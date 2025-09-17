Teljes titokban megszületett Riley Keough második gyermeke: a baba az év elején látta meg a napvilágot

A baba nemét és nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az örömhírt Riley Keough nagymamája, Priscilla Presley is megerősítette a People magazinnak adott interjúban.

Riley Keough és nagymamája, Priscilla Presley

Forrás: Getty Images

Riley Keough első gyermeke érkezését is titkolta

A 36 éves színésznő és a 34 éves Smith-Petersen még 2012-ben találkoztak, amikor mindketten a Mad Max: A harag útja forgatásán dolgoztak. A kapcsolatuk azonban csak egy évvel később, az ausztráliai utóforgatás idején bontakozott ki. 2014-ben eljegyezték egymást, majd 2015-ben, Kaliforniában mondták ki a boldogító igent.

A pár titokban tartotta első gyermekük érkezését is. 2023 januárjában derült ki, hogy kislányuk, Tupelo már 2022 augusztusában megszületett béranya segítségével. A kislány érkezésére Ben Smith-Petersen Lisa Marie Presley temetésén is utalt, amikor felolvasta felesége levelét: Riley Keough megható sorokkal emlékezett édesanyjára és utalt saját anyaságára is.

Riley Keough és férje, Ben Smith-Petersen

Forrás: Getty Images

Elvis Presley unokája korábban egy interjúban elárulta: már kapcsolatuk legelején biztos volt benne, hogy lesznek közös gyermekeik. „A második randinkon, ahogy jött ki a férjem egy benzinkútról, egyszerűen tudtam: hozzá fogok menni, és gyerekeink lesznek” – mesélte Stephen Colbert talkshow-jában.