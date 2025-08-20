Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 20., szerda

Ha erre az 5 kérdésre igen a válaszod, igazán kivételes szülők gyereke vagy

gyereknevelés, szülők, család
Getty Images - Westend61
gyereknevelés szülőség család
Tóth Bori
2025.08.20.
Elgondolkodtál már azon, mennyire formálta a mai énedet a gyerekkorodban kapott nevelés? Öt egyszerű kérdés, igen vagy nem a válaszod rájuk? Ez sokat elárul arról, hogy kivételesen jó szülők mellett nőttél-e fel.

Bár életünk során sok minden formál minket, gyerekkorunkban, a szüleinktől kapott alapok meghatározóak. A kivételesen jó szülők nemcsak alapvető dolgokat adnak útravalóul, hanem jellemet, önbizalmat és kitartást is, amelyek egész életünkön át hatnak. Ez az öt egyszerű, ám árulkodó kérdés segít feltárni, milyen szülők mellett nőttél fel. Ha mindegyikre őszintén igen a válaszod, valószínűleg rendkívüli előnyöket kaptál már kiskorodban.

A jó szülők meghallgatják és elfogadják gyermekeiket.
Téged is jó szülők neveltek? Derítsd ki ezzel az 5 kérdéssel.
Forrás: Getty Images

5 kérdés, ami elárulja, hogy jó szülők mellett nőttél-e fel

Természetesen a kivételes nem egyenlő a tökéletessel hiszen a jó szülők is hibáznak. A gyereknevelés egyáltalán nem egyszerű és könnyű dolog.

Azonban ami megkülönbözteti őket másoktól, az az, hogy bizonyos értékekben és viselkedésmintákban következetesek, így maradandó nyomot hagynak a gyerekeikben.

 De lássuk is az öt kérdést. Válaszolj rájuk őszintén.

1. Valóban meghallgattak, amikor beszéltél hozzájuk?

Gondolj vissza a gyerekkori beszélgetéseidre a szüleiddel. Amikor izgatottan meséltél valamit, ami az iskolában történt, vagy szomorúan panaszkodtál egy barátod miatt, valóban letették, amit csináltak, és figyeltek rád? A szemedbe néztek, és valóban bekapcsolódtak abba, amit mondasz? Ez a fajta odafigyelő, reagáló kommunikáció elképesztően erős hatású. A kisgyerek és a gondoskodó felnőtt közötti figyelmes, oda-vissza zajló kommunikáció kulcsszerepet játszik az agy fejlődésében. 

Amikor a szülők valóban odafordulnak a gyerekhez, azt tanítják neki, hogy a gondolatai és érzései számítanak.

 Így épül ki az a magabiztosság és érzelmi intelligencia, ami egy életen át kitarthat.

2. A szüleid szabályokat állítottak fel anélkül, hogy megszégyenítettek volna?

Minden szülőnek meg kell húznia a határokat. Azonban a kivételes szülők úgy tudták érvényesíteni a szabályokat és javítani a viselkedést, hogy közben nem támadták az önértékelésedet. Gondolj vissza, hogyan kezelték a hibáidat. Amikor eltörtél valamit, hazudtál, vagy rosszalkodtál, a viselkedésedre koncentráltak, vagy azt sugallták, hogy alapvetően rossz, hibás vagy? A helyesen nevelő szülők tudják, hogy a fegyelem a tanításról szól, nem a büntetésről. 

Határozottak tudtak lenni az elvárásokban, miközben világossá tették: a szeretetük nem függ attól, hogy mindig tökéletesen viselkedsz-e.

3. Bátorítottak arra, hogy önmagad légy, még akkor is, ha kényelmetlen volt?

Ünnepelték a szüleid azt, aki valójában voltál, vagy inkább próbáltak olyanná formálni, aki szerintük lenned kellett volna? A nagyszerű szülők felismerik, hogy nem mini másolatokat kell létrehozniuk magukról. Tudják, hogy minden gyerek egyedi temperamentummal, érdeklődéssel és világlátással érkezik. Azok a szülők, akik támogatják az autentikus önkifejezést hihetetlen ajándékot adnak gyerekeiknek. Megalapozzák a valódi önbizalmat és önelfogadást, amely az élet minden területén biztos alapot nyújt.

4. Őszintén érdeklődtek a tanulásod és fejlődésed iránt?

Az Illinois Egyetem pszichológusai szerint a gyerekek jobban teljesítenek az iskolában, ha a szüleik aktívan részt vesznek az életükben, életkortól, háttértől vagy családi jövedelemtől függetlenül.

Az igazi érdeklődés többet ér a bizonyítvány ellenőrzésénél, kíváncsiságot és bátorítást jelent. Talán a szüleid érdemi kérdéseket tettek fel a tanulmányaidról, örültek a kisebb sikereidnek, vagy összekapcsolták az iskolai tananyagot a valós élettel. Lehet, hogy ösztönöztek, hogy a tantermen túl is fedezd fel a világot. Amikor a szülők befektetnek gyerekeik fejlődésébe, az gyakran élethosszig tartó tanulási szeretetet és bátorságot ad a nagy célok eléréséhez.

5. Példát mutattak a szüleid az érzelmi intelligenciára és az egészséges konfliktuskezelésre?

Senki szülei sem tökéletesek, de a nagyszerű szülők megmutatják, hogy a konfliktus nem feltétlenül romboló.

Amikor nem értettek egyet – egymással vagy veled –, megtalálták a módját, hogy kifejezzék az érzéseiket anélkül, hogy bárkit lealacsonyítottak volna. Megmutatták, hogy minden érzelem helyénvaló, de tudni kell őket a helyén kezelni. A bocsánatkérés, a hallgatás és a megoldások keresése mindennapi leckék az empátiából, alázatból és tiszteletből. Az érzelmi intelligencia példamutatásával eszközöket adtak a kezedbe a kapcsolatok kezelésére, a feszültség oldására és a konfliktusok kezelésére.

Ha a legtöbb kérdésre igennel válaszoltál, szánj egy pillanatot arra, hogy értékeld, mennyi pozitívumot adott neked mindez. Hiszen az egészséges önbizalmad, érzelmi intelligenciád és önértékelésed, mindaz, amit ma magadban hordozol, valószínűleg ezekből a korai élményekből ered, amikor valóban meghallgattak és elfogadtak.

Ha viszont a válaszaid néhány fájó igazságot fedtek fel, az a tudatosság önmagában is erőt ad. Annak felismerése, hogy mi hiányzott, segíthet megszakítani a negatív mintákat, és elindulni a gyógyulás útján. Olyan személlyé válni, aki képes biztonságot és támogatást nyújtani másoknak.

