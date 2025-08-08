Ezt az 5 dolog tedd meg minden nap szülőként és jobb gyerekeket fogsz nevelni

Szülőként sokszor úgy érezhetjük, hogy egy labirintusba tévedtünk, amiben kóvályogva sokszor azt hisszük, hogy a legjobb úton haladunk, majd hirtelen zsákutcába jutunk. A gyereknevelésben jól jön, ha valaki ad egy szamárvezetőt vagy csak elejt pár morzsát előttünk, hogy tudjuk, merre menjünk. Szmolka Orsolya pszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta most 5 ilyen morzsát is „elejtett” a szülők elé.

A gyereknevelés igazi útvesztő tud lenni, de ha ezt az 5 dolgot minden nap megteszed, máris jobb gyerekeket nevelsz

Ezzel az 5 dologgal könnyítheted meg a gyereknevelést

Sokszor hangsúlyozzák a szakemberek, hogy mit nem szabad csinálnia a szülőknek, azt viszont keveset hangoztatják, hogy mik azok a hétköznapi apróságok, amiket érdemes beépítenünk a napjainkba, ha jó gyerekeket szeretnénk nevelni.

1. Teljes figyelem

Az egyik legfontosabb a figyelem. Próbáljunk teljes jelenléttel figyelni a gyerekeinkre.

„Ne csak telefonozás, vagy házimunka közben beszélgessünk velük. Napi szinten legyen olyan idő, akár negyed óra, fél óra, amikor félre tudunk tenni mindent és csak rá figyelünk. Legyen az játék, beszélgetés, biciklizés, de akkor minden mást zárjunk ki, csak ő legyen. Hiszen ezzel azt közvetítjük, hogy ő is van olyan fontos mint minden más, sőt" – mondja Szmolka Orsolya.

2. Dicséret

A mindennapokban a gyerekekre több felől is nyomás helyeződik. Tanárok, barátok és a szülők is elvárásokkal vannak feléjük. Épp ezért fontos, hogy fejezzünk ki pozitív érzéseket is feléjük.

Ne csak azt mondjuk, hogy mit ne csináljon, mondjuk el azt is, hogy mit csinál jól. Dicsérjük meg, minden nap találjunk valamit, amiért elismerjük, legyen az csak annyi, hogy megosztotta a játékát mással, amiért büszkék vagyunk rá. Minden nap találjunk valamit, hogy egyensúlyban legyen a negatív és a pozitív

– teszi hozzá a pszichológus.

Szmolka Orsolya, pszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta összegyűjtötte az 5 legfontosabb dolgot, amit egy szülőnek be kell építenie a mindennapokba.

3. Példamutatás

Bár sokszor halljuk, mégsem elégszer, hogy utánzással tanulnak a gyerekek. Ezért mutassunk példát nekik a leghétköznapibb dolgokban is.

„Mindent eltanulnak. Hogy hogyan oldunk meg egy konfliktust, hogy beszélünk a boltban, vagy vele, vagy a telefonban valakivel. Mutassuk meg, hogy őszintén tudunk beszélni, hiszen ő ezt eltanulja" – hangsúlyozza a szakember, aki szerint azt is eltanulják, hogy mit teszünk. Például, hogy mennyit telefonozunk vagy azt is, ha morgunk a főzés miatt.