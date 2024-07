A szülés utáni plusz kilókért ez a szervünk a hibás?

Már a terhesség alatt is figyeljünk!

Nem csak a babavárást, de már a fogantatást is befolyásolhatja, ha a pajzsmirigyünk rendetlenkedik. A családtervezéskor és a terhesség alatt is érdemes rendszeresen ellenőriztetni a pajzsmirigy működését, hiszen a magzat az anya szervezetéből vonja el a fejlődéséhez szükséges tápanyagokat, így a pajzsmirigy hormonokat is.

Ha a magzat nem jut hozzá ezekhez, akkor baja eshet, ezért a baba egészsége érdekében, fontos erre odafigyelnünk. Ha olyan tüneteket tapasztalunk, mint a fáradékonyság, álmosság, vagy hogy nehezebben viseljük a hideget, a normálisnál nagyobb mértékű a súlygyarapodásunk, ödémásodunk, székrekedésünk van, akkor mindenképpen kérjünk laborvizsgálatot.

Ha a vérvétel eredménye pajzsmirigy-alulműködésre utal, akkor mielőbb el kell kezdeni a gyógyszeres terápiát, a pajzsmirigy hormonok pótlása céljából.

Nem kell aggódnunk, ez nem veszélyezteti a babát!

Szöveg: Bata Kata