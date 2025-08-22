Bíróság tiltotta meg Halle Baileynek és exének, hogy képeket osszanak meg közös gyerekükről az interneten

Sem Halle Bailey, sem exe, DDG nem posztolhat a közösségi médiában képeket a közös fiukról. A People magazin által megszerzett bírósági dokumentumok szerint a 25 éves színésznő és a 27 éves YouTuber exe nem tehetnek közzé és nem oszthatnak meg semmilyen „fényképet, képet és/vagy információt” online 19 hónapos fiukról, Haloról.

A bíróság döntése értelmében Halle Bailey és DDG többé nem tehet közzé ehhez hasonló fotót

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A bírói döntés Halle Bailey és DDG jogi csatározása miatt született

„A jegyzőkönyvben megvitatott okokból, és mivel egyik fél sem ellenezte, a Bíróság elrendeli mindkét felet, hogy tartózkodjanak a kiskorú gyermekre vonatkozó fényképek, képek és/vagy információk közzétételétől, feltöltésétől vagy terjesztésétől az interneten vagy a közösségi média platformokon, illetve attól, hogy bármely más személyt ilyen közzétételre, feltöltésre vagy terjesztésre ösztönözzenek” – áll a Los Angeles megyei Kaliforniai Legfelsőbb Bíróság családjogi osztálya által benyújtott dokumentumokban, amely azt is leírja, hogy módosítja DDG láthatási jogát.

Engedélyezték a rapper számára a „békés kapcsolattartást” Halle Baileyvel, kizárólag a Halo bíróság által elrendelt láthatásának koordinálása érdekében. A dokumentumok kimondják, hogy DDG minden szerdán és szombaton helyi idő szerint reggel 9 és este 6 óra között, valamint ugyanebben az időszakban minden második vasárnap meglátogathatja a kisgyermeket egy professzionálisan felügyelt láthatási ülés keretében.