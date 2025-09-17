Itt töltötte utolsó napjait Robert Redford: a színész a hegyek között volt otthon – FOTÓK

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Robert Redford szeptember 16-án, 89 éves korában hunyt el utahi, Sundance-ben található házában. Az Oscar-díjas színész, rendező és környezetvédelmi aktivista nemcsak a filmiparban hagyott maradandó nyomot, hanem Utah államban is.

Robert Redford Santa Monicában született, Los Angelesben nőtt fel, ám Hollywood csillogása helyett hamar a természet közelségét kereste. 1961-ben akkori feleségével, a Utahból származó Lola Van Wagenennel két hektár földet vásároltak Provo Canyonban. Ide menekült az általa „hamisnak és felületesnek” tartott Los Angelesből, és itt alapozta meg későbbi életét és munkásságát is. 

A Provo Canyon Utah államban, ezen a környáken vásárolt földet Robert Redford
A Provo Canyon Utah államban, ezen a környáken vásárolt földet Robert Redford
Forrás: Getty Images

Robert Redford Utah-ban halt meg: ez volt a kedvenc helye

A színész neve hamar összeforrt Utah legfontosabb kulturális eseményével. 1978-ban indította útjára az akkor még Utah/US Film Festival néven futó rendezvényt, amely 1991-től Sundance Filmfesztiválként vált ismertté. A fesztivál ma az Egyesült Államok legjelentősebb független filmes eseménye, amely évről évre több millió dolláros bevételt hoz a térségnek.

Robert Redford ugyanebben az időszakban vásárolta meg a Timp Haven síközpontot is, amelyből később Sundance Mountain Resort néven világszerte ismert üdülőhelyet varázsolt. Saját bevallása szerint célja nem a nagyszabású fejlesztés volt, hanem a természet és a művészet harmóniájának megtermetése.

A színész magánélete is Utah-hoz kötődött: első házasságából négy gyermeke született, majd 1996-ban ismerkedett meg második feleségével, Sibylle Szaggars képzőművésszel, akivel 2009-ben Hamburgban házasodtak össze. Közös életükhöz a Provo Canyonban található birtok és a Horse Whisperer Ranch is hozzátartozott, amelyet Robert Redford az 1998-as Suttogó című filmje után nevezett el.

Robert Redford ranche a Utah államban található Sundance-ben
Robert Redford ranche a Utah államban található Sundance-ben
Forrás: Profimedia

Bár 2020-ban megvált a Sundance Mountain Resorttól, Redford az utolsó éveit ia Utah államban töltötte: „Ez a hely adott nekem menedéket és ihletet” – vallotta korábban.

Cindi Berger, a család szóvivője a színész halála után megerősítette: Robert Redford „a szerettei körében, az utahi hegyek között, azon a helyen hunyt el, amelyet a legjobban szeretett a világon”.

