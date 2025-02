Ez az anyatípus él a legtovább – Ezt állapították meg a tudósok

Annak biztosítása érdekében, hogy az információ valóban helytálló legyen (mivel az ikerbabáknak magasabb a halálozási arányuk, ahogy azt egy 2007-es Chelsea és Westminster Kórház által végzett kutatás is kimutatta), a kutatók a számokat úgy módosították, hogy figyelembe vették azt a lehetőséget, hogy azok az anyák, akik elvesztettek gyermekeket, gyorsabban vállalhatnak második gyermeket. Az ikres anyukák továbbra is jobban szerepeltek. A kutatást végző csoport célja, hogy még mélyebben is megvizsgálja az eredmények okait, és válaszokat találjon, amelyek minden anya számára hasznosak lehetnek.

Mert ha egy anya egy gyermeket természetes úton hoz a világra, függetlenül attól, hogy hányat egyszerre, akkor megérdemli az összes előnyt, amit csak kaphat érte.

„Ha sikerül azonosítanunk őket, akkor megvizsgálhatjuk, mi teszi őket egészségesebbé, miért élnek tovább, és miért szülnek gyorsabb ütemben, mint a népesség többi tagja” – mondta Robson. Ennek a kutatásnak azonban van egy bökkenője: a kutatás nem minden ikres anyára vonatkozik. A tanulmány a nők egy csoportjának több mint két évszázaddal ezelőtti „természetes termékenységén” alapult, így a mi lombikprogramokkal teli világunkban a dolgok egy kicsit másképp alakulhatnak.