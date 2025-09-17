Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyermekáldás

Teljes titokban megszületett Riley Keough második gyermeke: a baba az év elején látta meg a napvilágot

gyermekáldás Elvis Presley Riley Keough
Szabados Dániel
2025.09.17.
Riley Keough és férje, Ben Smith-Petersen úsznak a boldogságban. A Daisy Jones & The Six színésznője és kaszkadőr férje idén év elején másodszor is szülők lettek.

A baba nemét és nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az örömhírt Riley Keough nagymamája, Priscilla Presley is megerősítette a People magazinnak adott interjúban.

Riley Keough és nagymamája, Priscilla Presley
Riley Keough és nagymamája, Priscilla Presley
Forrás: Getty Images

Riley Keough első gyermeke érkezését is titkolta

A 36 éves színésznő és a 34 éves Smith-Petersen még 2012-ben találkoztak, amikor mindketten a Mad Max: A harag útja forgatásán dolgoztak. A kapcsolatuk azonban csak egy évvel később, az ausztráliai utóforgatás idején bontakozott ki. 2014-ben eljegyezték egymást, majd 2015-ben, Kaliforniában mondták ki a boldogító igent.

A pár titokban tartotta első gyermekük érkezését is. 2023 januárjában derült ki, hogy kislányuk, Tupelo már 2022 augusztusában megszületett béranya segítségével. A kislány érkezésére Ben Smith-Petersen Lisa Marie Presley temetésén is utalt, amikor felolvasta felesége levelét: Riley Keough megható sorokkal emlékezett édesanyjára és utalt saját anyaságára is.

Riley Keough és férje, Ben Smith-Petersen
Riley Keough és férje, Ben Smith-Petersen
Forrás: Getty Images

Elvis Presley unokája korábban egy interjúban elárulta: már kapcsolatuk legelején biztos volt benne, hogy lesznek közös gyermekeik. „A második randinkon, ahogy jött ki a férjem egy benzinkútról, egyszerűen tudtam: hozzá fogok menni, és gyerekeink lesznek” – mesélte Stephen Colbert talkshow-jában.

Itt töltötte utolsó napjait Robert Redford: a színész a hegyek között volt otthon – FOTÓK

Robert Redford szeptember 16-án, 89 éves korában hunyt el utahi, Sundance-ben található házában. Az Oscar-díjas színész, rendező és környezetvédelmi aktivista nemcsak a filmiparban hagyott maradandó nyomot, hanem Utah államban is.

Drasztikus lépésre szánta el magát az OpenAI – ezentúl erről nem beszél a ChatGPT

Az OpenAI bejelentette, hogy a jövőben korlátozza a ChatGPT azon válaszait, amelyek az önsértésre vagy öngyilkosságra vonatkoznak, amennyiben a beszélgetőpartner vélhetően 18 év alatti. A döntést a vállalat vezérigazgatója, Sam Altman közölte egy friss blogbejegyzésben – azt is részletezte, milyen megoldásokat tervez a cége a fiatalok védelmére.

45 éves a Házibuli című film, így néz ki most az 58 éves Sophie Marceau − GALÉRIA

Gondoltad volna, hogy közel fél évszázados az egyik legkedvesebb, kamaszkorról szóló film? Ahogy a Házibuli szereplői, úgy a dalai is felejthetetlenek − és talán nincs is olyan, aki ne lassúzott volna legalább egyszer a Realityre.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu