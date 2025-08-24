Jessica Simpson megvadul a válása után: habzsolja a fiatalabb pasikat, de szigorú feltétei vannak

A 45 éves popsztár idén év elején vetett véget tízéves házasságának Eric Johnson egykori NFL-játékossal. Források szerint Jessica Simpson azóta aktívan keresi az új lehetőségeket, komoly kapcsolat helyett felszabadultan élvezi a szingli életet.

Jessica Simpson a fiatalabb pasikra bukik

Jessica Simpson fiatal pasikra bukik: belevetette magát a randizásba

Egy bennfentes a RadarOnline-nak úgy fogalmazott: „Jessica nagyon szeretne újra párt találni, de tudja, hogy idő kell ahhoz, hogy rátaláljon a megfelelő férfira. Addig sem zárkózik el a rövid kalandoktól, úgy érzi, nincs abban semmi rossz, ha alkalmi kapcsolatokban fedezi fel újra önmagát.”

Jessica Simpson elsősorban a huszon- és harmincéves férfiak társaságát keresi. „A fiatalabb pasik frissessége, energiája és kitartása sokkal vonzóbb számára, mint az idősebb férfiaké. Jessica most olyan életszakaszban van, amikor nem akar komoly érzelmi kötődést, és ezt az elején egyértelművé is teszi” – tette hozzá a forrás.

A popsztár azonban nem bízza a véletlenre: minden új ismeretség előtt titoktartási szerződést irat alá, és a jelentkezőket alaposan átvilágíttatja. „Ez a saját biztonságát szolgálja, de egyben azt is mutatja, mennyire fontos számára az önkontroll. Az ilyen kalandok visszaadják az önbizalmát” – magyarázta a bennfentes.

Jessica Simpson azonban nem mondott le arról sem, hogy egyszer újra komoly kapcsolatban éljen. Barátait is arra biztatja, hogy mutassanak be neki minden potenciális partnert. A Today show egyik adásában Jenna Bush Hager kérdésére így válaszolt: „Igen, szingli vagyok... és készen állok arra, hogy megint szerelmes legyek.”