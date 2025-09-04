Eláruljuk, miért sikeresebbek azok a férfiak, akik a feleségükre hallgatnak

Van az a mondás, hogy a férfi a fej, de a nő a nyak, aki forgatja. Vagy például az, hogy a férfi hordja a nadrágot, de a nő mondja meg azt, hogy melyiket. De ismerős lehet Napóleon belügyminiszterének elhíresült idézete is, a „cherchez la femme", vagyis keresd a nőt az ok-okozati láncolatban. A tudomány szerint van igazság ezekben az állításokban. Ha érdekel, hogy miért sikeresebbek azok a férfiak, akik a támogató feleségükre hallgatnak, olvass tovább!
Talán manapság kifejezetten alulértékelt, vagy akár szitokszó is lehet, hogyha valaki azt említi, hogy nőként ő „csak” a férje támasza szeretne lenni, pedig ez egy hatalmas és az egész életet meghatározó feladat. Ha igazán jól csinálja a nő, akkor óriási sikereket érhetnek el KÖZÖSEN, a párjával. Lássuk, hogy mitől lesz olyan eredményes, ha a női energiáddal, nemcsak a saját életedre vagy hatással, hanem még a partneredére is!
Magasabb jövedelem, előléptetés mind várhatóak, ha olyan partnerrel élsz együtt, akinek pozitív, „fejlesztő” tulajdonságai vannak.
Pár kedves szó és női jótanács és párod máris szárnyalhat a munkában.
Anna Carmella Ocampo kutatásai szerint egy olyan pasi, aki támogatott és érzelmileg intelligens párkapcsolatban él a kedvesével, az akár 26%-kal magasabb munkahelyi kompetenciákat is képes felmutatni.
Ez azt jelenti, hogy egy támogató társnak köszönhetően igenis megnő az önbizalom, a stressz-tűrő képesség és a problémamegoldó készség, amik nemcsak a házasságban lesznek hasznos alapkészségek, hanem a munkában is értékes adottságoknak számítanak.
Ha pedig mindkettőtök karrierista és az összes energiáitokat a munkába raknátok, fogadhattok takarítónőt is, aki elvégzi a kötelezőket, amíg ti birodalmat építetek közösen.
