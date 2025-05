Családi titkok kerültek napvilágra: ez történt Harry herceg és Meghan Markle esküvője előtt

Diana hercegné öccse, Charles Spencer mindig is szeretettel beszélt Vilmosról és Harryről. Azonban egy visszaemlékezés szerint egykor komoly aggodalmai voltak Harry herceg házassági tervei miatt.

Harry herceg és Meghan Markle környezetének is voltak kételyei

Forrás: ANADOLU

Harry herceg tempója túl gyors volt

Tom Bower királyi író a könyvében olyan forrásokat szólaltatott meg, akik közel álltak a sussexi hercegi párhoz. Az egyik beszámoló szerint Harry családtagjai – köztük Diana két nővére, Jane Fellowes bárónő és Lady Sarah McCorquodale – aggodalmukat fejezték ki azért, mert Harry és Meghan kapcsolatát túl gyorsnak találták. Úgy érezték, Markle nehezen fogja megtalálni a helyét a királyi családban, és nem osztották Harry herceg azon véleményét, hogy menyasszonya és néhai édesanyja között hasonlóság lenne. Harry azonban mindenképp be akarta mutatni Meghant édesanyja legközelebbi barátainak és rokonainak. A herceg azt remélte, hogy a család és barátok majd felfedezik a párhuzamokat Diana és Meghan között – ez azonban nem történt meg. A rokonok inkább úgy érezték, hogy Meghan nem illik be a monarchia világába. Spencer gróf, aki három váláson is túl volt már, személyesen is felhívta Harry figyelmét arra, hogy az esküvő talán túl korai döntés. Harry csalódott és később azt mondta, már ekkor érezte: „Ez borzasztóan nehéz lesz.”

Meghan menedzsere sem tartotta jó ötletnek a házasságot

A házassággal kapcsolatban azonban nem csak a herceg családja osztott meg kételyeket. Meghannek egykori ügynöke, Gina Nelthorpe-Cowne próbálta felhívni figyelmét arra, hogy a királyi élet választása egyet jelenthet színészi karrierje lezárásával. Meghan reakciója elutasító volt. Bower szerint félbeszakította Gina figyelmeztetését: „Gina, elég. Ne mondj semmi negatívat. Ez egy örömteli időszak.”