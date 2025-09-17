"A nászutunkon is összeházasodunk" – Krausz Gábor és Mikes Anna a legapróbb részleteket is elmesélték

Szeptember 6-án mondta ki egymásnak a boldogító igent Krausz Gábor és Mikes Anna egy tokaj közeli birtokon. A sztárséf és a táncosnő a TV2 Dancing with the Stars műsorában szerettek egymásba, Gábor 2025 januárjában kérte meg Anna kezét. Úgy tudni a 140 fő meghívott társaságában tartott esküvő után a nászút is tartogat izgalmakat.

Tökéletes volt Krausz Gábor és Mikes Anna nagy napja

Fotó: Bors

A nagy napról mindketten szívesen meséltek, mindketten azt vallják, csodálatosan sikerült, pont úgy, ahogyan elképzelték. „Volt egy pillanat, amikor annyira izgultam, hogy szinte összeszűkült a látásom, és bár beszélgettem valakikkel, nem is tudtam pontosan, hogy kikkel. Nagyon be voltam feszülve, de végül sikerült elengedni mindezt, mert rájöttem: körülöttünk csak a szeretteink, a barátaink vannak, és bármi történik, igazából nem lehet baj” – emlékezett vissza Gábor. „Ez volt életem legcsodálatosabb napja: az egyik, hogy mostantól a feleségemnek szólíthatom Annát, a másik pedig, hogy végre úgy megyünk aludni, mint férj és feleség, és soha többé nem kell esküvőt szerveznünk!” – nyilatkozta Gábor. „Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki hozzájárult a tökéletes naphoz: Demeter Ricsinek, aki mindenki ruháját elkészítette, a barátainknak, akik a fotózáshoz autót szereztek, és mindenkinek, aki részt vett benne” – mondta, majd elárulta, mik a terveik a nászútra. A friss házaspár egy héttel a lagzi után indult nászútra, és azt ígérték, onnan is jelentkeznek. „Ami biztos: a nászutunkon is összeházasodunk!” – idézi a Hot! magazint a Bors, ahol Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjéről további részleteket is olvashatsz.