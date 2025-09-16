"Elment egy oroszlán": így emlékeznek meg a sztárvilágban Robert Redfordról

Mint ahogy már korábban megírtuk, 89 éves korában elhunyt Robert Redford a klasszikus filmek egyik kiemelkedő ikonja. Színésztársai így emlékeznek rá.

Robert Redford 89 éves volt.

Forrás: Archive Photos

„Robert Redford segített minket a sikerre” - Így emlékszik a filmvilág

Robert Redford neve örökre összefonódik a klasszikus hollywoodi filmekkel, a független filmes mozgalommal és a környezetvédelemmel. Öröksége pedig tovább él a mozgóképekben és a Sundance által inspirált generációkban.

Meryl Streep, aki az Távol Afrikától című filmben játszott Redford mellett, így emlékezik rá:

Egy oroszlán elment. Nyugodj békében, kedves barátom.



Utah kormányzója, Spencer Cox kiemelte, Redford kötődését az államhoz és a Sundance által hagyott örökséget:

Redford évtizedekkel ezelőtt beleszeretett Utahba, és olyan örökséget hagyott, amely révén az állam a történetmesélés és a kreativitás otthona lett.

Az Oscar-díjas Marlee Matlin a Sundance fontosságát hangsúlyozta:

A filmünk, a CODA, a Sundance fesztivál miatt lett népszerű. Egy zseni távozott.

Film at Lincoln Center ezt írta a közleményébe:

Igazi ikon volt a filmvásznon, fáradhatatlan támogatója a feltörekvő filmes tehetségeknek.

Piers Morgan pedig röviden így foglalta össze az érzéseit: