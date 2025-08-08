A Szex és New York megdöntött egy évtizedes párkapcsolati mítoszt

A Szex és New York harmadik évadának egyik epizódjában Miranda Hobbes, az öntudatos ügyvédnő állított fel egy elméletet az elköteleződésről, mely beigazolódni látszik. A taxi cab elmélet élesen szembemegy azzal, amit a stabil párkapcsolatokról hittünk. De milyen teóriáról is van szó?

A Szex és New York megdöntött egy évtizedes mítoszt az elköteleződésről.

Szex és New York a stabil párkapcsolatokról

Amikor a Szex és New York 3. évadának 8. részében az örök optimista Charlotte alig pár hét randizás utáni eljegyzéséről áradozik, Miranda Hobbes visszarántja a valóságba. Mint mondja:

„A férfiak olyanok, mint a taxik; amikor szabadok, felkapcsolják a lámpájukat. Aztán egy nap felébrednek, és úgy döntenek, készen állnak megállapodni, gyereket vállalni. A következő nő, akit felvesznek, na az lesz az, akit feleségül fognak venni. Ez nem sors, hanem szerencse.”

Ez az epés megjegyzés kapta a taxi cab elmélet nevet, mely ijesztően pontosan világít rá a modern ismerkedés és elköteleződés problémáira. Az elmélet lényege az, hogy az elköteleződésben, házasságkötésben nem elsősorban a két fél összhangja, hanem az időzítés a fontos.

Mítosz és valóság: miért megy nehezen manapság az elköteleződés?

Régi berögződés a párkapcsolatokkal kapcsolatban, hogy az elköteleződés feltétele az, hogy a nagy őt megtaláljuk. Ezen a helyzeten a közösségi média, illetve a társkereső oldalak sem segítenek.

A szerelem témakörét körüllengi egyfajta rózsaszín köd, mely az ideális partner megtalálásáról szól.

Az elköteleződéshez, házassághoz több kell, mint szerelem. Ezért lehet az, hogy remekül passzoló párok szakítanak, hogy aztán a férfi rövid időn belül feleségül vegye az első nőt, aki az útjába kerül. Miranda szerint a párkapcsolatban minden az időzítésen múlik: ha a férfi eldöntötte, hogy családot akar, nem tétovázik. Épp ezért fontos, hogy társkereséskor legyünk nyitottak és ne támasszunk irreális elvárásokat.

Honnan tudjuk, hogy „ég a lámpa”?

Sajnálatos módon nem áll elénk a férfi és közli egyenesen, hogy készen áll, így kénytelenek vagyunk a viselkedését figyelni. Amikor párja igényei élveznek prioritást, megbízhatóan viselkedik és konstruktív, esetleg tervezgeti a jövőt, jó eséllyel készen áll arra, hogy megtegye a következő lépést.