20 százalékkal több pénzt kereshetsz nőként, ha ezt az egy dolgot betartod - A kérdés, hogy megéri-e?

A fizetés kérdése évtizedek óta érzékeny téma, különösen akkor, ha a nők és férfiak közötti különbségekről van szó. Hiába dolgoznak azonos pozícióban, azonos teljesítménnyel, a statisztikák szerint a nők fizetése még mindig elmarad a férfiakétól. Most azonban egy meglepő kutatás mutatta meg: van egy látszólag apró tényező, ami akár 20%-kal is növelheti egy nő keresetét – a szépségápolás és a smink. De tényleg ennyin múlik a karrier?
Tudtad, hogy a nők fizetése szó szerint a sminkrétegen múlhat? Egy 2023-as tanulmány kimutatta, hogy azok a nők, akik odafigyelnek a kozmetikai ápoltságra és szépen sminkelik magukat, átlagosan 20%-kal többet keresnek, mint más kolléganőik – és nagyobb eséllyel jutnak magasabb pozícióba is.
Ez az úgynevezett szépségprémium, ami azt jelenti, hogy a munkahely a kinézet és a szépség alapján jutalmaz vagy éppen büntet.
Míg a férfiak lazán, frissen borotválva (vagy anélkül) beállítanak a meetingre, a nőktől sokszor alapelvárás, hogy belőtt frizurával, sminkben és magas sarkúban jelenjenek meg, hiszen így lesznek „karrierkészek”.
Csakhogy a látványos szépség nincs ingyen. Egy átlagos nő havonta több tízezer forintot is költhet a külsejére – fodrászra, körmösre, smink- és szépségápolási termékekre – nem beszélve a rózsaszín adóról. Így az a bizonyos 20%-os fizetéskülönbség hamar eltűnik a tükör előtt töltött órák és a pénztárnál hagyott ezrek között.
Ha úgy nézzük, hogy a szépen sminkelt nők fizetése magasabb, akkor logikusnak tűnhet a döntés: festék nélkül nehéz érvényesülni. Csakhogy itt jön a csavar. A KSH 2023-as adatai alapján a nők több mint 26%-kal kevesebbet keresnek ugyanazért a szellemi munkáért, mint a férfiak. Vagyis a smink inkább arra jó, hogy kicsit közelebb hozza a fizetéseket, de nem oldja meg a nemi különbség problémáját.
Ez nem bónusz, hanem rejtett teher. Egy láthatatlan, mindennapi kötelezettség, amit a nőknek kell megfizetniük azért, hogy egyáltalán komolyan vegyék őket a munkahelyen.
Ha nem akarsz minden nap alapozóval harcba indulni a karrierért, van pár trükk, amivel okosan növelheted a fizetésed.
A kutatások szerint a nők ritkábban kérnek fizetésemelést, és ha igen, akkor is kisebb összeget. Pedig a magabiztos tárgyalás sokszor többet ér, mint a legdrágább rúzs. Ne csak egy számot mondj, azt mérlegeld, hogy mennyit érsz.
Ha azt hiszik, erőszakos vagy, jöjjenek a tények. Fizetéskalkulátor, iparági átlag, ha elérhető, akkor a kollégák béradatai – ezekkel nem lehet vitatkozni.
Aki helyben marad, örülhet a pár százalékos emelésnek. Aki vált, a jelenlegi fizetésénél sokkal többet kereshet. A lojalitás szép dolog, de nem mindig kifizetődő.
A sikeres nők mögött gyakran más sikeres nők állnak. A kutatások szerint azok a nők, akik segítik egymást, hamarabb jutnak vezető pozícióba és magasabb fizetéshez.
A fizetés különbség nők és férfiak között nem a tükörben kezdődik, hanem a társadalmi elvárásokban. A smink lehet gyors megoldás, de hosszú távon nem szabad, hogy a karrier a rúzsod árnyalatán múljon. Mert a kérdés nem az, hogy mennyivel keres többet egy férfi vagy egy szépen kisminkelt nő. Hanem az, mikor jutunk el oda, hogy a munkahelyeken tényleg csak a teljesítmény számít, és nem a szempillaspirál.
