Kézikönyv anyósokhoz – Így kerülheted el a családi drámát elegánsan

Nem véletlen, hogy az anyós-meny kapcsolat annyi vicc, film és családi anekdota alapja. Bár nem minden esetben igaz a sztereotípia, az kétségtelen, hogy sokszor valóban feszült és érzékeny a viszony. Előfordul, hogy az anyós – sokszor teljesen tudattalanul – úgy érzi, háttérbe szorul a fia életében, és ez féltékenységet, kontrollt vagy túlóvó magatartást válthat ki belőle. De a konfliktus nem törvényszerű: kis odafigyeléssel, empátiával és tudatos kommunikációval még ebből a kényes kapcsolatból is lehet működő, sőt harmonikus családi kötelék.

Az anyós viselkedése mögött gyakran a féltékenység áll, ami természetes, és kezelhető

Kézikönyv anyósokhoz

1. Először a fiával tisztázd a szabályokat

Mielőtt az anyóssal próbálsz békét kötni, előbb otthon beszéljétek át a dolgokat a pároddal. Ki mit vár el a másiktól, és milyen határokat szeretnétek tartani? Legyen szó ünnepekről, gyereknevelésről vagy spontán látogatásokról, sok feszültséget megelőzhettek, ha ti ketten egységesen, egy csapatként kommunikáltok, és álltok ki egy-egy kérdéses helyzetben.

2. Kommunikáljatok nyíltan, de őrizzétek meg a nőies finomságot

Ha valami zavar, ne gyűjtögesd a tüskéket, inkább időben és kedvesen jelezd azt az anyósodnak. Egy-egy udvarias, de határozott mondat – például: „Értékelem, hogy segíteni szeretnél, de nekünk most más a ritmusunk” – csodákra képes. Ugyanakkor fontos, hogy meghallgasd az ő oldalát is. Egy kis empátia sokat javíthat a kapcsolatotokon.

3. Keresd a közös pontokat

Nem kell legjobb barátnőknek lennetek, de ha van valamilyen közös érdeklődési körötök – legyen az főzés, kertészkedés vagy éppen egy sorozat –, az máris egy jó kiindulópont lehet. Egy közös sütögetés vagy délutáni séta is meglepően sokat számíthat.

4. Ünnepek? Ne csak a bejglit osszátok meg

Az ünnepi időszak sok családban feszültségforrás, de lehetőség is a közeledésre. Ha időben egyeztettek, ki mit vállal, kinek mi a fontos, és bevonjátok az anyóst is a készülődésbe – persze nem túlzásba esve –, még jól is elsülhet az egész.

5. Nem kell mindenben egyetérteni

Az anyósod egy másik generáció tagja, más szokásokkal, és ez teljesen rendben van. Nem az a cél, hogy mindig egy hullámhosszon legyetek, hanem az, hogy kölcsönös tisztelettel viszonyuljatok egymáshoz. Néha egy laza vállvonás és egy „ezt másként látjuk” hozzáállás többet ér, mint bármilyen vita.