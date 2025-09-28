10 dolog, amitől megeszi a sárga irigység a házasokat, ha a szingliségre gondolnak

Aki egyedülálló, tartós kapcsolatra vágyik, a házas emberek pedig egy kis szingli magányra? Természetesen ez nem fedi a teljes valóságot, de van benne igazság. A házasság tényleg sok örömet ad – társ, biztonság, közös jövő, család – a házas emberek olykor mégis némi irigységgel néznek a szinglikre. Ez nem azt jelenti, hogy rossz lenne a kapcsolatuk, egyszerűen csak ezzel a státusszal pár dologtól elesnek. Nem a hajnalig tartó bulikról beszélünk, hanem olyan apróságokról, amikből sugárzik a szabadság, játékosság és egy kis egészséges önzés.

A házasságban élők olykor elkezdenek irigykedni a szinglik privilégiumaira.

Forrás: Shutterstock

Ezeket irigylik a házasságban élők az egyedülállóktól

1. A flört fűszere

Egy ártatlan kacsintás, egy vicces beszólás, semmi több. A szinglik szabadon élvezhetik a flört izgalmát, míg a házasoknak erről legfeljebb nosztalgikus emlékeik maradtak.

2. A hódítás varázsa

Az első üzenetváltások, a várakozás, hogy mikor ír vissza… Ez a bizonyos „hajsza” sok szingli mindennapjaiban benne van, a házasságban viszont már a múlté.

3. A távirányító teljhatalma

Kis dolognak tűnik, de időnként rettentő bosszantó tud lenni, ha mindig kompromisszumot kell kötni, mi menjen a tévében. Az egyedülállóknál viszont nincs kérdés, azt néznek, amit akarnak.

4. Az első csók izgalma

Semmihez sem fogható, amikor valakivel először csókolózol. Tele van várakozással, feszültséggel, kíváncsisággal, no meg persze pillangókkal. Ez az élmény a szinglik privilégiuma, a házasoknak pedig csak szép emlék.

5. Dráma nélküli élet

Nincs féltékenység, nincs magyarázkodás, nincs „ki az a nő, aki rád írt?” Az egyedülállók ebből kimaradnak, ezt a fajta békét pedig sok házas ember irigyli tőlük.

A házas emberekkel ellentétben, a szinglik otthon azt csinálhatnak, amit csak akarnak, akkor, amikor akarják.

Forrás: Shutterstock

6. Spontán döntések

Egy buli, egy utazás, egy lusta nap a kanapén? A szingliknek nem kell előtte senkivel egyeztetni, simán megtehetik. Egy házasságban azonban, ahol a „mi” gyakran átveszi az „én” helyét, ez csak álom.

7. Az alvás luxusa

Ha egyedül uralhatod az ágyat, azt csinálhatsz benne, amit akarsz. Nincsenek leosztott oldalak, annyit forgolódsz, amennyit akarsz, nem húzza le rólad senki a takarót, és még más horkolásával sem kell megküzdened.