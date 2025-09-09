Ez az 5 szülői mondat romba dönti a gyerek önbecsülését

Az emberek gyerekkorukban tesznek szert arra az önbizalomra, önbecsülésre, mely későbbi boldogulásukhoz nélkülözhetetlen. Azonban bizonyos szülői mondatokkal olykor önkéntelenül is rongáljuk csemeténk önbizalmát. Összeszedtük, mit nem szabad mondani a gyereknek, hacsak nem az önbizalomhiányt akarjuk növelni.

Vannak bizonyos mondatok, melyektől oszlopként dől össze az önbizalom a gyerekben.

Forrás: E+

5 szülői mondat, amitől romba dől az önbizalom

1. Mindig olyan ügyetlen vagy…

Talán senkinek sem kell magyarázni, hogy miért káros egy ilyen és ehhez hasonló mondat. Azt ültetjük el a gyerek fejében, hogy amit csinál, sohasem lehet elég, nem értékeljük erőfeszítéseit, ellenben torzul a belső önkritikája. Karrierválasztásra, későbbi tanulmányaira is kihat egy ilyen mérgező beszólás, mely sokszor még felnőttként is a fejünkben cseng.

Ezeket a szavakat legtöbbször akkor mondják, amikor rossz fát tesz a tűzre a gyerek, de érdemes kiírtanunk a repertoárból.

2. Biztos menni fog?

Olykor még az elsőre segítő szándékú kérdések is káros mintázatokat ültetnek el a gyermeki fejben. Egy hasonló mondattal a gyerek azonnal megkérdőjelez saját képességeit, hisz azt sugalljuk számára, hogy mi sem hiszünk benne, önbizalomhiányos kisembert nevelünk. Márpedig a példamutatás egyik alappillére, hogy nem kérdőjelezzük meg mások képességeit.

3. Fejezd be a hisztit/szomorkodást!

Valóban idegesítő egy hisztiző gyerek, azonban tisztában kell lenni vele, hogy ez csak egy tünet. Ha csak a viselkedésre koncentrálunk, nem pedig a kiváltó okra és tiltjuk az érzelmek szabad kifejezését, a gyerek csak annyit tanul meg, hogy nincs joga szabadon érezni. Azt is sugalljuk, hogy porontyunk problémái nem, csak a makulátlan külső számít. Eredmény: érzelmek elfojtása, depresszió, romokban lévő önbizalom.

4. Miért nem vagy olyan, mint a …

Számos verziója létezik ennek a megnyilvánulásnak, de a lényege ugyanaz: nem azt a gyereket pottyantotta le a gólya, akire a szülők vágytak. Csakhogy ezzel az a baj, hogy a gyerek fejlődése, személyiségének alakulása a szülői nevelés következménye, egy ilyen megjegyzéssel pedig a csemetét hibáztatjuk a szülői mulasztás miatt. Nem veszik figyelembe, hogy az emberek különbözőek, saját célokkal, személyiséggel.

Egyedül azt érhetjük el, hogy a gyerek másokkal kezdi összehasonlítgatni magát, és megkérdőjelezi saját döntéseit.

5. Én vagyok a felnőtt, nekem van igazam

Természetes, hogy felnőttként tapasztaltabbak, tájékozottabbak vagyunk, mint egy gyerek, azonban ha egy vitában az egyetlen ütőkártyánk az, hogy mi vagyunk felnőttek, magunkról állítunk ki szegénységi bizonyítványt. Egy ilyen mondattal ugyanis megfutamodunk az érvelés elől, emellett gyerekünkben azt erősítjük, hogy az ő véleménye nem számít.