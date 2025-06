Hailey Bieber bosszúruhát húzott? − Méregzöld minit viselt a fiatal anyuka − FOTÓ

Hailey Bieber nem éppen az a nő, aki szerényen meghúzódik a háttérben – de most még tőle is meglepő volt, amit a minap magára kapott. A friss anyuka egy méregzöld dizájner miniben mutatta meg magát Los Angeles utcáin, amit több szemfüles azonnal ki is szúrt, és nemes egyszerűséggel csak „tan maxxing” lookként emlegetett. És itt nem csak a bronzos bőréről van szó, hanem arról is, hogy ez a ruha tökéletes mértani pontossággal lett kivágva ahhoz, hogy minden tekintet Hailey-re szegeződjön.

Hailey Bieber újra felbolygatta az internetet. De most egyedül érte ezt el.

Forrás: Getty Images

Hailey Bieber bosszúruhában? – A méregzöld mini, amiről mindenki beszél

A Vogue szerint a ruha célja egyszerű: maximalizálni a barnulási lehetőségeket. Na de kérdezzük csak meg magunktól őszintén: ki az, aki ilyen szettben indulna el, egy kis D-vitamin utánpótlásért? A válasz: Hailey Bieber, akinek a stílusérzéke és PR-érzéke minimum annyira naprakész, mint a retus az Instagramon.

De hogy miért is kapott ekkora figyelmet ez az összeállítás?

Hailey Bieber kiválóan hozta a "tan maxxing" kinézetet.

Forrás: Getty Images

Nos, kezdjük ott, hogy ez az első komolyabb megjelenése azóta, hogy nyilvánosságra került: hatalmas problémák vannak a házasságukban, Justin Bieberrel. A hangsúly a lábakon, a színen és a „nem érdekel, mit gondoltok, én most is bomba vagyok” attitűdön van. Ez bizony az, amit az interneten csak úgy hívnak: bosszúruha. Nem azért, mert bárkit bosszútárgyként kezelne, hanem mert ez az a ruha, amit akkor húzol fel, amikor mindenki lássa, hogy még mindig te vagy a királynő. Még ha közben pelenkákat rendelsz az internetről.

A ruha maga egy gondosan szabott mini, ami egyszerre idézi meg a ‘90-es évek supermodelljeit és egy jachton elfogyasztott nyári pezsgő frissességét. A kiegészítők? Diszkrét napszemüveg, fekete magassarkú papucs és az a fajta bőr, amit csak akkor lehet elérni, ha van pénzed jó fényvédőre és még jobb génekre.

A „tan maxxing” mint trend egyébként már korábban is felütötte a fejét, de Hailey most hivatalosan is beemelte a divat-fősorba. Ez a nyári look nemcsak barnulni vágyóknak, hanem önbizalommal túltöltötteknek való. És Hailey most egy kicsit mindannyiunk helyett is viseli – a fáradt anyukák, a friss exek, és azok helyett, akik csak egy kicsit szeretnének újra önmaguk lenni.