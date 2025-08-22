20 százalékkal több pénzt kereshetsz nőként, ha ezt az egy dolgot betartod - A kérdés, hogy megéri-e?

A fizetés kérdése évtizedek óta érzékeny téma, különösen akkor, ha a nők és férfiak közötti különbségekről van szó. Hiába dolgoznak azonos pozícióban, azonos teljesítménnyel, a statisztikák szerint a nők fizetése még mindig elmarad a férfiakétól. Most azonban egy meglepő kutatás mutatta meg: van egy látszólag apró tényező, ami akár 20%-kal is növelheti egy nő keresetét – a szépségápolás és a smink. De tényleg ennyin múlik a karrier?

Szomorú, hogy a nők fizetése azon is múlhat, hogy sminkelik-e magukat.

Forrás: Shutterstock

Nők fizetése: bónusz vagy inkább adó?

Tudtad, hogy a nők fizetése szó szerint a sminkrétegen múlhat? Egy 2023-as tanulmány kimutatta, hogy azok a nők, akik odafigyelnek a kozmetikai ápoltságra és szépen sminkelik magukat, átlagosan 20%-kal többet keresnek, mint más kolléganőik – és nagyobb eséllyel jutnak magasabb pozícióba is.

Ez az úgynevezett szépségprémium, ami azt jelenti, hogy a munkahely a kinézet és a szépség alapján jutalmaz vagy éppen büntet.

Míg a férfiak lazán, frissen borotválva (vagy anélkül) beállítanak a meetingre, a nőktől sokszor alapelvárás, hogy belőtt frizurával, sminkben és magas sarkúban jelenjenek meg, hiszen így lesznek „karrierkészek”.

A szépségprémium ára

Csakhogy a látványos szépség nincs ingyen. Egy átlagos nő havonta több tízezer forintot is költhet a külsejére – fodrászra, körmösre, smink- és szépségápolási termékekre – nem beszélve a rózsaszín adóról. Így az a bizonyos 20%-os fizetéskülönbség hamar eltűnik a tükör előtt töltött órák és a pénztárnál hagyott ezrek között.

Egy kis plusz szempillaspirál reggelente, és máris készülhetünk a fizetésemelésre?

Forrás: Shutterstock

Ha úgy nézzük, hogy a szépen sminkelt nők fizetése magasabb, akkor logikusnak tűnhet a döntés: festék nélkül nehéz érvényesülni. Csakhogy itt jön a csavar. A KSH 2023-as adatai alapján a nők több mint 26%-kal kevesebbet keresnek ugyanazért a szellemi munkáért, mint a férfiak. Vagyis a smink inkább arra jó, hogy kicsit közelebb hozza a fizetéseket, de nem oldja meg a nemi különbség problémáját.

Ez nem bónusz, hanem rejtett teher. Egy láthatatlan, mindennapi kötelezettség, amit a nőknek kell megfizetniük azért, hogy egyáltalán komolyan vegyék őket a munkahelyen.

Hogyan szerezhetsz mégis több fizetést smink nélkül is?

Ha nem akarsz minden nap alapozóval harcba indulni a karrierért, van pár trükk, amivel okosan növelheted a fizetésed.