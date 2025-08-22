Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bíróság tiltotta meg Halle Baileynek és exének, hogy képeket osszanak meg közös gyerekükről az interneten

GETTY IMAGES NORTH AMERICA - JP YIM
gyerek Halle Bailey DDG YouTuber
Life.hu
2025.08.22.
A Kis hableány sztárjának és a rapper DDG-nek 2023 decemberében született közös gyereke. Halle Bailey korábban családon belüli erőszak miatt kért és kapott ideiglenes távoltartási végzést exe ellen. Jelenleg a láthatási jog módosításáért folyik köztük jogi csatározás.

Sem Halle Bailey, sem exe, DDG nem posztolhat a közösségi médiában képeket a közös fiukról. A People magazin által megszerzett bírósági dokumentumok szerint a 25 éves színésznő és a 27 éves YouTuber exe nem tehetnek közzé és nem oszthatnak meg semmilyen „fényképet, képet és/vagy információt” online 19 hónapos fiukról, Haloról.  

Halle Bailey
A bíróság döntése értelmében Halle Bailey és DDG  többé nem tehet közzé ehhez hasonló fotót
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A bírói döntés Halle Bailey és DDG jogi csatározása miatt született

„A jegyzőkönyvben megvitatott okokból, és mivel egyik fél sem ellenezte, a Bíróság elrendeli mindkét felet, hogy tartózkodjanak a kiskorú gyermekre vonatkozó fényképek, képek és/vagy információk közzétételétől, feltöltésétől vagy terjesztésétől az interneten vagy a közösségi média platformokon, illetve attól, hogy bármely más személyt ilyen közzétételre, feltöltésre vagy terjesztésre ösztönözzenek” – áll a Los Angeles megyei Kaliforniai Legfelsőbb Bíróság családjogi osztálya által benyújtott dokumentumokban, amely azt is leírja, hogy módosítja DDG láthatási jogát. 

Engedélyezték a rapper számára a „békés kapcsolattartást” Halle Baileyvel, kizárólag a Halo bíróság által elrendelt láthatásának koordinálása érdekében. A dokumentumok kimondják, hogy DDG minden szerdán és szombaton helyi idő szerint reggel 9 és este 6 óra között, valamint ugyanebben az időszakban minden második vasárnap meglátogathatja a kisgyermeket egy professzionálisan felügyelt láthatási ülés keretében. 

Őrülten szexi bikinis fotókkal ünnepelte 59. születésnapját Halle Berry

Augusztus 14-én ünnepelte születésnapját a hollywoodi sztár, aki még mindig korát meghazudtoló formában van. Halle Berry 59 évesen egy szexi arany színű bikiniben ünnepelt, és a boldog pillanatokat a rajongóival is megosztotta az Instagramon.

Durva válás Hollywoodban: ennyit bukott a szakítással Alec Baldwin

Alec Baldwin „nagyon, nagyon keménynek” nevezte a Kim Basingertől való válását, és elgondolkodott azon, hogy milyen hatással volt ez a lányukra, Irelandre.

Brad Pitt barátnője vállán sírta ki magát: a sztár nehéz napokon van túl

Ines de Ramon és Brad Pitt kapcsolata egyre szorosabb. A sztár ékszertervező barátnője vállán sírta ki magát, amikor megromlott a kapcsolata a gyerekeivel.

 

