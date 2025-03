Horkolás ellen ezt az 5 dolgot vesd be: ha a füldugó már nem működik

A horkolás ellen fontos tenni! Az éjszakai horkolás nemcsak a pihentető alvást zavarhatja meg, hanem számos társadalmi és pszichológiai következménnyel is járhat. A horkolás - legyen az férfi vagy női horkolás, - gyakran vezet alvásmegvonáshoz, mind a horkoló, mind az alvótárs számára, ami nappali fáradtságot, ingerlékenységet és csökkent koncentrációképességet eredményezhet. Az ilyen alvászavarok hosszú távon hozzájárulhatnak komolyabb egészségi problémák kialakulásához is, mint cukorbetegség, magas vérnyomás, szívritmuszavarok, szívinfarktus, stroke, szexuális zavarok és demencia. Az alvótársak számára pedig az éjszakai zajforrás egy idő után kimerítő és frusztráló élménnyé válhat, amely akár a kapcsolatokra is negatív hatással lehet.

Horkolás ellen: Mutatjuk mit tehetsz, ha már nem bírsz aludni

Forrás: Shutterstock

Horkolás ellen: 5 biztos tipp, ha már nem bírsz éjszaka aludni

1. Túlsúly csökkentése: étkezzünk egészségesebben

A túlsúly vagy elhízás növelheti a horkolás kockázatát. Bár sokan csupán egy újabb „hóbortnak” tartják, érdemes lehetőleg olyan zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztani, amelyeknek éppen szezonjuk van. Így mindig magas tápértékű, vitaminban gazdag ételekhez juthatunk hozzá, alacsonyabb áron. Ráadásul a jó idő beköszöntével számtalan friss finomság közül válogathatunk: zöldbab, répa, újburgonya, alma, szőlő. Ezek mind hozzájárulhatnak a testsúly csökkentéséhez és az általános egészség javításához.

2. Alváspozíció változtatása: oldalt fekve kevésbé horkolunk

Az oldalunkon való alvással megőrizzük gerincünk természetes görbületét, ráadásul még a horkolás gyakoriságát is csökkentjük. Ez a pozíció az alvási apnoéval küzdőknek is ajánlott, mivel az oldalunkon fekve sokkal könnyeben jutunk levegőhöz is. Ezt a pozíciót szokták javasolni várandós nőknek is, mivel így sem a magzatra, sem a gerincre nem kerül nagy nyomás. Persze előfordulhat, hogy az oldalunkon fekve túlságosan megterheljük a derekunkat, ezért érdemes párnát tenni a térdeink közé, hogy megelőzzük a derékfájást.

3. Testmozgás: legyen lételemünk az edzés

A sport valódi örömforrás is lehet, ami nélkül nincs testi és lelki egészség. Az edzés fajtája igazából lényegtelen, lehet jóga, úszás, kocogás vagy csak egy könnyed séta, a lényeg a rendszeresség. A mozgás jótékony élettani hatásai széleskörűek: fokozza a szív és a tüdő teljesítőképességét, csökkenti a vérnyomást és komoly szerepe van a lelki egészség megőrzésében.