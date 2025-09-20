Figyelemzavaros tiniből mentálisan gyenge felnőtt? — A gyerekkori mobiltelefon-használat a felnőttkorra is kihat

Sokan csak a húszas éveik elején döbbennek rá: az a fojtogató érzés, hogy „valami nem stimmel”, valójában egy egész életen keresztül el fogja őket kísérni. Fájdalmas megélniük, hogy a felnőttek világában segédlet nélkül kell boldogulniuk, miközben az életük csak egy ladik, amit el kell valahová vinniük a világ bizonytalanságainak óceánján keresztül. Miközben egyesek „csak” sima egzisztenciális krízist élnek át, másoknál komoly mentális problémák jelentkeznek, mint például érzelmi labilitás, valóságtól való elszakadás és hallucinációk. A Z-generáció mentális egészsége nem véletlenül van ennyire tragikus állapotban. Ez az eredménye annak, hogy évekkel ezelőtt senki nem vette komolyan, hogy milyen súlyosan káros hatásai lehetnek a túl korai gyerekkori mobiltelefon-használatnak.
Egy új tanulmány szerint, amely a Sapian Labs nevű startup jóvoltából készült el, az hogy a gyerekek hány évesen kapják meg az első okostelefonjukat, előrejelezheti, hogy mekkora eséllyel válnak szorongó felnőttekké. A kutatók a Global Mind Project névre keresztelt mentálhigiénés felmérés adatait elemezték, amely több mint 100 000 fiatal felnőttet követett nyomon világszerte.
A mintavétel nagyságának köszönhetően az eredmény kínosan egyértelmű volt: minél korábban kaptak a gyerekek okostelefont – főleg 13 éves kor előtt –, annál rosszabb mentális állapotba kerültek fiatal felnőttként. A felmérés szerint, aki idő előtt kapott okostelefont a kezébe, annak nagyobb eséllyel lett később problémája az érzelmi stabilitásával, az önértékelésével és a társas kapcsolódással is.
Az okostelefont sok családban "digitális bébiszitterként" működik – csak míg a hagyományos bébiszitter legfeljebb túl sok csokit ad a gyereknek, ez konkrétan újrakábelezi az idegrendszert. Egy tízéves agya még nem olyan érett, hogy képes legyen feldolgozni azt az információ- és ingeráradatot, ami naponta ránk zúdul a képernyőn keresztül. A 13 éves korhatár egy mérföldkő az idegrendszer fejlődésében, ami előtt nem jó kiégetni az idegrendszert.
Tara Thiagarajan kutatásvezető szerint azok a gyerekek, akik túl korán kaptak a kezükbe okostelefont, gyakrabban lettek agresszívak, érzelmileg labilisak, és sokan közülük ijesztően elszakadtak a valóságtól. Volt, akinél már gyerekkorban hallucinációk jelentkeztek – mert az agya egyszerűen nem tudta feldolgozni azt az ingertömeget, amit nap mint nap kapott a kijelzőn keresztül. A fiúknál különösen az érzelmi önkontroll és az empátia sérült, míg a lányoknál az önbecsülés és a lelki ellenálló képesség rogyott össze. Hosszútávon pedig rendkívül rossz hatással van az általános közérzetükre és a mentális egészségükre.
Betiltani nem kell, de ideje lenne végre komolyan venni, hogy a gyerekek idegrendszere nem kompatibilis a nonstop digitális zajjal. A megelőzés nem azt jelenti, hogy tiltsunk, bezárjunk, lekapcsoljunk mindent, hanem azt, hogy lehetőleg késleltessük a találkozást az eszközzel, amíg a gyerek nem lesz elég érett, hogy kezelni tudja. Egy tízévesnek nincs szüksége saját okostelefonra, ahogy egy 12 évesnek sincs szüksége éjszakába nyúló TikTok-maratonokra. A szülő dolga, hogy lekösse a gyereke figyelmét, nem a telefoné. Fontos lenne az iskolákban és otthon is beszélni erről – nem csak ijesztgetés szintjén –, hogy a gyerek is megértse: nem az a szabadság, ha mindent bármikor megkaphat, hanem az, ha megússza az életet függőségek nélkül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.