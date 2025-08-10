Több önbizalomra vágysz? Akkor sürgősen felejtsd el ezt a 3 mondatot

Az önbizalomhiány életünk sok területén visszatarthat minket. Fojtogató érzés, amikor úgy hisszük, nem vagyunk elég jók, vagy szerethetőek. Szerencsére azonban az önbizalom tudatos munkával visszaépíthető, hiszen a magabiztosság egy fejleszthető képesség. Első lépésként érdemes górcső alá venni a kommunikációnkat, mert sokszor olyan jelentéktelennek tűnő mondatokkal gyengítjük magunkat, amelyekről nem is sejtjük, milyen negatív hatással vannak az önbizalmunkra. A jó hír, hogy ha felismerjük ezeket a mondatokat és igyekszünk elkerülni őket, már meg is tettük az első lépést a változás felé.

Ha több önbizalomra vágysz, kerüld el ezt a 3 mondatot.

Forrás: Getty Images

Önbizalomszint-mérő: 3 mondat, ami elárulja, mennyire erős az önbizalmunk

Az alacsony önbecsülésű emberekre jellemző, hogy sűrűn ismételgetnek bizonyos a mondatokat. Tedd a szívedre a kezed és őszintén gondold végig: vajon te hányszor használtad már ezeket? Ha úgy érzed, hogy gyakran elhangzanak a szádból, akkor itt az ideje, hogy tudatosan kiiktasd őket. Figyeld meg magad: milyen helyzetekben használod őket? És mi késztet rá, hogy így kommunikálj? Ha felismered a mintákat azzal máris megtetted az első lépést a változás felé. Most lássuk is, hogy mely mondatokat kell kispadra ültetned:

1. „Sajnálom, hogy zavarlak.”

A kevés önbizalommal rendelkező emberek gyakran kérnek elnézést, még akkor is, ha erre semmi okuk sincsen. Azonban legbelül úgy érzik, mintha terhére lennének másoknak, pedig senkit sem szeretnének zavarni.

2. „Minden az én hibám.”

A kevés önbizalom másik árulkodó jele, ha valaki túlzottan kritikus önmagával szemben. Gyakran hibáztatják önmagukat és sokszor olyan dolgokért is magukra vállalják a felelősséget, amihez valójában semmi közük sincsen.

3. „Nem tudom, hogy ez elég jó-e.”

Az önmagunkban való kételkedés szintén a bizonytalanság jele. Nem bízunk a teljesítményünkben, kételkedünk a képességeinkben és attól félünk, hogy nem felelünk meg mások elvárásainak még akkor is, ha valójában minden rendben van.