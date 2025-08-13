Kizsákmányoló és ízléstelen? Sorozat készül John F. Kennedy és Carolyn Bessette szerelméről: a rajongók már az előzetesek alapján utálják - Fotók

A kilencvenes évek egyik legikonikusabb szerelmespárjának tragikus életét bemutató sorozatot Ryan Murphy rendezi, aki a Kés/Alatt és a Glee – Sztárok leszünk! című sorozatokkal lett népszerű. Később olyan híres szériákat rendezett, mint az Amerikai Horror Story, vagy az Amerikan Crime Story antológia-sorozata, a Jeffrey Dahmer történetével és a Menendez-fivérek true crime-mal. Murphy most új antológiasorozatba kezd és az American Story-franchise részeként megjelenik az első American Love Story, John F. Kennedyvel és stílusikonnak számító kedvesével. Carolynt a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című filmből ismert Sarah Pidgeon alakítja, Kennedyt pedig Paul Kelly formálja meg.
A nőfaló hírében álló ifjabb John F. Kennedy egy társasági eseményen pillantotta meg először Carolynt, és a korabeli beszámolók szerint azonnal elbűvölte a nő kisugárzása és eleganciája. Kennedy állítólag már az első találkozás után nyíltan érdeklődött iránta, és nem titkolta, hogy különös vonzalmat érez a fiatal nő iránt. Carolyn intelligenciája, magabiztos fellépése és kifinomult stílusa olyan hatással volt rá, hogy baráti körében is gyakran emlegette a nevét, jelezve: nem pusztán egy múló szimpátiáról van szó.
Ifjabb John F. Kennedy az Amerikai Egyesült Államok harmincötödik elnökének a fia volt. Amikor JFK merényletben meghalt, akkor a fia még hároméves sem volt. John F. Kennedy Jr. később a sajtó kedvence lett és megkapta az Amerika hercege becenevet. Ez nem véletlen, hiszen New York egyik legkelendőbb agglegénye volt, akit a People a Legszexibb élő férfinek választotta. Jogásznak készült, de elhagyta a pályát és megalapította a George című magazint, amivel divatos, szórakoztató formában edukált politikai témákban. Főszerkesztőként több interjúja és riportja is megjelent, ám gyakran róla szóltak a hírek, leginkább a közismert nőkkel való viszonyairól.
Brooke Shields, Cindy Crawford, Sarah Jessica Parker és Daryl Hannah is megpróbálta elnyerni a szívét, sőt, állítólag Diana hercegné is odavolt érte, de egyiküknek sem jött össze a románc.
Carolyn Amerika egyik leghíresebb családjában nőtt fel, ennek ellenére egy Calvin Klein üzletben eladóként kezdte a pályafutását. Később a cég PR-igazgatója lett. Kennedyvel 1994-ben jöttek össze, akinek legjobb barátja, Robbie Littell így írt John kapcsolatáról: „Carolyn jobban lenyűgözte őt, mint bárki más, akivel addig találkozott. A természetessége fogta meg és azt mondta, hogy mindenáron feleségül akarja venni. Hajthatatlan volt”.
A románcuk elején Carolynt gyakran Diana hercegnéhez hasonlította a sajtó, mert mindketten közemberként házasodtak be a „királyi családba”. Utólag hasonlóság az is, hogy mindketten tragikus balesetben vesztették életüket. John egy évvel korábban kezdett hobbiból repülni, majd három hónappal később, 1999. július 16-án Rory Kennedy esküvőjére tartottak, de a partok felett a férfi a sűrű ködben elvesztette uralmát a repülőgép felett, és az Atlanti-óceánba zuhant. A gépen velük utazott Carolyn nővére Lauren is.
A sorozat még el sem készült, de máris rengeteg kritikát kap. Úgy tudni, az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a még élő Kennedy családtagoknak egyáltalán nem kérték a beleegyezését a széria elkészítéséhez. A közönség nagy része pedig kizsákmányolónak és egyenesen ízléstelennek tartja, hogy a filmipar ebből a tragikus történetből akar profitálni.
A másik sarkalatos pont, hogy megjelentek az első képek a sorozat szereplőiről és szettjeiről, amelyek szintén kiverték a biztosítékot. Összeszedtük, hogy miért.
A képek alapján úgy tűnik, fast fashion-utánzatokkal próbálják újraalkotni Carolyn Bessette jellegzetesen outfitjeit, ám a gond az, hogy az ő gardróbjában dizájnerdarabok voltak. Több konkrét szettet is sérelmeztek és úgy vélik a sorozat kosztümrészlege elárulja és meggyalázza Carolyn stílusát és többen a stylistok elbocsájtását követelik. Volt, aki konkrétan így fogalmazott: „Ez divatgyilkosság”.
Carolyn Bessette egykori fodrásza, Brad Johns erős kritizát fogalmazott meg a sorozatot illetően, mivel szerinte „túl 2024-es” az a szőke árnyalat, amivel Sarah Pidgeon haját festették. Ő egy karamellásabb árnyalattal festette Carolyn haját.
A The Guardian cikke szerint a rajongók azt is rossz szemmel nézték, hogy a sorozatban egy Birkin 35-ös táska szerepel, viszont Carolyn inkább a nagyobb verzióját, a 40-es változatot kedvelte. Bár ez csak egy apró részlet, de van, akik úgy vélik, nem elhanyagolható apróság.
Birkin táska ide vagy oda, mi már csak a negatív kritikák miatt is alig várjuk, hogy láthassuk a sorozatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.