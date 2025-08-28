Szakítás a reggeli kávé miatt? 7 agyament okból beadott válókereset

Váláshoz általában több, a felszín alatt megbúvó tényező vezet, mely kívülállók számára értelmezhetetlen. Vannak azonban olyan esetek, amikor olyan agyament a válóok, hogy akaratlanul is azt hisszük, egy groteszk tréfa alanyai lettünk. Pedig a listánkon szereplő házasságok valóban a leírt okok miatt értek véget.

Egy válás olykor egészen furcsa ok miatt következik be.

Forrás: Moment RF

7 agyament okból beadott válás

1. Amikor meglátod az asszonyt smink nélkül…

Évekkel ezelőtt bejárta a sajtót, amikor egy arab férfi azért döntött a válás mellett, mert nem ismerte fel smink nélkül a feleségét. Az ifjú ara korábban több plasztikai műtéten is átesett, házasságkötésük előtt pedig több réteg smink alá rejtette természetes báját. Igazi arca akkor bukkant elő, amikor úszás előtt lemosta a vakolatot, férje pedig igaz valóját meglátva azonnal beadta a válókeresetet, mivel úgy érezte, átverték.

Hiába, nem ok nélkül javasolják, hogy menjünk uszodába randizni.

2. Hogy kéred a kávéd, drágám?

Egy válóperes ügyvéd osztotta meg a sztorit, miszerint egyik kliense azért döntött a válókereset beadása mellett, mert a felesége minden reggel megkérdezte, hogy kéri a kávéját. Mindezt hét éven keresztül, ami valóban idegesítő lehetett, de a válásnál talán létezett volna egyszerűbb és olcsóbb megoldás is.

3. Nem engedélyezett konyhafelújítás

Amikor egy házasság már haldoklik, sokszor egészen jelentéktelen dolgok is a felbontáshoz vezetnek. Egy nőnél az volt az utolsó csepp, amikor férje nem engedte átalakítani a konyhát, ami ugyan nem szép dolog, de nem is a legizmosabb válóok. Nem árt tudni, hogy ez volt az asszony ötödik házassága.

4. Megcsalás – 70 évvel korábban

A megcsalás az egyik leggyakoribb válóok, ám egy olasz házaspár még ezt is képes volt extrém szintre emelni.

Ugyanis közel hetven (!) év házasélet után napvilágra kerültek a feleség szeretőjének írt levelei, mely hatására a kilencvenes éveit taposó férj azonnal benyújtotta a válókeresetet.

5. A szószátyár férj tragédiája

Egy nő még 2012-ben azért döntött a válás mellett, mert hites urának be nem állt a szája, és hajlamos volt kiteregetni a szennyest barátai előtt. Ilyen előzmények után a kérdés nem az, hogy miért váltak el, hanem hogy miként jutottak el a házasságig.