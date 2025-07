30 év alatt 22 gyermeket szült egy angol nő - Most megmutatta családját

Sue Radford 14 éves volt, amikor megszülte első gyermekét, de ez csak a kezdete volt egészen elképesztő történetének. Férjével, Noellel egy árvaházban nőttek fel, és az ott szövődött gyermekkori barátságukból lett az az életre szóló szerelem, amely 30 év és 22 gyerek után is töretlen. Már az első baba előtt tudták, hogy valami egészen más életre vágynak, mint amit ők kaptak: egy valódi nagycsaládra. Fiatalon szülni sokak számára ijesztő, de Sue és Noel Radford minden erejükkel azon voltak, hogy szeretetteljes otthont teremtsenek gyermekeiknek. Amikor Sue 18 éves lett, hivatalosan is összeházasodtak, és elindultak azon az úton, amely Anglia legnagyobb családjává tette őket.

A Radford nagycsalád 2015-ben.

Forrás: Northfoto

Az igazi nagycsalád: 12 lány, 10 fiú és egy mindig zajos ház

Bár eredetileg csak három gyermeket szerettek volna, a nagycsalád varázsa teljesen magával ragadta őket. Mostanra 22 gyermekük született – 12 lány és 10 fiú. A legidősebb, Chris, már 30 éves, míg a második gyermekük, Sophie, háromgyermekes édesanya lett.

Imádom a nagycsaládot, de nekem már három gyerek is elég!

– nevetett Sophie, aki bár másképp döntött, tiszteli édesanyja elképesztő erejét.

A Radford család egy tíz hálószobás viktoriánus házban él, de még ez is szűkösnek tűnhet néha. A gyerekek hol futkároznak, hol főzőcskéznek, hol videót forgatnak – mert igen, a család YouTube-csatornát is vezet, ahol életük minden részletét megosztják. Emellett egy saját pékséget is üzemeltetnek, amely biztosítja a napi betevőt, szó szerint. Sue nemcsak anya, feleség és háziasszony, hanem üzletasszony is, aki csodálatos egyensúlyt teremt a család és a karrier között.

A nagycsalád még nagyobb lett

Sue ugyan már nagymama, és bár boldogan fogadta az új szerepet, nem zárja ki, hogy még ő is szüljön gyereket. Korábban így nyilatkozott:



Nem tervezünk többet, de ki tudja, mit hoz a jövő.

Egy biztos: ha valaki, hát ő tudja, milyen az igazi anyaság, a felelősség, a szeretet és a káosz is, ami egy ekkora családdal jár. És még mindig ragyog, még mindig aktív, még mindig anya – és most már nagymama is. A Radford nagycsalád története igazi inspiráció, mert ha a szeretet elég erős, akkor bármekkora család összetartható.