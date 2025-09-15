Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Fogkefe-alkalmazás segítségével buktatta le férje hűtlenségét a feleség

Fogkefe alkalmazás segítségével bukott le
Shutterstock - Pixel-Shot
megcsalás magánnyomozó fogkefe alkalmazás
Gyüre Bernadett
2025.09.15.
Egy ártatlannak tűnő alkalmazásra volt csupán szükség ahhoz, hogy a feleség lebuktassa férje viszonyát. Eredetileg a gyerekei fogmosási szokásait szerette volna figyelemmel követni. Ám úgy tűnik, egy fogkefe is képes házasságokat tönkretenni!

Paul Jones, aki magánnyomozó az Egyesült Királyságban, élete egyik legfurcsább ügyére kapott felkérést. Egy nő azt szerette volna, ha lebuktatja férje viszonyát. A kérés önmagában nem volt szokatlan, ám a bizonyítékok már annál inkább. A feleség tarsolyában csak egy alkalmazás volt, amely a gyerekei fogkefehasználatát követte. Egy idő után gyanússá vált számára, hogy valaki akkor is fogat mos, amikor éppen nincsenek otthon – tanítási időben, munka közben.

Nem is olyan ártatlan a fogkefe alkalmazás
Fogkefe alkalmazás segítségével bukott le a férfi
Forrás: Shutterstock

A nyomozó elsőre nem érezte azt, hogy bármi probléma lenne. Nem tartotta rendkívülinek, hogy valaki a délelőtti órákban fogat mos otthon, azonban egy idő után megfigyelte, hogy a fogmosás minden pénteken ugyanabban az időben ismétlődik meg. Hónapokig tartott ez a séma. Mindössze annyi kérdés merült fel benne: ha a férj dolgozik, akkor ki mos fogat minden pénteken ugyanabban az órában?

Hamar kiderült, hogy a férfi már hónapok óta nem dolgozott péntekenként. Kihasználta, hogy a felesége és a gyerekei távol vannak, és egy másik nőt vitt haza a családi házba – a fogkefe így működhetett ugyanolyan pontossággal minden alkalommal.

Fogkefe segítségével kapta el a férjét

Az ördög a részletekben rejlik. Sokszor a legkisebb dolgok is elegendőek ahhoz, hogy valakit hazugságon kapjunk. A fogkefe az egyik legártalmatlanabb használati tárgynak tűnhet. Azonban miért is használná bárki azt 10 óra 48 perckor otthon, amikor már 9 órától munkába kellett állnia? Nehéz erre épkézláb magyarázatot találni.

Egy valami biztos volt – az alkalmazás nem hazudik, az adatok pontosak.

Jones nyomozó szerint a lebukás nem volt drámai, sem hisztérikus. Minden a terv szerint alakult.

Nem ez volt az első furcsa lebukás megcsalásnál

Ausztráliában egy férfi a vásárláshoz beregisztrált pontgyűjtő alkalmazással bukott le. Országszerte gyűjtötte a pontokat, amikor Wales-ben kellett volna lennie, hogy meglátogassa a családját. A két eset között párhuzamot lehet vonni, hiszen itt is egy alkalmazás használata miatt vált gyanússá a férj. Ezt az ügyet is egy magánnyomozó oldotta meg.

Nem mindig az egyértelmű bizonyítékok buktatják le a hűtlen felet. Hajgumi a kocsiban, elejtett éttermi számla, blokk egy bevásárlásról. Ettől függetlenül nem kell rögtön detektív üzemmódba kapcsolni! Ha valaki hűtlen, az egy idő után úgyis lebuktatja magát. A fogkefe-alkalmazás esete egyedi és nem hétköznapi. Szemfülesnek kell ahhoz lenni, hogy ilyen apró utalásokból lelepleződjön a másik fél. Azonban résen kell lenni – a mai világban egyre több eszköz árulhatja el felhasználója titkait!

