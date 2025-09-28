10 dolog, amitől megeszi a sárga irigység a házasokat, ha a szingliségre gondolnak

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egy kis egyedüllét és csak magadra gondolás. Ezek bizony ott sorakoznak a szingliség melletti érvek között, amikre a házasságban élők időnként bizony irigyek lesznek.

Aki egyedülálló, tartós kapcsolatra vágyik, a házas emberek pedig egy kis szingli magányra? Természetesen ez nem fedi a teljes valóságot, de van benne igazság. A házasság tényleg sok örömet ad – társ, biztonság, közös jövő, család – a házas emberek olykor mégis némi irigységgel néznek a szinglikre. Ez nem azt jelenti, hogy rossz lenne a kapcsolatuk, egyszerűen csak ezzel a státusszal pár dologtól elesnek. Nem a hajnalig tartó bulikról beszélünk, hanem olyan apróságokról, amikből sugárzik a szabadság, játékosság és egy kis egészséges önzés.

házasság:egy nő irigységgel nézi a szingliket
A házasságban élők olykor elkezdenek irigykedni a szinglik privilégiumaira. 
Forrás: Shutterstock

Ezeket irigylik a házasságban élők az egyedülállóktól

1. A flört fűszere

Egy ártatlan kacsintás, egy vicces beszólás, semmi több. A szinglik szabadon élvezhetik a flört izgalmát, míg a házasoknak erről legfeljebb nosztalgikus emlékeik maradtak.

2. A hódítás varázsa

Az első üzenetváltások, a várakozás, hogy mikor ír vissza… Ez a bizonyos „hajsza” sok szingli mindennapjaiban benne van, a házasságban viszont már a múlté.

3. A távirányító teljhatalma

Kis dolognak tűnik, de időnként rettentő bosszantó tud lenni, ha mindig kompromisszumot kell kötni, mi menjen a tévében. Az egyedülállóknál viszont nincs kérdés, azt néznek, amit akarnak.

4. Az első csók izgalma

Semmihez sem fogható, amikor valakivel először csókolózol. Tele van várakozással, feszültséggel, kíváncsisággal, no meg persze pillangókkal. Ez az élmény a szinglik privilégiuma, a házasoknak pedig csak szép emlék.

5. Dráma nélküli élet

Nincs féltékenység, nincs magyarázkodás, nincs „ki az a nő, aki rád írt?” Az egyedülállók ebből kimaradnak, ezt a fajta békét pedig sok házas ember irigyli tőlük.

A házasélet nem ad akkora szabadságot, mint az egyedülálló, szinglik élete
A házas emberekkel ellentétben, a szinglik otthon azt csinálhatnak, amit csak akarnak, akkor, amikor akarják.
Forrás: Shutterstock

6. Spontán döntések

Egy buli, egy utazás, egy lusta nap a kanapén? A szingliknek nem kell előtte senkivel egyeztetni, simán megtehetik. Egy házasságban azonban, ahol a „mi” gyakran átveszi az „én” helyét, ez csak álom.

7. Az alvás luxusa

Ha egyedül uralhatod az ágyat, azt csinálhatsz benne, amit akarsz. Nincsenek leosztott oldalak, annyit forgolódsz, amennyit akarsz, nem húzza le rólad senki a takarót, és még más horkolásával sem kell megküzdened. 

8. Cikis randis sztorik 

Átélni egy kínos randit ugyan nem túl szerencsés dolog, de utána kibeszélni a barátnőkkel már rendkívül mókás. De ezt is ugye csak a szinglik tehetik meg, a házasságban élők maximum hallgatóságként vehetnek benne részt.  

9. Kompromisszum nélküli énidő

Nyugis olvasás a nappaliban, egy órás otthoni spa a fürdőben? Ezek az egyedülállók életében bármikor kivitelezhető tevékenységek. A házaséletben viszont inkább csak ajándék pillanatok.

10. Őszinte önfeledtség

Bulizás, hangos éneklés, tánc a nappali közepén. A szinglik bármikor bátran kiélhetik magukat, senki sem fog furcsán nézni rájuk. Ez a fajta szabadság azonban a legtöbb házasságban luxus.

Miért irigykednek a házas emberek?

Egy pillanatig se hidd, hogy az imént felsoroltakra csak a rossz házasságban élők irigysége vetül. Egytől egyik mind a spontaneitásról, a szabadságról és az önállóságról szól, ezek pedig sok házas ember életéből hiányoznak, vagy csak kis arányban vannak jelen. A házasélet tele van közös tervezéssel és kompromisszumokkal, ami szép és értékes, de közben sok apró, „önző” örömöt elvesz. Persze ez nem azt jelenti, hogy az egyik párkapcsolati forma jobb a másiknál, hiszen hasonló listát a szinglik is írhatnának, épp csak ők a házasokra lennének irigyek.

Mindkettő más élményeket kínál. A titok pedig talán épp abban rejlik, hogy házasként is néha visszacsempésszük a szinglik apró szabadságait a mindennapokba – természetesen anélkül, hogy azzal a másikat bármilyen szinten is bántanánk. 

 

