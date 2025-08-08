A Szex és New York megdöntött egy évtizedes párkapcsolati mítoszt

A Szex és New York harmadik évadának egyik epizódjában Miranda Hobbes, az öntudatos ügyvédnő állított fel egy elméletet az elköteleződésről, mely beigazolódni látszik. A taxi cab elmélet élesen szembemegy azzal, amit a stabil párkapcsolatokról hittünk. De milyen teóriáról is van szó?
Amikor a Szex és New York 3. évadának 8. részében az örök optimista Charlotte alig pár hét randizás utáni eljegyzéséről áradozik, Miranda Hobbes visszarántja a valóságba. Mint mondja:
„A férfiak olyanok, mint a taxik; amikor szabadok, felkapcsolják a lámpájukat. Aztán egy nap felébrednek, és úgy döntenek, készen állnak megállapodni, gyereket vállalni. A következő nő, akit felvesznek, na az lesz az, akit feleségül fognak venni. Ez nem sors, hanem szerencse.”
Ez az epés megjegyzés kapta a taxi cab elmélet nevet, mely ijesztően pontosan világít rá a modern ismerkedés és elköteleződés problémáira. Az elmélet lényege az, hogy az elköteleződésben, házasságkötésben nem elsősorban a két fél összhangja, hanem az időzítés a fontos.
Régi berögződés a párkapcsolatokkal kapcsolatban, hogy az elköteleződés feltétele az, hogy a nagy őt megtaláljuk. Ezen a helyzeten a közösségi média, illetve a társkereső oldalak sem segítenek.
A szerelem témakörét körüllengi egyfajta rózsaszín köd, mely az ideális partner megtalálásáról szól.
Az elköteleződéshez, házassághoz több kell, mint szerelem. Ezért lehet az, hogy remekül passzoló párok szakítanak, hogy aztán a férfi rövid időn belül feleségül vegye az első nőt, aki az útjába kerül. Miranda szerint a párkapcsolatban minden az időzítésen múlik: ha a férfi eldöntötte, hogy családot akar, nem tétovázik. Épp ezért fontos, hogy társkereséskor legyünk nyitottak és ne támasszunk irreális elvárásokat.
Sajnálatos módon nem áll elénk a férfi és közli egyenesen, hogy készen áll, így kénytelenek vagyunk a viselkedését figyelni. Amikor párja igényei élveznek prioritást, megbízhatóan viselkedik és konstruktív, esetleg tervezgeti a jövőt, jó eséllyel készen áll arra, hogy megtegye a következő lépést.
Az, hogy Miranda Hobbes nem a levegőbe beszélt, tudományosan is bizonyított: egy 2022-es kutatás mintegy 316 egyetemista párkapcsolatának alakulását követte nyomon.
Az eredmények alapján a résztvevők nem azért maradtak egy kapcsolatban, mert aktuális párjuk volt az igazi számukra, hanem azért, mert a kapcsolat vélt előnyei vonzóbbak voltak, mint más lehetőségek.
A Szex és New York elmélete beigazolódott, ha nem is eltörölte, de árnyalta a mindent elsöprő szerelemről szőtt fantáziát. Nem feltétlen ideális partner, hanem ideális időpont kell az elköteleződéshez, de azért az egyértelmű, hogy egy megfelelő partnernél előbb villanhat fel az a bizonyos lámpa.
