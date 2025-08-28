Szakítás a reggeli kávé miatt? 7 agyament okból beadott válókereset

Váláshoz általában több, a felszín alatt megbúvó tényező vezet, mely kívülállók számára értelmezhetetlen. Vannak azonban olyan esetek, amikor olyan agyament a válóok, hogy akaratlanul is azt hisszük, egy groteszk tréfa alanyai lettünk. Pedig a listánkon szereplő házasságok valóban a leírt okok miatt értek véget.
Évekkel ezelőtt bejárta a sajtót, amikor egy arab férfi azért döntött a válás mellett, mert nem ismerte fel smink nélkül a feleségét. Az ifjú ara korábban több plasztikai műtéten is átesett, házasságkötésük előtt pedig több réteg smink alá rejtette természetes báját. Igazi arca akkor bukkant elő, amikor úszás előtt lemosta a vakolatot, férje pedig igaz valóját meglátva azonnal beadta a válókeresetet, mivel úgy érezte, átverték.
Hiába, nem ok nélkül javasolják, hogy menjünk uszodába randizni.
Egy válóperes ügyvéd osztotta meg a sztorit, miszerint egyik kliense azért döntött a válókereset beadása mellett, mert a felesége minden reggel megkérdezte, hogy kéri a kávéját. Mindezt hét éven keresztül, ami valóban idegesítő lehetett, de a válásnál talán létezett volna egyszerűbb és olcsóbb megoldás is.
Amikor egy házasság már haldoklik, sokszor egészen jelentéktelen dolgok is a felbontáshoz vezetnek. Egy nőnél az volt az utolsó csepp, amikor férje nem engedte átalakítani a konyhát, ami ugyan nem szép dolog, de nem is a legizmosabb válóok. Nem árt tudni, hogy ez volt az asszony ötödik házassága.
A megcsalás az egyik leggyakoribb válóok, ám egy olasz házaspár még ezt is képes volt extrém szintre emelni.
Ugyanis közel hetven (!) év házasélet után napvilágra kerültek a feleség szeretőjének írt levelei, mely hatására a kilencvenes éveit taposó férj azonnal benyújtotta a válókeresetet.
Egy nő még 2012-ben azért döntött a válás mellett, mert hites urának be nem állt a szája, és hajlamos volt kiteregetni a szennyest barátai előtt. Ilyen előzmények után a kérdés nem az, hogy miért váltak el, hanem hogy miként jutottak el a házasságig.
Zs-kategóriás horror-vígjátékokat is kenterbe veri az az eset, amikor egy olasz férfi 2007-ben arra hivatkozva nyújtott be válókeresetet, hogy feleségét megszállta egy démon. A férj állítása szerint felesége viselkedése egy csapásra megváltozott, többször is lebegésen kapta, egyszer pedig telekinézis segítségével egy papot is elhajított. Állításait több tanú, többek között egy pap és szerzetes is alátámasztotta, állítólag több sikertelen ördögűzést is végrehajtottak a nőn, akinek a pszichiátriai vizsgálatok szerint nem volt pszichés problémája.
A történet legmeglepőbb része mégis az, hogy a bíróság helyt adott a férfi állításainak.
A horkolás roppant zavaró, még szerencse, hogy létezik rá hatékony kezelésmód. Egy nő horkolás elleni kúra eszközét azonban nem a gyógyszertárban, hanem egy válóperes ügyvéd irodájában kereste. Állítása szerint férje olyan hangerővel horkolt, hogy évekig nem tudott rendesen aludni, így végső elkeseredésében a házasság felbontását kérvényezte.
