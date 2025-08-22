Elképesztő alakja van Catherine Zeta-Jones lányának — Carys egy apró fekete biiniben pózol

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones lánya, a 22 éves Carys szűk fekete bikiniben és érzéki pózokban mutatta meg tökéletes alakját a festői Wyoming-tó partján készült fotóin. A képeken háromszög formájú, halter nyakú bikinifelsőben és a hozzá illő, csípő-bikinialsóban pózol.
Bár Carys fő célja nem az alakjának mutogatása, hanem a bikini tervezőjének a dicsérete volt, a követői nagy eséllyel nem bánták, hogy mindkettőből kaphattak. Catherine Zeta-Jones lányának egyébként sincs semmi szégyellnivalója az alakján, amelyet egyértelműen bombatestű édesanyjától örökölt.
Ezzel együtt szokatlan, hogy Carys ennyire levetkőzzön, az egyetemen nemrég végzett Douglas-lányt legutóbb talárban láthatták a követői és sztárszülei, Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones rajongói.
A sztárpár lájkokkal, a felhasználók a csinos és gyönyörű jelzőkkel fejezték ki elismerésüket Carys felé.
