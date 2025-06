Hogyan nyerhetsz biztosan a pasiddal szembeni vitában? – A válasz megdöbbentő

Minden pár veszekszik. Ez természetes, és a vita valamilyen szinten egészséges is. Azonban mindenki szeret nyerni, és ha egy konfliktusban vereséget szenvedsz, az mindig nehéz, sokszor komoly lelki fájdalmakat okoz.

A vita mindig fontos, de az is, hogyan viselkedsz közben

Forrás: Shutterstock

Hogyan lehetsz vesztes egy vitában?

Most azt gondolhatod, hogy akkor maradsz alul egy vitában, amikor a pasid megsért, vagy valamilyen szörnyűséget mond neked. De igazából a viselkedéskutatók szerint már a veszekedés kezdetekor a vereség érzése alakul ki benned, mentálisan és fizikailag átállsz a kapcsolatfenntartó rendszerről, a teljes védekezésre. Ennek ténylegesen vannak testi jelei, megfeszíted az állkapcsodat, elfordítod a tekinteted, a hanghordozásod közönyössé válik. Már a kezdeti pillanatokban a tested eldönti, hogy a helyzet nem biztonságos, nem érzi magát jól, és ez meg is mutatkozik. A terapeuták szerint ilyenkor megszűnik az empátia benned.

A legnagyobb hibák a vitázók részéről

Ha alapvetően nyugodt természet vagy, vagy nehéz kihozni a sodrodból, akkor is elkövetheted az alábbi pszichológusok által összeszedett hibákat, amelyekkel csak nehezíted az egész szituációt:

Megpróbálsz nyugodtnak tűnni, de igazából mérges vagy. Ez a partnered számára lekezelőnek tűnhet, ami csak fokozza az indulatokat.

Finoman fejezed ki magad. Például ahelyett, hogy: "Most nagyon dühös vagyok", azt mondod a barátodnak, hogy: "Azért van egy határ!"

A fegyverkező hallgatást veted be. Ha csöndben hallgatod, amit a másik mond, de igazából közben érveket gyűjtesz fegyverként, hogy visszavághass.

Szemkontaktust, ölelést, vagy egy fogadalmat erőltetsz. Amikor a másik fél szervezete még túlélő módban van a vitátok miatt, akkor ez egy plusz nyomás lehet számára.

Csak olaj a tűzre

Vannak olyan manőverek, amik csak fokozzák a párkapcsolati vitát, és ha még nem is volt igazán komoly az ok, ami miatt összeszólalkoztatok, ha nem jól reagálsz, azzal csak fokozod a pasid indulatait. Ilyen például, ha védekezel, és az ártatlanságodat bizonygatod. Félbeszakítod a másikat, vagy gúnyolódni kezdesz vele. Régi hibáit emlegeted fel, elzárkózol, vagy érzelmileg visszahúzódsz. Ezzel nem csak növeled a konfliktust, de a köztetek lévő bizalmat is alááshatod.