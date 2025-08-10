Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 10., vasárnap Lőrinc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
magabiztosság

Több önbizalomra vágysz? Akkor sürgősen felejtsd el ezt a 3 mondatot

önbizalom
Getty Images - Guido Mieth
magabiztosság kommunikáció önbizalom
Tóth Bori
2025.08.10.
Vannak olyan hétköznapi mondatok, amik nap mint nap észrevétlenül rombolják a magabiztosságodat. Ha úgy érzed, jól jönne egy kicsivel több önbizalom, akkor itt az idő, hogy száműzd ezeket a kommunikációdból.

Az önbizalomhiány életünk sok területén visszatarthat minket. Fojtogató érzés, amikor úgy hisszük, nem vagyunk elég jók, vagy szerethetőek. Szerencsére azonban az önbizalom tudatos munkával visszaépíthető, hiszen a magabiztosság egy fejleszthető képesség. Első lépésként érdemes górcső alá venni a kommunikációnkat, mert sokszor olyan jelentéktelennek tűnő mondatokkal gyengítjük magunkat, amelyekről nem is sejtjük, milyen negatív hatással vannak az önbizalmunkra. A jó hír, hogy ha felismerjük ezeket a mondatokat és igyekszünk elkerülni őket, már meg is tettük az első lépést a változás felé.

önbizalom növelése kommunikációval.
Ha több önbizalomra vágysz, kerüld el ezt a 3 mondatot.
Forrás: Getty Images

Önbizalomszint-mérő: 3 mondat, ami elárulja, mennyire erős az önbizalmunk 

Az alacsony önbecsülésű emberekre jellemző, hogy sűrűn ismételgetnek bizonyos a mondatokat. Tedd a szívedre a kezed és őszintén gondold végig: vajon te hányszor használtad már ezeket? Ha úgy érzed, hogy gyakran elhangzanak a szádból, akkor itt az ideje, hogy tudatosan kiiktasd őket. Figyeld meg magad: milyen helyzetekben használod őket? És mi késztet rá, hogy így kommunikálj? Ha felismered a mintákat azzal máris megtetted az első lépést a változás felé. Most lássuk is, hogy mely mondatokat kell kispadra ültetned:

1. „Sajnálom, hogy zavarlak.”
A kevés önbizalommal rendelkező emberek gyakran kérnek elnézést, még akkor is, ha erre semmi okuk sincsen. Azonban legbelül úgy érzik, mintha terhére lennének másoknak, pedig senkit sem szeretnének zavarni. 

2. „Minden az én hibám.”
A kevés önbizalom másik árulkodó jele, ha valaki túlzottan kritikus önmagával szemben. Gyakran hibáztatják önmagukat és sokszor olyan dolgokért is magukra vállalják a felelősséget, amihez valójában semmi közük sincsen. 

3. „Nem tudom, hogy ez elég jó-e.”
Az önmagunkban való kételkedés szintén a bizonytalanság jele. Nem bízunk a teljesítményünkben, kételkedünk a képességeinkben és attól félünk, hogy nem felelünk meg mások elvárásainak még akkor is, ha valójában minden rendben van.

Cukormázba csomagolt kritika? – Így szúrhatsz vissza stílusosan

Egy kedvesnek hangzó mondat, amit egy alig észrevehető szúrás követ, vagy egy támogató megjegyzés, ami furcsa utóízt hagy maga után. Hogyan kezeld a burkolt dicséreteket és a mézesmázos kritikát?

Cukormázba csomagolt kritika? – Így szúrhatsz vissza stílusosan

Hogyan erősítheted meg az önbizalmadat?

Íme 4 tipp, amivel te is elindulhatsz a magasabb önértékelés felé vezető úton. Ne feledd, nem kell rögtön egyből mindent megtenned. Kezdj kisebb, elérhető célokkal. Hiszen minden egyes lépés, amit megteszel, növeli az önmagadba vetett hitedet. Az önbizalom felé vezető rögös úton pedig állj meg néha, és ne felejtsd el értékelni a kisebb sikereket is. 

Ne félj segítséget kérni kívülről. Egy coach vagy terapeuta segíthet feloldani a régi, negatív hiedelmeket, és egészséges önértékelést építeni.

  1. Figyeld meg a belső párbeszédedet, és cseréld le a negatív mondatokat bátorító szavakra.
  2. Írd fel a mindennapi apró eredményeidet, hiszen ezek adják az alapot a több önbizalomhoz.
  3. Figyelj a testtartásodra, hiszen a kihúzott hát és magabiztos testbeszéd hatással van a lelkedre is.
  4. Tiszteld a saját határaidat, és gyakorold a nemet mondás művészetét. Tartsd észben, hogy nem kell mindig mindenkinek megfelelni.

Az önbizalom építőkövei – Tippek a női önértékelés növelésére

Az önbizalom hiánya akadályozhatja a nőket abban, hogy maximális mértékben kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket, és megvalósítsák az álmaikat. De hogyan építhetünk szilárd önbizalmat, amely nem ingadozik még a külső körülmények hatására sem?

Az önbizalom építőkövei – Tippek a női önértékelés növelésére

Így érd el, hogy tiszteljenek anélkül, hogy egy szót is szólnál: meglepő trükkök, amik működnek

Nem mindenki tudja, hogyan vívja ki magának szavak nélkül. Míg a magabiztosság, testtartás, divat gyakran szóba kerülnek, léteznek kevésbé nyilvánvaló módszerek a tisztelet megszerzéséhez.

Így érd el, hogy tiszteljenek anélkül, hogy egy szót is szólnál: meglepő trükkök, amik működnek

Sokkal többre vagy képes, mint hiszed: 5+1 módszer, hogy felturbózd az önbizalmadat

Meg tudod csinálni!

Sokkal többre vagy képes, mint hiszed: 5+1 módszer, hogy felturbózd az önbizalmadat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu