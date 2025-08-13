Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Kizsákmányoló és ízléstelen? Sorozat készül John F. Kennedy és Carolyn Bessette szerelméről: a rajongók már az előzetesek alapján utálják - Fotók

románc igaz történet Carolyn Bessette Sarah Pidgeon John F. Kennedy
Kővári F. Luca
2025.08.13.
Nyolcrészesre tervezett sorozat készül a kilencvenes évek legendás szerelmespárjáról. John F. Kennedy és Carolyn Bessette drámája már a megjelenése előtt sok kritikát kapott, a kommentelők nem győzik sorolni a hibákat.

A kilencvenes évek egyik legikonikusabb szerelmespárjának tragikus életét bemutató sorozatot Ryan Murphy rendezi, aki a Kés/Alatt és a Glee – Sztárok leszünk! című sorozatokkal lett népszerű. Később olyan híres szériákat rendezett, mint az Amerikai Horror Story, vagy az Amerikan Crime Story antológia-sorozata, a Jeffrey Dahmer történetével és a Menendez-fivérek true crime-mal. Murphy most új antológiasorozatba kezd és az American Story-franchise részeként megjelenik az első American Love Story, John F. Kennedyvel és stílusikonnak számító kedvesével. Carolynt a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című filmből ismert Sarah Pidgeon alakítja, Kennedyt pedig Paul Kelly formálja meg. 

John F. Kennedy és Carolyn életéről sorozat készül
Forrás: Hulton Archive

A szívtipró John F. Kennedy azonnal beleszeretett Carolynba

A nőfaló hírében álló ifjabb John F. Kennedy egy társasági eseményen pillantotta meg először Carolynt, és a korabeli beszámolók szerint azonnal elbűvölte a nő kisugárzása és eleganciája. Kennedy állítólag már az első találkozás után nyíltan érdeklődött iránta, és nem titkolta, hogy különös vonzalmat érez a fiatal nő iránt. Carolyn intelligenciája, magabiztos fellépése és kifinomult stílusa olyan hatással volt rá, hogy baráti körében is gyakran emlegette a nevét, jelezve: nem pusztán egy múló szimpátiáról van szó.

John F. Kennedy − A nőcsábász

Ifjabb John F. Kennedy az Amerikai Egyesült Államok harmincötödik elnökének a fia volt. Amikor JFK merényletben meghalt, akkor a fia még hároméves sem volt. John F. Kennedy Jr. később a sajtó kedvence lett és megkapta az Amerika hercege becenevet. Ez nem véletlen, hiszen New York egyik legkelendőbb agglegénye volt, akit a People a Legszexibb élő férfinek választotta. Jogásznak készült, de elhagyta a pályát és megalapította a George című magazint, amivel divatos, szórakoztató formában edukált politikai témákban. Főszerkesztőként több interjúja és riportja is megjelent, ám gyakran róla szóltak a hírek, leginkább a közismert nőkkel való viszonyairól. 

Brooke Shields, Cindy Crawford, Sarah Jessica Parker és Daryl Hannah is megpróbálta elnyerni a szívét, sőt, állítólag Diana hercegné is odavolt érte, de egyiküknek sem jött össze a románc. 

Carolyn Bessette − A divatikon

Carolyn Amerika egyik leghíresebb családjában nőtt fel, ennek ellenére egy Calvin Klein üzletben eladóként kezdte a pályafutását. Később a cég PR-igazgatója lett. Kennedyvel 1994-ben jöttek össze, akinek legjobb barátja, Robbie Littell így  írt John kapcsolatáról: „Carolyn jobban lenyűgözte őt, mint bárki más, akivel addig találkozott. A természetessége fogta meg és azt mondta, hogy mindenáron feleségül akarja venni. Hajthatatlan volt”.

368565 001: (MAGAZINES PLEASE CALL) John F. Kennedy, Jr. and his wife Carolyn Bessette Kennedy arrive at the annual John F. Kennedy Library Foundation dinner and Profiles in Courage awards in honor of the former president's 82nd birthday, May 23, 1999 at the Kennedy Library in Boston, MA. July 16, 2000 marks the one-year anniversary of the plane crash off the coast of Martha's Vineyard in Massachusetts that killed John F. Kennedy Jr., his wife Carolyn Bessette Kennedy, and her sister Lauren Bessette. (Photo by Justin Ide/Newsmakers)
John F. Kennedy Jr. és felesége, Carolyn Bessette
Forrás: Getty Images

Repülőgép-szerencsétlenségben haltak meg

A románcuk elején Carolynt gyakran Diana hercegnéhez hasonlította a sajtó, mert mindketten közemberként házasodtak be a „királyi családba”. Utólag hasonlóság az is, hogy mindketten tragikus balesetben vesztették életüket. John egy évvel korábban kezdett hobbiból repülni, majd három hónappal később, 1999. július 16-án Rory Kennedy esküvőjére tartottak, de a partok felett a férfi a sűrű ködben elvesztette uralmát a repülőgép felett, és az Atlanti-óceánba zuhant. A gépen velük utazott Carolyn nővére Lauren is.

A sorozat fogadtatása nem túl kedvező

A sorozat még el sem készült, de máris rengeteg kritikát kap. Úgy tudni, az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a még élő Kennedy családtagoknak egyáltalán nem kérték a beleegyezését a széria elkészítéséhez. A közönség nagy része pedig kizsákmányolónak és egyenesen ízléstelennek tartja, hogy a filmipar ebből a tragikus történetből akar profitálni. 

NEW YORK, NY - JUNE 18: Paul Kelly and Sarah Pidgeon as JFK Jr and Carolyn Bessette are seen on the set of Ryan Murphy's "American Love Story" in Downtown, Manhattan on June 18, 2025 in New York City. (Photo by Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)
 Paul Kelly és Sarah Pidgeon JFK Jr. és Carolyn Bessette szerepében 
Forrás: GC Images

Divatbakik, elrontott haj és egy nem megfelelő Birkin

A másik sarkalatos pont, hogy megjelentek az első képek a sorozat szereplőiről és szettjeiről, amelyek szintén kiverték a biztosítékot. Összeszedtük, hogy miért. 

  • Divatgyilkosság

A képek alapján úgy tűnik, fast fashion-utánzatokkal próbálják újraalkotni Carolyn Bessette jellegzetesen outfitjeit, ám a gond az, hogy az ő gardróbjában dizájnerdarabok voltak. Több konkrét szettet is sérelmeztek és úgy vélik a sorozat kosztümrészlege elárulja és meggyalázza Carolyn stílusát és többen a stylistok elbocsájtását követelik. Volt, aki konkrétan így fogalmazott: „Ez divatgyilkosság”.

  • Hajprobléma

Carolyn Bessette egykori fodrásza, Brad Johns erős kritizát fogalmazott meg a sorozatot illetően, mivel szerinte „túl 2024-es” az a szőke árnyalat, amivel Sarah Pidgeon haját festették. Ő egy karamellásabb árnyalattal festette Carolyn haját. 

  • És a táska...

A The Guardian cikke szerint a rajongók azt is rossz szemmel nézték, hogy a sorozatban egy Birkin 35-ös táska szerepel, viszont Carolyn inkább a nagyobb verzióját, a 40-es változatot kedvelte. Bár ez csak egy apró részlet, de van, akik úgy vélik, nem elhanyagolható apróság.

Birkin táska ide vagy oda, mi már csak a negatív kritikák miatt is alig várjuk, hogy láthassuk a sorozatot. 



 

