10 dolog, amitől megeszi a sárga irigység a házasokat, ha a szingliségre gondolnak

Aki egyedülálló, tartós kapcsolatra vágyik, a házas emberek pedig egy kis szingli magányra? Természetesen ez nem fedi a teljes valóságot, de van benne igazság. A házasság tényleg sok örömet ad – társ, biztonság, közös jövő, család – a házas emberek olykor mégis némi irigységgel néznek a szinglikre. Ez nem azt jelenti, hogy rossz lenne a kapcsolatuk, egyszerűen csak ezzel a státusszal pár dologtól elesnek. Nem a hajnalig tartó bulikról beszélünk, hanem olyan apróságokról, amikből sugárzik a szabadság, játékosság és egy kis egészséges önzés.
Egy ártatlan kacsintás, egy vicces beszólás, semmi több. A szinglik szabadon élvezhetik a flört izgalmát, míg a házasoknak erről legfeljebb nosztalgikus emlékeik maradtak.
Az első üzenetváltások, a várakozás, hogy mikor ír vissza… Ez a bizonyos „hajsza” sok szingli mindennapjaiban benne van, a házasságban viszont már a múlté.
Kis dolognak tűnik, de időnként rettentő bosszantó tud lenni, ha mindig kompromisszumot kell kötni, mi menjen a tévében. Az egyedülállóknál viszont nincs kérdés, azt néznek, amit akarnak.
Semmihez sem fogható, amikor valakivel először csókolózol. Tele van várakozással, feszültséggel, kíváncsisággal, no meg persze pillangókkal. Ez az élmény a szinglik privilégiuma, a házasoknak pedig csak szép emlék.
Nincs féltékenység, nincs magyarázkodás, nincs „ki az a nő, aki rád írt?” Az egyedülállók ebből kimaradnak, ezt a fajta békét pedig sok házas ember irigyli tőlük.
Egy buli, egy utazás, egy lusta nap a kanapén? A szingliknek nem kell előtte senkivel egyeztetni, simán megtehetik. Egy házasságban azonban, ahol a „mi” gyakran átveszi az „én” helyét, ez csak álom.
Ha egyedül uralhatod az ágyat, azt csinálhatsz benne, amit akarsz. Nincsenek leosztott oldalak, annyit forgolódsz, amennyit akarsz, nem húzza le rólad senki a takarót, és még más horkolásával sem kell megküzdened.
Átélni egy kínos randit ugyan nem túl szerencsés dolog, de utána kibeszélni a barátnőkkel már rendkívül mókás. De ezt is ugye csak a szinglik tehetik meg, a házasságban élők maximum hallgatóságként vehetnek benne részt.
Nyugis olvasás a nappaliban, egy órás otthoni spa a fürdőben? Ezek az egyedülállók életében bármikor kivitelezhető tevékenységek. A házaséletben viszont inkább csak ajándék pillanatok.
Bulizás, hangos éneklés, tánc a nappali közepén. A szinglik bármikor bátran kiélhetik magukat, senki sem fog furcsán nézni rájuk. Ez a fajta szabadság azonban a legtöbb házasságban luxus.
Egy pillanatig se hidd, hogy az imént felsoroltakra csak a rossz házasságban élők irigysége vetül. Egytől egyik mind a spontaneitásról, a szabadságról és az önállóságról szól, ezek pedig sok házas ember életéből hiányoznak, vagy csak kis arányban vannak jelen. A házasélet tele van közös tervezéssel és kompromisszumokkal, ami szép és értékes, de közben sok apró, „önző” örömöt elvesz. Persze ez nem azt jelenti, hogy az egyik párkapcsolati forma jobb a másiknál, hiszen hasonló listát a szinglik is írhatnának, épp csak ők a házasokra lennének irigyek.
Mindkettő más élményeket kínál. A titok pedig talán épp abban rejlik, hogy házasként is néha visszacsempésszük a szinglik apró szabadságait a mindennapokba – természetesen anélkül, hogy azzal a másikat bármilyen szinten is bántanánk.
