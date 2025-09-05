Ha gyerekkorodban gyakran hallottad ezt a 7 mondatot, téged is passzív-agresszív szülő nevelt

Gyerekkorunkban olykor bele sem gondolunk, hogy anyáink-apáink bizonyos mondatai mérgező természetük kivetülése volt. Érzelmileg éretlen szülők felnőtt gyerekei utólag számos részletet összeraknak és ráeszmélnek, hogy szüleik toxikus viselkedése vezetett pszichés problémáikhoz. Összeszedtük azokat a tipikus mondatokat, melyek passzív-agresszív szülőre utalnak.
Ilyen és ehhez hasonló szülői megjegyzések bagatellizálják az érzelmeket és arra sarkallják a gyereket, hogy szőnyeg alá söpörje valódi érzéseit.
Gúnyos hangvétele pedig a szégyenérzetet is növeli, mely a felnőttkorra is kihathat.
Felnőttként sem épp kellemes ilyen mondatot hallani a szülő szájából, gyerekkorban viszont kifejezetten káros, mivel rettentő manipulatív. Ilyenkor ugyanis az érzelmileg éretlen szülő a gyerekre vetíti ki nagyon is felnőtt problémáit, miközben saját magának van gondja az öngondosodással. Ott keresi a problémát, ahol valójában nincs.
Ilyesféle mondatok legtöbbször veszekedések után hangzanak el és a legfőbb baj velük az, hogy bevonják a gyereket a szülői konfliktusba, emellett az egyik szülő ellen uszítják a gyereket. Az pedig beláthatatlan pszichés károkat okoz.
Ez az ártatlannak tűnő mondat alapjaiban aknázza alá önbecsülésünket, mivel szégyent kelt bennünk a boldogságuk és függetlenségünk miatt. Megnehezíti, hogy bűntudat nélkül elismerjük a sikereinket, akaratlanul is megkérdőjelezzük döntéseinket.
Talán ez a legmanipulatívabb passzív-agresszív megjegyzés, mely önmagában kérdőjelezi meg a szülő-gyerek kapcsolatot.
Azt sugallja, hogy a szeretet feltételhez kötött és kizárólag a szülő igényei számítanak, ahol a gyerek nem számít.
Amikor valaki frusztrált, mert nem kap segítséget egy feladat megoldásában, de nincs benne kurázsi, hogy segítséget kérjen, ilyen passzív-agresszív mondattal kelt másokban bűntudatot. Ez a viselkedés amellett, hogy érzelmi éretlenségre utal, még gyáva is.
Ez az elsőre ártatlan mondat gyerekkorban teljesen összezavarja a lelket, mivel konfliktuskerülésre sarkall. Komolyabb probléma, hogy a gyereket is kétségek közt hagyja, találgatja, mi a helyes az adott helyzetben, végül magára veszi a szülő negatív érzelmét. Ilyenkor maga a szülő sincs tisztában pontos érzelmével és saját utódjára vetíti ki bizonytalanságát, mely érzelmi éretlenségre vall.
