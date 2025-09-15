Fogkefe-alkalmazás segítségével buktatta le férje hűtlenségét a feleség

Paul Jones, aki magánnyomozó az Egyesült Királyságban, élete egyik legfurcsább ügyére kapott felkérést. Egy nő azt szerette volna, ha lebuktatja férje viszonyát. A kérés önmagában nem volt szokatlan, ám a bizonyítékok már annál inkább. A feleség tarsolyában csak egy alkalmazás volt, amely a gyerekei fogkefehasználatát követte. Egy idő után gyanússá vált számára, hogy valaki akkor is fogat mos, amikor éppen nincsenek otthon – tanítási időben, munka közben.

Fogkefe alkalmazás segítségével bukott le a férfi

Forrás: Shutterstock

A nyomozó elsőre nem érezte azt, hogy bármi probléma lenne. Nem tartotta rendkívülinek, hogy valaki a délelőtti órákban fogat mos otthon, azonban egy idő után megfigyelte, hogy a fogmosás minden pénteken ugyanabban az időben ismétlődik meg. Hónapokig tartott ez a séma. Mindössze annyi kérdés merült fel benne: ha a férj dolgozik, akkor ki mos fogat minden pénteken ugyanabban az órában?

Hamar kiderült, hogy a férfi már hónapok óta nem dolgozott péntekenként. Kihasználta, hogy a felesége és a gyerekei távol vannak, és egy másik nőt vitt haza a családi házba – a fogkefe így működhetett ugyanolyan pontossággal minden alkalommal.

Fogkefe segítségével kapta el a férjét

Az ördög a részletekben rejlik. Sokszor a legkisebb dolgok is elegendőek ahhoz, hogy valakit hazugságon kapjunk. A fogkefe az egyik legártalmatlanabb használati tárgynak tűnhet. Azonban miért is használná bárki azt 10 óra 48 perckor otthon, amikor már 9 órától munkába kellett állnia? Nehéz erre épkézláb magyarázatot találni.

Egy valami biztos volt – az alkalmazás nem hazudik, az adatok pontosak.

Jones nyomozó szerint a lebukás nem volt drámai, sem hisztérikus. Minden a terv szerint alakult.

Nem ez volt az első furcsa lebukás megcsalásnál

Ausztráliában egy férfi a vásárláshoz beregisztrált pontgyűjtő alkalmazással bukott le. Országszerte gyűjtötte a pontokat, amikor Wales-ben kellett volna lennie, hogy meglátogassa a családját. A két eset között párhuzamot lehet vonni, hiszen itt is egy alkalmazás használata miatt vált gyanússá a férj. Ezt az ügyet is egy magánnyomozó oldotta meg.