Bíróság tiltotta meg Halle Baileynek és exének, hogy képeket osszanak meg közös gyerekükről az interneten

Sem Halle Bailey, sem exe, DDG nem posztolhat a közösségi médiában képeket a közös fiukról. A People magazin által megszerzett bírósági dokumentumok szerint a 25 éves színésznő és a 27 éves YouTuber exe nem tehetnek közzé és nem oszthatnak meg semmilyen „fényképet, képet és/vagy információt” online 19 hónapos fiukról, Haloról.
„A jegyzőkönyvben megvitatott okokból, és mivel egyik fél sem ellenezte, a Bíróság elrendeli mindkét felet, hogy tartózkodjanak a kiskorú gyermekre vonatkozó fényképek, képek és/vagy információk közzétételétől, feltöltésétől vagy terjesztésétől az interneten vagy a közösségi média platformokon, illetve attól, hogy bármely más személyt ilyen közzétételre, feltöltésre vagy terjesztésre ösztönözzenek” – áll a Los Angeles megyei Kaliforniai Legfelsőbb Bíróság családjogi osztálya által benyújtott dokumentumokban, amely azt is leírja, hogy módosítja DDG láthatási jogát.
Engedélyezték a rapper számára a „békés kapcsolattartást” Halle Baileyvel, kizárólag a Halo bíróság által elrendelt láthatásának koordinálása érdekében. A dokumentumok kimondják, hogy DDG minden szerdán és szombaton helyi idő szerint reggel 9 és este 6 óra között, valamint ugyanebben az időszakban minden második vasárnap meglátogathatja a kisgyermeket egy professzionálisan felügyelt láthatási ülés keretében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.