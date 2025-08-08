Ezt az 5 dolog tedd meg minden nap szülőként és jobb gyerekeket fogsz nevelni

Szülőként sokszor úgy érezhetjük, hogy egy labirintusba tévedtünk, amiben kóvályogva sokszor azt hisszük, hogy a legjobb úton haladunk, majd hirtelen zsákutcába jutunk. A gyereknevelésben jól jön, ha valaki ad egy szamárvezetőt vagy csak elejt pár morzsát előttünk, hogy tudjuk, merre menjünk. Szmolka Orsolya pszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta most 5 ilyen morzsát is „elejtett” a szülők elé.
Sokszor hangsúlyozzák a szakemberek, hogy mit nem szabad csinálnia a szülőknek, azt viszont keveset hangoztatják, hogy mik azok a hétköznapi apróságok, amiket érdemes beépítenünk a napjainkba, ha jó gyerekeket szeretnénk nevelni.
Az egyik legfontosabb a figyelem. Próbáljunk teljes jelenléttel figyelni a gyerekeinkre.
„Ne csak telefonozás, vagy házimunka közben beszélgessünk velük. Napi szinten legyen olyan idő, akár negyed óra, fél óra, amikor félre tudunk tenni mindent és csak rá figyelünk. Legyen az játék, beszélgetés, biciklizés, de akkor minden mást zárjunk ki, csak ő legyen. Hiszen ezzel azt közvetítjük, hogy ő is van olyan fontos mint minden más, sőt" – mondja Szmolka Orsolya.
A mindennapokban a gyerekekre több felől is nyomás helyeződik. Tanárok, barátok és a szülők is elvárásokkal vannak feléjük. Épp ezért fontos, hogy fejezzünk ki pozitív érzéseket is feléjük.
Ne csak azt mondjuk, hogy mit ne csináljon, mondjuk el azt is, hogy mit csinál jól. Dicsérjük meg, minden nap találjunk valamit, amiért elismerjük, legyen az csak annyi, hogy megosztotta a játékát mással, amiért büszkék vagyunk rá. Minden nap találjunk valamit, hogy egyensúlyban legyen a negatív és a pozitív
– teszi hozzá a pszichológus.
Bár sokszor halljuk, mégsem elégszer, hogy utánzással tanulnak a gyerekek. Ezért mutassunk példát nekik a leghétköznapibb dolgokban is.
„Mindent eltanulnak. Hogy hogyan oldunk meg egy konfliktust, hogy beszélünk a boltban, vagy vele, vagy a telefonban valakivel. Mutassuk meg, hogy őszintén tudunk beszélni, hiszen ő ezt eltanulja" – hangsúlyozza a szakember, aki szerint azt is eltanulják, hogy mit teszünk. Például, hogy mennyit telefonozunk vagy azt is, ha morgunk a főzés miatt.
Bár korunk egyik legnépszerűbb gyereknevelési módszere a szabad nevelés, a gyerekeknek fontos, hogy legyenek szabályok, határok. Ez ad nekik biztonságot.
Bizonytalan lesz, ha zűrzavar van, ha az egyik nap ez van, a másik nap az. Kommunikáljuk empatikusan, szeretettel a szabályokat, azt ne a hangulatunk irányítsa. Például ha egyik nap csak egy mese van megengedve neki, a másik nap pedig három, akkor az összezavarja őt. Nem tudja, hogy mi épp azért engedünk többet, mert fáradtabbak vagyunk. Így teljes joggal fog hisztériázni másnap is a három meséért
– teszi hozzá Szmolka Orsolya.
Az egyik legfontosabb dolog a gyereknevelésben, hogy fejlődni és olykor elbukni is tanítsuk meg őket.
Tanítsuk meg nekik, hogy minden nap lehet fejlődni, ha valami nem sikerült ma, az még nincs kudarcra ítélve. Lehet bocsánatot kérni, lehet újrakezdeni, megjavítani dolgokat.
Ez segíti az önreflexív gondolkozást, hogy tudja a gyerkőc, hogy mindenkinek lehet rossz napja, lehet ma hisztis, holnap majd könnyebb lesz.
Sokan elfelejtik, hogy szülőként nem csak a szavaink, de az érintéseink is fontosak.
Minden nap fontos, hogy a gyermek kapjon érintést, ölelést, puszit a szülőtől, hiszen ez olyan hormonokat szabadít fel, ami erősíti a kapcsolódást a szülő és a gyerek között.
Még akkor is fontos ez, ha a gyermekünk már idősebb és látszólag elhúzódik. Valójában szüksége van rá.
„Ezek mind építik a kapcsolatunkat, azt erősíti a gyermekben, hogy a mi kapcsolatunk különleges, nagyon erős. Lehet csak egy ölelés, egy simogatás vagy egy jó éjt puszi is. A lényeg, hogy érezze a szeretetünket" – zárja gondolatait Szmolka Orsolya, aki hangsúlyozza: ha ez az 5+1 dolog megvan a mindennapjainkban, jó eséllyel nagyon jó gyerekeket nevelünk, akik kiegyensúlyozottak, boldogok és empatikusak lesznek felnőttként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.