Carys Douglas

Elképesztő alakja van Catherine Zeta-Jones lányának — Carys egy apró fekete biiniben pózol

Carys Douglas Catherine Zeta-Jones alak Michael Douglas bikini
Simon Péter
2025.08.22.
Carys Douglas wyomingi kiruccanásáról osztott meg fotókat a közösségi médiában. Catherine Zeta-Jones lánya örökölte anyja bomba alakját, amit úgy tűnik, szívesen meg is mutat.

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones lánya, a 22 éves Carys szűk fekete bikiniben és érzéki pózokban mutatta meg tökéletes alakját a festői Wyoming-tó partján készült fotóin. A képeken háromszög formájú, halter nyakú bikinifelsőben és a hozzá illő, csípő-bikinialsóban pózol.

Catherine Zeta-Jones lánya
Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones lánya, Carys Douglas a szüleivel
Forrás: AFP

Catherine Zeta-Jones lánya, Carys Douglas anyjától örökölte az alakját

Bár Carys fő célja nem az alakjának mutogatása, hanem a bikini tervezőjének a dicsérete volt, a követői nagy eséllyel nem bánták, hogy mindkettőből kaphattak. Catherine Zeta-Jones lányának egyébként sincs semmi szégyellnivalója az alakján, amelyet egyértelműen bombatestű édesanyjától örökölt.

Ezzel együtt szokatlan, hogy Carys ennyire levetkőzzön, az egyetemen nemrég végzett Douglas-lányt legutóbb talárban láthatták a követői és sztárszülei, Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones rajongói. 

A sztárpár lájkokkal, a felhasználók a csinos és gyönyörű jelzőkkel fejezték ki elismerésüket Carys felé. 

