"A nászutunkon is összeházasodunk" – Krausz Gábor és Mikes Anna a legapróbb részleteket is elmesélték

2025.09.17.
Mindent elsöprő szerelem, gyönyörű menyasszonyi ruha, barátok és családtagok... Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője nem is lehetett volna tökéletesebb. A pár most nászúton van, de elindulás előtt boldogan idézték fel életük nagy napjának minden pillanatát.

Szeptember 6-án mondta ki egymásnak a boldogító igent Krausz Gábor és Mikes Anna egy tokaj közeli birtokon. A sztárséf és a táncosnő a TV2 Dancing with the Stars műsorában szerettek egymásba, Gábor 2025 januárjában kérte meg Anna kezét. Úgy tudni a 140 fő meghívott társaságában tartott esküvő után a nászút is tartogat izgalmakat.

Fotó: Bors

A nagy napról mindketten szívesen meséltek, mindketten azt vallják, csodálatosan sikerült, pont úgy, ahogyan elképzelték.  „Volt egy pillanat, amikor annyira izgultam, hogy szinte összeszűkült a látásom, és bár beszélgettem valakikkel, nem is tudtam pontosan, hogy kikkel. Nagyon be voltam feszülve, de végül sikerült elengedni mindezt, mert rájöttem: körülöttünk csak a szeretteink, a barátaink vannak, és bármi történik, igazából nem lehet baj” – emlékezett vissza Gábor. „Ez volt életem legcsodálatosabb napja: az egyik, hogy mostantól a feleségemnek szólíthatom Annát, a másik pedig, hogy végre úgy megyünk aludni, mint férj és feleség, és soha többé nem kell esküvőt szerveznünk!” – nyilatkozta Gábor. „Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki hozzájárult a tökéletes naphoz: Demeter Ricsinek, aki mindenki ruháját elkészítette, a barátainknak, akik a fotózáshoz autót szereztek, és mindenkinek, aki részt vett benne” – mondta, majd elárulta, mik a terveik a nászútra.  A friss házaspár egy héttel a lagzi után indult nászútra, és azt ígérték, onnan is jelentkeznek. „Ami biztos: a nászutunkon is összeházasodunk!” – idézi a Hot! magazint a Bors, ahol Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjéről további részleteket is olvashatsz. 

Az esküvőn Gábor kislánya, Hannaróza is fontos szerepet kapott, ő vitte a gyűrűket az oltárhoz 3 koszorúslány társaságában, majd ő adta át az ékszereket a pár tagjainak. „Hannika nagyon élvezte a napot, ahogyan a többi gyerek is: játszósarkot rendeztünk be nekik, ahol két kedves lány vigyázott rájuk, ezenkívül egy fotósarok is a rendelkezésükre állt. Hanni ezt is nagyon élte, a képeket pedig szétosztogatta a vendégeknek. Egyszóval nagyon jól érezte magát, és hajnal kettőig bulizott!” – idézte fel a sztárséf. 

