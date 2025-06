4 dolog, amivel a nők szabotálják a saját intim örömüket

Egy párkapcsolat és azon belül az intim együttlét egy bonyolult és összetett dolog. Ahhoz, hogy valóban jól működjön és mindkét fél örömét lelje benne, folyamatos odafigyelésre, törődésre és kommunikációra van szükség. Senki sem tökéletes, így akarva-akaratlanul is elkövethetünk olyan apró hibákat, amiket lehet, hogy észre se eszünk, mégis szabotálhatjuk vele saját intim örömünket. Olvasd el cikkünket és derítsd ki, hogy vajon te is elköveted-e ezeket a hibákat? Ha igen, akkor se legyen bűntudatod miatta! Ha felismerted a bakit, az már fél siker! Hiszen ha tudod, min érdemes változtatni, sokkal könnyebb az örömtelibb közös élmények átélése.

4 gyakori hiba, ami gátol az intim örömök megélésében

4 dolog, amivel akadályozhatod saját örömöd az intim pillanatokban

Ezek a tanácsok segíthetnek abban, hogy magabiztosabban ismerd meg önmagad, fejlődj, és így egy mindkettőtök számára örömtelibb, teljesebb intim kapcsolat jöhessen létre.

1. Nem fordítasz elég figyelmet a higiéniára

A szexuális együttlét kölcsönös tiszteleten és törődésen alapul, kezd ezt a legalapvetőbb szinten: önmagaddal. Fontos, hogy odafigyelj az általános egészségedre és higiéniádra. Ha tudod, hogy egy forró randira készülsz a pároddal, zuhanyozz le, borotválkozz meg, és kend be magad a kedvenc testápolóddal. Ez nemcsak rád van jó hatással, de a másik fél számára is vonzó lehet. Természetesen ugyanez vonatkozik a férfiakra is.

Legyetek felelősségteljes partnerek egymás számára a tisztaság, az egészség, a védekezés és a betegségek megelőzése terén is.

2. Beszélgetés szex közben és után, de nem úgy, ahogy kellene

Nem, most nem a vágykeltő suttogásokra gondolunk. Sok férfi arról számol be, hogy a nők gyakran használják az intim együttléteket arra, hogy előhozzák a panaszaikat, elintéznivalóikat, problémáikat vagy a közös teendőket. Ilyenkor viszont ki kellene kapcsolni minden olyan mondandót, ami nem erotikus, vágykeltő, vagy izgató! Igazi libidó romboló tud lenni, ha a forró pillanatok hevében a holnapi bevásárlólistára tereled a szót. Persze ha mindkettőtöknek jól esik, maradhat egy kis játékos csevej, de csak akkor, ha ez közelebb hoz benneteket egymáshoz, nem pedig eltávolít.

A szeretkezés arról szól, hogy testileg kapcsolódjatok, ne fejben agyaljatok. Engedd el a gondolatokat, és figyelj arra, mit érez a tested és hagyd, hogy a párod is így tehessen.

Ugyanez igaz az utójátékra is. A legtöbb férfi elálmosodik orgazmus után és ez nem ellened szól, hanem teljesen természetes testi reakció. Ne vedd személyes sértésnek, ha nem szeretne hosszasan beszélgetni az együttlét után.