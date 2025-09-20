Figyelemzavaros tiniből mentálisan gyenge felnőtt? — A gyerekkori mobiltelefon-használat a felnőttkorra is kihat

Sokan csak a húszas éveik elején döbbennek rá: az a fojtogató érzés, hogy „valami nem stimmel”, valójában egy egész életen keresztül el fogja őket kísérni. Fájdalmas megélniük, hogy a felnőttek világában segédlet nélkül kell boldogulniuk, miközben az életük csak egy ladik, amit el kell valahová vinniük a világ bizonytalanságainak óceánján keresztül. Miközben egyesek „csak” sima egzisztenciális krízist élnek át, másoknál komoly mentális problémák jelentkeznek, mint például érzelmi labilitás, valóságtól való elszakadás és hallucinációk. A Z-generáció mentális egészsége nem véletlenül van ennyire tragikus állapotban. Ez az eredménye annak, hogy évekkel ezelőtt senki nem vette komolyan, hogy milyen súlyosan káros hatásai lehetnek a túl korai gyerekkori mobiltelefon-használatnak.

A mobiltelefon káros hatása gyerekekre ma már nyilvánvaló, mégse vesszük komolyan

Bizonyított tény a mobiltelefon káros hatása gyerekekre

Egy új tanulmány szerint, amely a Sapian Labs nevű startup jóvoltából készült el, az hogy a gyerekek hány évesen kapják meg az első okostelefonjukat, előrejelezheti, hogy mekkora eséllyel válnak szorongó felnőttekké. A kutatók a Global Mind Project névre keresztelt mentálhigiénés felmérés adatait elemezték, amely több mint 100 000 fiatal felnőttet követett nyomon világszerte.

A mintavétel nagyságának köszönhetően az eredmény kínosan egyértelmű volt: minél korábban kaptak a gyerekek okostelefont – főleg 13 éves kor előtt –, annál rosszabb mentális állapotba kerültek fiatal felnőttként. A felmérés szerint, aki idő előtt kapott okostelefont a kezébe, annak nagyobb eséllyel lett később problémája az érzelmi stabilitásával, az önértékelésével és a társas kapcsolódással is.

A telefon nem jó bébiszitter

Az okostelefont sok családban "digitális bébiszitterként" működik – csak míg a hagyományos bébiszitter legfeljebb túl sok csokit ad a gyereknek, ez konkrétan újrakábelezi az idegrendszert. Egy tízéves agya még nem olyan érett, hogy képes legyen feldolgozni azt az információ- és ingeráradatot, ami naponta ránk zúdul a képernyőn keresztül. A 13 éves korhatár egy mérföldkő az idegrendszer fejlődésében, ami előtt nem jó kiégetni az idegrendszert.