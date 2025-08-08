Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 8., péntek László

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
elköteleződés

A Szex és New York megdöntött egy évtizedes párkapcsolati mítoszt

WireImage - James Devaney
elköteleződés párkapcsolat Szex és New York
Bába Dorottya
2025.08.08.
Megdőlni látszik egy generációk óta belénk égett mítosz az elköteleződésről, mely a taxi cab elmélet nevet kapta. A teóriáról nem más beszélt, mint a Szex és New York ügyvédnője.

A Szex és New York harmadik évadának egyik epizódjában Miranda Hobbes, az öntudatos ügyvédnő állított fel egy elméletet az elköteleződésről, mely beigazolódni látszik. A taxi cab elmélet élesen szembemegy azzal, amit a stabil párkapcsolatokról hittünk. De milyen teóriáról is van szó?

Szex és New York az elköteleződésről
A Szex és New York megdöntött egy évtizedes mítoszt az elköteleződésről.
Forrás: WireImage

Szex és New York a stabil párkapcsolatokról

Amikor a Szex és New York 3. évadának 8. részében az örök optimista Charlotte alig pár hét randizás utáni eljegyzéséről áradozik, Miranda Hobbes visszarántja a valóságba. Mint mondja:

„A férfiak olyanok, mint a taxik; amikor szabadok, felkapcsolják a lámpájukat. Aztán egy nap felébrednek, és úgy döntenek, készen állnak megállapodni, gyereket vállalni. A következő nő, akit felvesznek, na az lesz az, akit feleségül fognak venni. Ez nem sors, hanem szerencse.”

Ez az epés megjegyzés kapta a taxi cab elmélet nevet, mely ijesztően pontosan világít rá a modern ismerkedés és elköteleződés problémáira. Az elmélet lényege az, hogy az elköteleződésben, házasságkötésben nem elsősorban a két fél összhangja, hanem az időzítés a fontos.

Mítosz és valóság: miért megy nehezen manapság az elköteleződés?

Régi berögződés a párkapcsolatokkal kapcsolatban, hogy az elköteleződés feltétele az, hogy a nagy őt megtaláljuk. Ezen a helyzeten a közösségi média, illetve a társkereső oldalak sem segítenek.

A szerelem témakörét körüllengi egyfajta rózsaszín köd, mely az ideális partner megtalálásáról szól.

Az elköteleződéshez, házassághoz több kell, mint szerelem. Ezért lehet az, hogy remekül passzoló párok szakítanak, hogy aztán a férfi rövid időn belül feleségül vegye az első nőt, aki az útjába kerül. Miranda szerint a párkapcsolatban minden az időzítésen múlik: ha a férfi eldöntötte, hogy családot akar, nem tétovázik. Épp ezért fontos, hogy társkereséskor legyünk nyitottak és ne támasszunk irreális elvárásokat.

Honnan tudjuk, hogy „ég a lámpa”?

Sajnálatos módon nem áll elénk a férfi és közli egyenesen, hogy készen áll, így kénytelenek vagyunk a viselkedését figyelni. Amikor párja igényei élveznek prioritást, megbízhatóan viselkedik és konstruktív, esetleg tervezgeti a jövőt, jó eséllyel készen áll arra, hogy megtegye a következő lépést.

A tudomány igazolta a Szex és New York elméletét

Az, hogy Miranda Hobbes nem a levegőbe beszélt, tudományosan is bizonyított: egy 2022-es kutatás mintegy 316 egyetemista párkapcsolatának alakulását követte nyomon.

 Az eredmények alapján a résztvevők nem azért maradtak egy kapcsolatban, mert aktuális párjuk volt az igazi számukra, hanem azért, mert a kapcsolat vélt előnyei vonzóbbak voltak, mint más lehetőségek.

A Szex és New York elmélete beigazolódott, ha nem is eltörölte, de árnyalta a mindent elsöprő szerelemről szőtt fantáziát. Nem feltétlen ideális partner, hanem ideális időpont kell az elköteleződéshez, de azért az egyértelmű, hogy egy megfelelő partnernél előbb villanhat fel az a bizonyos lámpa.

Samantha Jones életbölcsességei — Kövesd a Szex és New York ikonikus karakterének tanácsait

Ha valaha is érezted magad bizonytalannak, ha kerested az önbizalmad vagy csak egy kis inspirációra vágysz, ez a cikk neked szól – íme a 10 legütősebb Samantha-idézet!

Samantha Jones életbölcsességei — Kövesd a Szex és New York ikonikus karakterének tanácsait

Bridgerton, Szex és New York vagy Szívek szállodája? A kedvenc sorozatod elárulja, milyen vagy valójában

A kedvenc sorozatod lehet a személyiséged titkos kulcsa!

Bridgerton, Szex és New York vagy Szívek szállodája? A kedvenc sorozatod elárulja, milyen vagy valójában

Romantika 2.0: gyűrű helyett kulcscsomó

Ha már a gyűrű helyett a bejárati ajtó kulcsa kerül elő egy romantikus este végén, ideje feltenni a kérdést: tényleg elköteleződés ez, vagy csak olcsóbb így, mint két albérlet?

Romantika 2.0: gyűrű helyett kulcscsomó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu