Őszinte szeretet vagy érzelmi kizsákmányolás? — 5 nyilvánvaló jel, hogy csak kihasználnak

Tartasz attól, hogy valaki visszaél a hatalmával, és manipulálja az érzelmeidet? A mai kizsákmányoló világban egyáltalán nem ritka, hogy kihasználják az embert. Fontos, hogy minél hamarabb felismerd ezeket az árulkodó jeleket a kapcsolataidban, ezért mutatjuk is azt az 5 árulkodó jelet, ami azt jelzi, hogy egy ilyen kapcsolatban vagy.

5 jel, hogy kizsákmányoló kapcsolatban vagy, a barátod kihasznál téged

Szeret vagy csak kihasznál? — Jelek, hogy a kapcsolat nem őszinte

Azt hiszed már jól kiismered az embereket, majd mégis csalódsz magadban, amikor meglátod, hogy mennyire naiv voltál, hogy megint bedőltél valakinek? Ha ezekre a jelekre odafigyelsz, hamar fel fog tűnni, hogyha valaki megpróbál visszaélni a barátságoddal.

Ha úgy gondolod, hogy valaki befolyásolni próbál téged, akkor hallgass a megérzésedre.

Sosem árt ha jobban odafigyelsz a családodra, barátaidra, vagy munkatársaidra ez ügyben, mert könnyen belekerülhet az ember egy kizsákmányoló kapcsolatba. Mutatjuk az 5 legszembetűnőbb jelét annak, ha valaki kihasznál téged!

1. Sokat vár tőled, de nincsen viszonzás

Kapcsolatotok abból áll, hogy csak akkor keres, ha szüksége van valamire, de fordítva nem áll neked rendelkezésre. Te segítesz neki a költözésben, vigyázol a kutyájára két hétig, amíg nyaral és fedezed őt, bármilyen helyzetben. Ám, ha te kérsz valamit (egy sokkal kisebb dolgot), vagy csak egyszerűen találkozni szeretnél vele, akkor már hirtelen nem ér rá, mert sürgős, halaszthatatlan ügyeket kell elintéznie. Természetesnek veszi, hogy te ott vagy neki bármikor és ha szüksége van rád, akkor képes hajnalban felhívni téged, hogy segítsd át a párkapcsolati drámáján. Ám, ha veled történik ugyanez, mindig magadra hagy, hogy egyedül oldd meg a problémáidat.

Nem számíthatsz rá a különböző nehezebb helyzeteidben, legyen szó párkapcsolati konfliktusról, munkaügyről, vagy körülményesebb éjszakai hazajutásról.

2. Dicséretei mögött hátsó szándék lapul

Ezt a jelet már egy fokkal nehezebb észrevenni, hiszen jól tud esni az embernek, ha valaki megdicséri. Kizsákmányoló ismerősöd mond egy pár jó szót és te azonnal úgy érzed, hogy bármit megtennél az illetőért. Konkrétan ez is történik. Elbűvöl a szép szavaival és úgy érzed, annyira lekötelez a bókjaival, hogy még fel is ajánlod, hogy legközelebb is téged keressen, mert szeretnéd, hogy a segítségedért méltasson továbbra is.

Folyamatosan érzékelteti, hogy a hierarchiában feletted áll. Ő az, aki gratulál neked a magasból, mire te megint megoldod a problémáit, hiába fogadtad meg, hogy nem teszel neki több szívességet.

3. Egyenlőtlen feltételei vannak

Magával sokkal elfogadóbb, mint veled: és azt sugározza feléd, hogy ti soha nem lesztek egy szinten, ahol ugyanazt tehetitek vagy mondhatjátok. Úgy alakítja a mondatait és addig manipulál, amíg el nem fogadod, hogy amit neki lehet, azt neked nem. Ha még a kapcsolatotok elején meg is próbáltad finom humorral rávilágítani őt arra, hogy kettős mércével gondolkozik, mára már valószínűleg belefáradtál és fel sem hozod neki, hogy elégedetlen vagy az egyenlőtlen kapcsolati dinamikátokkal.