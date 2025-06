A szülői hűtlenség hosszú távon kihathat a gyerekre — Így segíthetsz neki feldolgozni a traumát

A hűtlenségnek sokféle formája van. Akár történik fizikai félrelépés, akár érzelmi hűtlenségről, online megcsalásról beszélünk, régóta fennálló viszonyról vagy egyszeri alkalomról, a házastársi hűtlenség fájdalmat okoz a megcsalt félnek, de nem csak neki. A fájdalom, a bánat, a szégyen és a hűtlenség okozta trauma sebeket és hegeket hagy maga után, amelyek évekig, évtizedekig elkísérik a párt, akár együtt maradnak, akár nem. De mi a helyzet a gyerekekkel? A szülői hűtlenség így vagy úgy, de őket is érinti, a gyermekpszichológia szerint csökkenhet a biztonságérzetük, pszichés tünetek jelenhetnek meg náluk, ráadásul hosszú távon. A szülők feladata, hogy bármennyire is összetört a szívük, feloldják a gyerekekben a feszültséget, továbbra is biztonságos közeget és megnyugvást biztosítsanak nekik, csökkentsék annak esélyét, hogy a kicsik a káros családi mintákat vigyék tovább a saját felnőtt életükre. De hogyan?

A szülői hűtlenség hatására fokozott szorongás, bűntudat, depresszió, rejtett agresszió is kialakulhat a gyerekben

Milyen hosszú távú hatásai vannak a házastársi hűtlenségnek?

A hűtlenség hosszú távú hatásai a jövőbeli párkapcsolati viselkedésben is megnyilvánulnak. Azok a gyerekek, akiknek a szülei hűtlenek voltak egymáshoz, kétszer nagyobb valószínűséggel lesznek maguk is hűtlenek — derül ki a Journal of Family Issues című folyóiratban megjelent legújabb kutatásból. Ők cipelik a szüleik hűtlenségének súlyát, és annak a jövőbeli kapcsolataikra és házasságukra gyakorolt ​​hatását.

Ana Nogales klinikai gyermekpszichológus, a Parents Who Cheat: How Children and Adults are Affected When Their Parents Are Unfaithful (Csaló szülők: Hogyan érinti a gyerekeket és a felnőtteket, ha szüleik hűtlenek?) című könyv szerzője szerint a hűtlen családban felnövő gyerekekre hosszú távú hatást gyakorolhat a szülői hűtlenség, különösen a romantikus kapcsolatokhoz való hozzáállásuk és a jövőbeli társukkal szembeni bizalom tekintetében.

Nogales kutatásai szerint:

a gyermekek 75 százaléka a csaló szülővel szemben az árulás tartós érzését éli meg

a gyermekek 80 százaléka állítja, hogy a szülő hűtlensége befolyásolja a romantikával és a kapcsolatokkal szembeni nézeteit

a gyermekek 70 százaléka írja le, hogy a szülő hűtlensége hatással van a másokba vetett általános bizalmára.

Hogyan hat a szülői hűtlenség a gyerekekre?

A szülői hűtlenség és megcsalás fájdalommal, zavarodottsággal, bánattal, szomorúsággal, haraggal és nehezteléssel jár. Ezeket az érzéseket a megcsalt szülők és gyermekeik egyaránt megérezhetik. Fokozott szorongás jelentkezhet, a szorongás bűntudattal, depresszióval párosulhat, rejtett agresszió, düh vagy viselkedési problémák alakulhatnak ki a gyerekben.