Így lett a vagány lányból valóságos divatikon: Dua Lipa 30 éves, és minden korszakban menő

Dua Lipa ma ünnepli 30. születésnapját, aki a mai zeneipar igazi popcsillaga, akinek nemcsak zenei munkássága került a reflektorfénybe, hanem lenyűgöző stílusfejlődése is. A vagány 20 éves lányból futurisztikus diszkóstílusikon lett, majd saját kollekcióján át elérkezett arra a pontra, ahol jelenleg is van. Minden korszakát meghatározta egy ikonikus szett, amelyek nemcsak az ő személyes divattörténetét, hanem egy generáció stílusát is meghatározták. Nézzük végig a popsztár átalakulását korszakról korszakra!

Dua Lipa igazi divatdiktátor lett.

Dua Lipa stílusának legnagyobb mérföldkövei:

1. Rock inspirálta stílus (2015-2018)

Pályája kezdetén Dua Lipa stílusát nagyban befolyásolta a grunge vonal, mielőtt még áttért volna a teljes nőiességre. Akkoriban gyakran lépett színpadra bőrdzsekiben, szakadt farmerban, apró szoknyákban és egyszerű topokban, míg nyakát többnyire choker díszítette. Imádta a platformos, fekete bakancsokat, amik a teljes kényelemről árulkodnak és nagyon ritkán lehetett ezen a ponton még magas sarkúban látni. Természetesen a hivatalos eseményeken elegánsan jelent meg, de itt sem hagyta el az akkoriban védjegyévé vált stílust: fekete ruha, fekete blézer vagy dzseki, macskásra húzott tusvonal és enyhén hullámos haj. Ez a kezdeti egyszerűség és nyers erő tökéletesen megmutatta, hogy Dua nem szeretne sablonos popsztárrá válni.

Dua Lipa karrierje kezdetén nagyon szerette a fekete színt.

2. A „Future Nostalgia” csillogása (2019-2020)

Az énekesnő 2019-ben a legújabb albuma, a Future Nostalgia, apropóján megvált hosszú, ikonikus gesztenyebarna hajától és rövid alul fekete, felül szőke fazont villantott. Ruházatában hirtelen váltás következett be: az egyszerű farmereket és szoknyákat testéhez simuló futurisztikus hangulatot árasztó bodyra cserélte a színpadon. A hivatalos eseményeken is teljesen megvált az eddig kislányosnak vélt stílustól és már sokkal nőiesebb ruhákban állt a kamerák elé. Szettjeit legfőképp a csillogás jellemezte, ami egy utalás is lehetett felfelé ívelő karrierjére.

A Future Nostalgia album idején gyakran lehetett látni csillogó ruhákban.

3. Couture és egyre több vörös szőnyeges megjelenés (2021-2022)

Ennek a korszaknak egyik legkiemelkedőbb darabja a 2021-es Brit Awardson viselt Vivienne Westwood által tervezett sárga miniruha, hozzáillő szintén a tervező által megálmodott nyaklánccal. Magabiztosság sugárzott, ahogy végigsétált a vörös szőnyegen egy bakancsszerű magas sarkúban, ami tisztelgés lehetett hajdani punk-glam stílusa előtt. Ez a szett tökéletesen illett Dua Lipa rebellis, ámde játékos személyiségéhez.