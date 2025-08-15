Megcsalás áldozata lettél? Ezt az 5 kérdést tedd fel magadnak, hogy dönthess a folytatásról

Az esetek oroszlánrészében szakításhoz vezet a hűtlenség, vannak azonban párkapcsolatok, melyek ezt a próbatételt is túlélik. Hogyha megcsalás áldozatai vagyunk, de bocsánatot kért a kedvesünk és szeretné folytatni a kapcsolatot, számos dolgot át kell gondolni, első sorban önmagunkban kell tisztázni a dolgokat. Ehhez hoztunk öt kérdést, mely segíthet a helyes döntés meghozatalában.

Öt kérdést tegyél fel magadnak megcsalás után, hogy kiderüljön, van-e értelme folytatni.

Forrás: E+

5 kérdés, ami segít döntést hozni megcsalás után

1. Milyen volt a párkapcsolat a megcsalás előtt?

Miután felocsúdtunk a megcsalás okozta sokkból, érdemes átgondolni, hogy milyen állapotban volt a kapcsolat, vissza kell fejteni, hogy vajon hol kezdtek el rosszra fordulni a dolgok. Persze egy boldogtalan párkapcsolat nem mentség a hűtlenségre, de nem árt végiggondolni, milyen állapotban volt a kapcsolat, mennyire voltak komoly gondjaink, mielőtt egy harmadik fél lépett volna a képbe.

2. Képes lennék újra megbízni benne?

Egy stabil párkapcsolat, házasság alapja a bizalom, melyet a megcsalás jelentősen csorbít. Ahhoz, hogy egyáltalán felmerülhessen a folytatás gondolata, tisztázni kell magunkban, hogy képesek lennénk-e újra felépíteni a bizalmat, máskülönben értelmetlen az egész.

Rendben lesz, ha azt mondják, későn jönnek haza? Késztetést éreznénk, hogy a telefonjukat kutassuk?

3. Ha újra megbíznék benne, vele akarnék maradni?

Vajon szeretjük eléggé a hazugságon kapott partnerünket, hogy vele akarjunk maradni? Megbocsájthatjuk, eltehetjük magunkban a megcsalás okozta fájdalmakat és megpróbáltatásokat, de vajon ezek után még ugyan olyan lenne a közösen eltöltött idő? Ha úgy érzed, túl tudsz lépni mindenen és képes vagy a másikkal együtt létezni, akkor érdemes megfontolni a maradást.

4. Mit tanultuk magunkról és a párkapcsolatról?

Egy megcsalás a párkapcsolatok egyik legnagyobb kihívása, de csak akkor élheti túl a szeretőt, ha a pár képes okulni belőle. Érdemes megvizsgálni, milyen körülmények vezethettek a félrelépéshez, milyen volt a kapcsolat valós természete. Önmagunkat is megismerhetjük ezáltal, mivel a reakcióinkat, értékrendünket, határainkat, valós szükségleteinket is feltárhatja.

Az önismeret a párkapcsolat folytatásának elengedhetetlen része.

5. Rossz okból maradnék vele?

Fontos, hogy őszinték legyünk magunkkal, így tisztázni kell, hogy a megfelelő indokból maradunk-e vele. Társadalmi elvárások, anyagiak, megszokás lenne a folytatás oka? Úgy érzed, ha szakítanál, azt jelentené, nem küzdöttél eléggé? Ilyen és ehhez hasonló okok esetén gondoljuk át még egyszer, hogy valóban megéri-e fújkálni a régi szerelem parazsát.