Ha erre az 5 kérdésre igen a válaszod, igazán kivételes szülők gyereke vagy

Bár életünk során sok minden formál minket, gyerekkorunkban, a szüleinktől kapott alapok meghatározóak. A kivételesen jó szülők nemcsak alapvető dolgokat adnak útravalóul, hanem jellemet, önbizalmat és kitartást is, amelyek egész életünkön át hatnak. Ez az öt egyszerű, ám árulkodó kérdés segít feltárni, milyen szülők mellett nőttél fel. Ha mindegyikre őszintén igen a válaszod, valószínűleg rendkívüli előnyöket kaptál már kiskorodban.
Természetesen a kivételes nem egyenlő a tökéletessel hiszen a jó szülők is hibáznak. A gyereknevelés egyáltalán nem egyszerű és könnyű dolog.
Azonban ami megkülönbözteti őket másoktól, az az, hogy bizonyos értékekben és viselkedésmintákban következetesek, így maradandó nyomot hagynak a gyerekeikben.
De lássuk is az öt kérdést. Válaszolj rájuk őszintén.
Gondolj vissza a gyerekkori beszélgetéseidre a szüleiddel. Amikor izgatottan meséltél valamit, ami az iskolában történt, vagy szomorúan panaszkodtál egy barátod miatt, valóban letették, amit csináltak, és figyeltek rád? A szemedbe néztek, és valóban bekapcsolódtak abba, amit mondasz? Ez a fajta odafigyelő, reagáló kommunikáció elképesztően erős hatású. A kisgyerek és a gondoskodó felnőtt közötti figyelmes, oda-vissza zajló kommunikáció kulcsszerepet játszik az agy fejlődésében.
Amikor a szülők valóban odafordulnak a gyerekhez, azt tanítják neki, hogy a gondolatai és érzései számítanak.
Így épül ki az a magabiztosság és érzelmi intelligencia, ami egy életen át kitarthat.
Minden szülőnek meg kell húznia a határokat. Azonban a kivételes szülők úgy tudták érvényesíteni a szabályokat és javítani a viselkedést, hogy közben nem támadták az önértékelésedet. Gondolj vissza, hogyan kezelték a hibáidat. Amikor eltörtél valamit, hazudtál, vagy rosszalkodtál, a viselkedésedre koncentráltak, vagy azt sugallták, hogy alapvetően rossz, hibás vagy? A helyesen nevelő szülők tudják, hogy a fegyelem a tanításról szól, nem a büntetésről.
Határozottak tudtak lenni az elvárásokban, miközben világossá tették: a szeretetük nem függ attól, hogy mindig tökéletesen viselkedsz-e.
Ünnepelték a szüleid azt, aki valójában voltál, vagy inkább próbáltak olyanná formálni, aki szerintük lenned kellett volna? A nagyszerű szülők felismerik, hogy nem mini másolatokat kell létrehozniuk magukról. Tudják, hogy minden gyerek egyedi temperamentummal, érdeklődéssel és világlátással érkezik. Azok a szülők, akik támogatják az autentikus önkifejezést hihetetlen ajándékot adnak gyerekeiknek. Megalapozzák a valódi önbizalmat és önelfogadást, amely az élet minden területén biztos alapot nyújt.
Az Illinois Egyetem pszichológusai szerint a gyerekek jobban teljesítenek az iskolában, ha a szüleik aktívan részt vesznek az életükben, életkortól, háttértől vagy családi jövedelemtől függetlenül.
Az igazi érdeklődés többet ér a bizonyítvány ellenőrzésénél, kíváncsiságot és bátorítást jelent. Talán a szüleid érdemi kérdéseket tettek fel a tanulmányaidról, örültek a kisebb sikereidnek, vagy összekapcsolták az iskolai tananyagot a valós élettel. Lehet, hogy ösztönöztek, hogy a tantermen túl is fedezd fel a világot. Amikor a szülők befektetnek gyerekeik fejlődésébe, az gyakran élethosszig tartó tanulási szeretetet és bátorságot ad a nagy célok eléréséhez.
Senki szülei sem tökéletesek, de a nagyszerű szülők megmutatják, hogy a konfliktus nem feltétlenül romboló.
Amikor nem értettek egyet – egymással vagy veled –, megtalálták a módját, hogy kifejezzék az érzéseiket anélkül, hogy bárkit lealacsonyítottak volna. Megmutatták, hogy minden érzelem helyénvaló, de tudni kell őket a helyén kezelni. A bocsánatkérés, a hallgatás és a megoldások keresése mindennapi leckék az empátiából, alázatból és tiszteletből. Az érzelmi intelligencia példamutatásával eszközöket adtak a kezedbe a kapcsolatok kezelésére, a feszültség oldására és a konfliktusok kezelésére.
Ha a legtöbb kérdésre igennel válaszoltál, szánj egy pillanatot arra, hogy értékeld, mennyi pozitívumot adott neked mindez. Hiszen az egészséges önbizalmad, érzelmi intelligenciád és önértékelésed, mindaz, amit ma magadban hordozol, valószínűleg ezekből a korai élményekből ered, amikor valóban meghallgattak és elfogadtak.
Ha viszont a válaszaid néhány fájó igazságot fedtek fel, az a tudatosság önmagában is erőt ad. Annak felismerése, hogy mi hiányzott, segíthet megszakítani a negatív mintákat, és elindulni a gyógyulás útján. Olyan személlyé válni, aki képes biztonságot és támogatást nyújtani másoknak.
