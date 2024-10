Több millió telefon van veszélyben - Ha ezt a két alkalmazást telepítetted, azonnal töröld!

Szakértők szerint a Necro nevű trójai vírust a szteganográfia módszerével csempészték be az alkalmazások kódjába, hogy biztosan rejtve maradjon.

Két ingyenes alkalmazás tórjai vírust rejt.

Forrás: Shutterstock

A szteganográfia a rejtett üzenetek oly módon történő létrehozásának tudománya és művészete, hogy az üzenet létezéséről csak a címzett tudjon.

A Necro először 2019-ben jelent meg, de azóta továbbfejlesztették, ez a változat szedi most áldozatait. Bár elsősorban orosz felhasználók vannak most veszélyben, a vírus vélhetően már máshol is jelen van. Ezt a vírust a hackerek kémkedésre használják, és olyan reklámok terjesztésére, amelyekkel bűnözők keresnek pénzt. Becslések szerint a Necrónak körülbelül 11 millió áldozata lehet.

Egy fotófilteres alkalmazás és egy böngésző érintett

Szakértők a Google Playen bukkantak rá két olyan ingyenes alkalmazásra, amely Necróval fertőzött. Az egyik a Wuta Camera - Nice Shot Always, amely egy csomó filtert tartalmaz a tökéletes fotók elkészítéséhez. Ebből ami vírusmentes, az a 6.3.7.138 verzió, és az attól újabbak. Ha használod ezt az applikáció, akkor mindenképpen ellenőrizd, hogy melyik verziót telepítetted. Ha a verziószám alapján nem biztonságos az alkalmazás használata, akkor az appot azonnal törölni kell, majd egy vírusirtóval ellenőrizni a készüléket, és ajánlott jelszavakat is cserélni - figyelmeztetnek a kiberbiztonsági szakértők.

A másik trójai vírust rejtő alkalmazás a Max Browser-Private & Security, ami egy ingyenes, reklámmentes böngésző, ami az 1.2.0 verzió óta fertőzött. Ebből a programból fertőzöttet már nem lehet letölteni a Google Playről, de érdemes ellenőrizni, hogy melyik van a telefonunkon, ha ezt használjuk.

Azt egyelőre nem tudják, hogy a trójai hogyan férkőzött át a Play áruház bizonysági rendszerén.