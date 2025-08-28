Ha ez a munkája a pasidnak, akkor nagyobb valószínűséggel csal meg

Állandóan csalfa férfiakkal sodor össze az élet, akik mellett nem tudsz megnyugvásra lelni érzelmileg? A Családtudományi Intézet (Institute for Family Studies) közzétett egy kutatás, melyben elárulják, hogy létezik egy bizonyos férfitípus, aki folyamatosan megcsalja a párját. Hűtlen férfiak, mutassátok, mi a munkátok!
Wendy Wang a tanulmány szerzője szerint a férfiak karrierje és hűtlensége között összefüggés található. Tehát, ha egy férfi állandóan csalja a szerelmét, annak köze lehet ahhoz, hogy milyen munkát végez, vagy éppenséggel ahhoz, hogy van-e munkája egyáltalán.
Lerántjuk a leplet: azok a férfiak, akik magasabb beosztásban dolgoznak, tehát mondjuk vezérigazgatók, sebészek vagy orvosok, ők nagyobb valószínűséggel csalják meg a párjukat.
Wendy Wang, aki az Általános Társadalmi Felmérést (General Social Survey, GSS) végezte, az adatokat elemezve arra az eredményre jutott, hogy a magas beosztású férfiak 18%-a volt már hűtlen a házassága során.
A kutatás azt is kimutatta, hogy meglepő módon, azok a férfiak is gyakran hűtlenek, akik munkanélküliek, vagy a feleségük támogatja őket anyagilag.
A 25 és 54 év közötti munkanélküli férfiaknál valószínűbb, hogy házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat folytatnak.
A számok magukért beszélnek: nagyjából minden ötödik közülük már csalta meg a barátnőjét. Ezek a férjek általában kisebbrendűségi érzéssel és bizonytalansággal küzdenek, ami oda vezet, hogy más nőknél keresnek kielégülést, máshol bizonyítják be, hogy mekkora potenciál van bennük.
