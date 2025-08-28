Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ha ez a munkája a pasidnak, akkor nagyobb valószínűséggel csal meg

Kővári F. Luca
2025.08.28.
Félsz, hogy a párod megcsal? Esetleg már történt ilyesmi veled? A kutatók kiderítették, hogy melyik munkakörben dolgozó férfiak azok, akik nagyobb valószínűséggel hűtlenek.

Állandóan csalfa férfiakkal sodor össze az élet, akik mellett nem tudsz megnyugvásra lelni érzelmileg? A Családtudományi Intézet (Institute for Family Studies) közzétett egy kutatás, melyben elárulják, hogy létezik egy bizonyos férfitípus, aki folyamatosan megcsalja a párját. Hűtlen férfiak, mutassátok, mi a munkátok!

Kiderült, hogy melyik munkát végző férfiak a leghűtlenebbek.
Milyen munkája van a hűtlen férfiaknak?

Wendy Wang a tanulmány szerzője szerint a férfiak karrierje és hűtlensége között összefüggés található. Tehát, ha egy férfi állandóan csalja a szerelmét, annak köze lehet ahhoz, hogy milyen munkát végez, vagy éppenséggel ahhoz, hogy van-e munkája egyáltalán.
Lerántjuk a leplet: azok a férfiak, akik magasabb beosztásban dolgoznak, tehát mondjuk vezérigazgatók, sebészek vagy orvosok, ők nagyobb valószínűséggel csalják meg a párjukat. 

Wendy Wang, aki az Általános Társadalmi Felmérést (General Social Survey, GSS) végezte, az adatokat elemezve arra az eredményre jutott, hogy a magas beosztású férfiak 18%-a volt már hűtlen  a házassága során.

A kutatás azt is kimutatta, hogy meglepő módon, azok a férfiak is gyakran hűtlenek, akik munkanélküliek, vagy a feleségük támogatja őket anyagilag. 

A 25 és 54 év közötti munkanélküli férfiaknál valószínűbb, hogy házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat folytatnak.

A számok magukért beszélnek: nagyjából minden ötödik közülük már csalta meg a barátnőjét. Ezek a férjek általában kisebbrendűségi érzéssel és bizonytalansággal küzdenek, ami oda vezet, hogy más nőknél keresnek kielégülést, máshol bizonyítják be, hogy mekkora potenciál van bennük.

Ha nem akarod csak a munkája alapján kiszűrni, hogy megcsal-e téged életed szerelme, akkor mutatunk pár gyanús jelet, amik arra utalhatnak, hogy kedvesed valószínűleg megcsal:

Jelek arra, hogy az egyetlened, nem csak a te egyetlened:

  1. Elrejti a telefonját
    Gyanús ismertetőjel lehet, ha folyamatosan eldugja a telefonját, amikor veled van. Pont hazaérsz és már rakja is zsebre a telót, vagy ha megkéred, hogy megnézhesd az időt a mobilján, berág rád, amiért állítása szerint „belemászol a személyes terébe”? Kizárólag fejjel lefelé teszi le maga mellé, hogy ne láthasd a képernyőt? Apróságnak tűnhet, de elég valószínű, hogy rejteget valamit. 
  2. Nincs közös fotótok a közösségi médiában
    Ez is egy kis semmitmondó problémának tűnhet, viszont valójában nem vállal fel téged nyilvánosan, ami egy hatalmas red flag. A partnerednek büszkén kellene kinyilvánítania, hogy együtt vagytok, nem rejtegetnie téged. Ha nem mutat elköteleződést irántad, nem mutat be a családjának, akkor ezek szintén erős figyelmeztetők arra, hogy valami rosszban sántikál.
  3. Ha hirtelen kikapcsolja a helyzete megosztását
    Az, hogy megosztjátok-e egymással a helyzeteteket, egyéni döntés. Ha azonban úgy határoztatok, hogy igen, viszont vannak olyan pillanatok, amikor kikapcsolja, például, amikor éppen „sokáig dolgozik", vagy elvileg a barátaival iszogat, az bizony nagyon gyanús.  

Hiába talál ki szellemes kifogásokat, ne dőlj be neki!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
