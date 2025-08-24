Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Jessica Simpson megvadul a válása után: habzsolja a fiatalabb pasikat, de szigorú feltétei vannak

2025.08.24.
A válása után ismét szingli Jessica Simpson nem titkolja: nyitott az új kapcsolatokra, de egyelőre inkább csak könnyed kalandokra vágyik. Az énekesnő állítólag a fiatalabb férfiakhoz vonzódik nagyon erősen – ám mielőtt bármi történne, mindenkinek alá kell írnia egy szigorú titoktartási nyilatkozatot.

A 45 éves popsztár idén év elején vetett véget tízéves házasságának Eric Johnson egykori NFL-játékossal. Források szerint Jessica Simpson azóta aktívan keresi az új lehetőségeket, komoly kapcsolat helyett felszabadultan élvezi a szingli életet.

Jessica Simpson a fiatalabb pasikra bukik
Forrás: Getty Images

Jessica Simpson fiatal pasikra bukik: belevetette magát a randizásba

Egy bennfentes a RadarOnline-nak úgy fogalmazott: „Jessica nagyon szeretne újra párt találni, de tudja, hogy idő kell ahhoz, hogy rátaláljon a megfelelő férfira. Addig sem zárkózik el a rövid kalandoktól, úgy érzi, nincs abban semmi rossz, ha alkalmi kapcsolatokban fedezi fel újra önmagát.”

Jessica Simpson elsősorban a huszon- és harmincéves férfiak társaságát keresi. „A fiatalabb pasik frissessége, energiája és kitartása sokkal vonzóbb számára, mint az idősebb férfiaké. Jessica most olyan életszakaszban van, amikor nem akar komoly érzelmi kötődést, és ezt az elején egyértelművé is teszi” – tette hozzá a forrás.

A popsztár azonban nem bízza a véletlenre: minden új ismeretség előtt titoktartási szerződést irat alá, és a jelentkezőket alaposan átvilágíttatja. „Ez a saját biztonságát szolgálja, de egyben azt is mutatja, mennyire fontos számára az önkontroll. Az ilyen kalandok visszaadják az önbizalmát” – magyarázta a bennfentes.

Jessica Simpson azonban nem mondott le arról sem, hogy egyszer újra komoly kapcsolatban éljen. Barátait is arra biztatja, hogy mutassanak be neki minden potenciális partnert. A Today show egyik adásában Jenna Bush Hager kérdésére így válaszolt: „Igen, szingli vagyok... és készen állok arra, hogy megint szerelmes legyek.”

Radikális döntést hozott Madonna: 29 éves párja miatt leszámol a plasztikai beavatkozásokkal

A pop királynője új fejezetet nyitott az életében: 67. születésnapja után komoly elhatározásra jutott, és ehhez állítólag köze van új szerelmének is.

Édesanya lett Millie Bobby Brown: a színésznő sok gyerekre vágyik - VIDEÓ

A sztárpár egy Instagram bejegyzésben osztotta meg a hírt, hogy a nyáron örökbe fogadtak egy kislányt. Millie Bobbie Brown és férje, Jake Bongiovi szülők lettek.

Meghan Markle elárulta Harry herceg titkos becenevét – egy szörfözős videóval üzent férjének

Meghan Markle most igazán személyes oldalát mutatta meg: az Instagramon, nyilvánosan üzent Harry hercegnek. A poszthoz csatolt videóban nem csak Harryt láthatjuk szörfözni: az is kiderült, hogyan becézi őt otthon a hercegné.

 

