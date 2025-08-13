Kizsákmányoló és ízléstelen? Sorozat készül John F. Kennedy és Carolyn Bessette szerelméről: a rajongók már az előzetesek alapján utálják - Fotók

A kilencvenes évek egyik legikonikusabb szerelmespárjának tragikus életét bemutató sorozatot Ryan Murphy rendezi, aki a Kés/Alatt és a Glee – Sztárok leszünk! című sorozatokkal lett népszerű. Később olyan híres szériákat rendezett, mint az Amerikai Horror Story, vagy az Amerikan Crime Story antológia-sorozata, a Jeffrey Dahmer történetével és a Menendez-fivérek true crime-mal. Murphy most új antológiasorozatba kezd és az American Story-franchise részeként megjelenik az első American Love Story, John F. Kennedyvel és stílusikonnak számító kedvesével. Carolynt a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című filmből ismert Sarah Pidgeon alakítja, Kennedyt pedig Paul Kelly formálja meg.

John F. Kennedy és Carolyn életéről sorozat készül

Forrás: Hulton Archive

A szívtipró John F. Kennedy azonnal beleszeretett Carolynba

A nőfaló hírében álló ifjabb John F. Kennedy egy társasági eseményen pillantotta meg először Carolynt, és a korabeli beszámolók szerint azonnal elbűvölte a nő kisugárzása és eleganciája. Kennedy állítólag már az első találkozás után nyíltan érdeklődött iránta, és nem titkolta, hogy különös vonzalmat érez a fiatal nő iránt. Carolyn intelligenciája, magabiztos fellépése és kifinomult stílusa olyan hatással volt rá, hogy baráti körében is gyakran emlegette a nevét, jelezve: nem pusztán egy múló szimpátiáról van szó.

John F. Kennedy − A nőcsábász

Ifjabb John F. Kennedy az Amerikai Egyesült Államok harmincötödik elnökének a fia volt. Amikor JFK merényletben meghalt, akkor a fia még hároméves sem volt. John F. Kennedy Jr. később a sajtó kedvence lett és megkapta az Amerika hercege becenevet. Ez nem véletlen, hiszen New York egyik legkelendőbb agglegénye volt, akit a People a Legszexibb élő férfinek választotta. Jogásznak készült, de elhagyta a pályát és megalapította a George című magazint, amivel divatos, szórakoztató formában edukált politikai témákban. Főszerkesztőként több interjúja és riportja is megjelent, ám gyakran róla szóltak a hírek, leginkább a közismert nőkkel való viszonyairól.

Brooke Shields, Cindy Crawford, Sarah Jessica Parker és Daryl Hannah is megpróbálta elnyerni a szívét, sőt, állítólag Diana hercegné is odavolt érte, de egyiküknek sem jött össze a románc.

Carolyn Bessette − A divatikon

Carolyn Amerika egyik leghíresebb családjában nőtt fel, ennek ellenére egy Calvin Klein üzletben eladóként kezdte a pályafutását. Később a cég PR-igazgatója lett. Kennedyvel 1994-ben jöttek össze, akinek legjobb barátja, Robbie Littell így írt John kapcsolatáról: „Carolyn jobban lenyűgözte őt, mint bárki más, akivel addig találkozott. A természetessége fogta meg és azt mondta, hogy mindenáron feleségül akarja venni. Hajthatatlan volt”.