua Lipa stílusának legnagyobb mérföldkövei:

1. Rock inspirálta stílus (2015-2018)

Pályája kezdetén Dua Lipa stílusát nagyban befolyásolta a grunge vonal, mielőtt még áttért volna a teljes nőiességre. Akkoriban gyakran lépett színpadra bőrdzsekiben, szakadt farmerban, apró szoknyákban és egyszerű topokban, míg nyakát többnyire choker díszítette. Imádta a platformos, fekete bakancsokat, amik a teljes kényelemről árulkodnak és nagyon ritkán lehetett ezen a ponton még magas sarkúban látni. Természetesen a hivatalos eseményeken elegánsan jelent meg, de itt sem hagyta el az akkoriban védjegyévé vált stílust: fekete ruha, fekete blézer vagy dzseki, macskásra húzott tusvonal és enyhén hullámos haj. Ez a kezdeti egyszerűség és nyers erő tökéletesen megmutatta, hogy Dua nem szeretne sablonos popsztárrá válni.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Dua Lipa attends The Warner Music & Ciroc Brit Awards After Party on February 22, 2017 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/ Getty Images for Warner Music)
Dua Lipa karrierje kezdetén nagyon szerette a fekete színt.
Forrás: Dave Benett Library

2. A „Future Nostalgia” csillogása (2019-2020)

Az énekesnő 2019-ben a legújabb albuma, a Future Nostalgia, apropóján megvált hosszú, ikonikus gesztenyebarna hajától és rövid alul fekete, felül szőke fazont villantott. Ruházatában hirtelen váltás következett be: az egyszerű farmereket és szoknyákat testéhez simuló futurisztikus hangulatot árasztó bodyra cserélte a színpadon. A hivatalos eseményeken is teljesen megvált az eddig kislányosnak vélt stílustól és már sokkal nőiesebb ruhákban állt a kamerák elé. Szettjeit legfőképp a csillogás jellemezte, ami egy utalás is lehetett felfelé ívelő karrierjére.

NAGOYA, JAPAN - DECEMBER 04: Dua Lipa arrives at the 2019 Mnet Asian Music Awards(MAMA) Red Carpet at Nagoya Dome on December 4, 2019 in Nagoya, Japan. (Photo by Jun Sato/WireImage,)
A Future Nostalgia album idején gyakran lehetett látni csillogó ruhákban.
Forrás: WireImage

3. Couture és egyre több vörös szőnyeges megjelenés (2021-2022)

Ennek a korszaknak egyik legkiemelkedőbb darabja a 2021-es Brit Awardson viselt Vivienne Westwood által tervezett sárga miniruha, hozzáillő szintén a tervező által megálmodott nyaklánccal. Magabiztosság sugárzott, ahogy végigsétált a vörös szőnyegen egy bakancsszerű magas sarkúban, ami tisztelgés lehetett hajdani punk-glam stílusa előtt. Ez a szett tökéletesen illett Dua Lipa rebellis, ámde játékos személyiségéhez.

LONDON, ENGLAND - MAY 11: Dua Lipa arrives at The BRIT Awards 2021 at The O2 Arena on May 11, 2021 in London, England. (Photo by JMEnternational/JMEnternational for BRIT Awards/Getty Images)
A 2021-es Brit Awardson Vivienne Westwood ruhakölteményében jelent meg.
Forrás: Getty Images Europe

4. Met-gála és a couture erősődése (2023)

A 2023-as Met gálán Dua egy Karl Lagerfeld archív Chanel kreációban tündökölt, ami egy utánozhatatlan fehér tweed báli ruha volt, fekete szegélyekkel, amelyet tökéletesen párosított egy gyémánt Tiffany & Co. nyaklánccal. Ez az outfit egy új fejezetet nyitott meg divatkarrierjében, mert innentől fogva már nem csupán popsztárként tekintettek rá, hanem meg is ihlette a couture divattervezőket, a múzsájuk lett. A ruha a divatörökséget jelképezte, és felemelte az aranyhangú énekesnőt a kortárs ikonok közé.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 01: Dua Lipa attends The 2023 Met Gala Celebrating "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" at The Metropolitan Museum of Art on May 01, 2023 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
A híres Lagerfeld x Chanel báli ruha után a divattervezők múzsája lett.
Forrás: Getty Images North America

5. Versace és kísérletezés a divattal (2023-2024)

2023-ban a Versace felkarolta Duát és közösen megálmodták a La Vacanza kollekciót, amiből nem modellként, hanem társtervezőként vette ki a részét. Nem ez volt az első alkalom, hogy együtt dolgozott a dizájnermárkával, de eddig a pontig a tervezésben sosem vett részt. A Barbie premierjén is az ő költeményükben jelent meg, egy pillangómintás, rózsaszínes miniruhában lépett a vörös szőnyegre. A szettből játékosság, élénkség, életerő sugárzott. Ezen a ponton Dua már nemcsak képviselte a divatot, hanem formálta is.

LONDON, ENGLAND - JULY 12: Dua Lipa attends the "Barbie" European Premiere at Cineworld Leicester Square on July 12, 2023 in London, England. (Photo by Joe Maher/Getty Images)
Pillangós, csillogós, színes Versace költeményben jelent meg a Barbie című film premierjén.
Forrás: Getty Images Europe

6. Dua Lipa 30 éves: születésnapját extravagáns szettben ünnepelte

Pár nappal ezelőtt Dua megünnepelte előszületésnapját barátaival és vőlegényével, Callum Thurnerrel, ahol egy Giuliano Calza által tervezett extravagáns ruhakölteményt viselt. Az ezüst, testhez simuló, flitteres diszkógömbszerű ruhának mély dekoltázsa és oldalsó, extrém kivágása volt. Ez az outfit egyszerre volt ünnepélyesen elegáns és a fényesség megtestesítője.

30. születésnapjára merész, csillogó ruhát húzott.
Forrás: Instagram/Dua Lipa

+1 Utcai stílus

Az utcai megjelenése a mai napig tükrözi azt a stílusát, amit a karrierje elején megszokhattunk tőle. Imádja a bőrdzsekiket, az egyszerű basic darabokat, a fekete színt és a kényelmet. Nem hivatalos utcára lépései is épp olyan meghatározóak, mint a reflektorfényben töltött ideje. Stílusában visszaköszönnek a Y2K elemek, az oversized darabok, a hétköznapi sportcipők és a farmerek is. A laza energia és a popsztár magabiztosságának az ötvözete teszi lehetővé, hogy mindig a modern trendek nagykövete tudjon maradni.

MONTE-CARLO, MONACO - MAY 25: Dua Lipa attends the F1 Grand Prix Of Monaco on May 25, 2025 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Arnold Jerocki/FilmMagic)
A mai napig kedveli a fekete dzsekiket, a farmerokat és edzőcipőket.
Forrás: FilmMagic

