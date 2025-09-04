Eláruljuk, miért sikeresebbek azok a férfiak, akik a feleségükre hallgatnak

Van az a mondás, hogy a férfi a fej, de a nő a nyak, aki forgatja. Vagy például az, hogy a férfi hordja a nadrágot, de a nő mondja meg azt, hogy melyiket. De ismerős lehet Napóleon belügyminiszterének elhíresült idézete is, a „cherchez la femme", vagyis keresd a nőt az ok-okozati láncolatban. A tudomány szerint van igazság ezekben az állításokban. Ha érdekel, hogy miért sikeresebbek azok a férfiak, akik a támogató feleségükre hallgatnak, olvass tovább!

A sikeres férfiak titka, hogy hallgatnak a feleségükre.

Forrás: Shutterstock

A férfi sikerének kulcsa a támogató felesége?

Talán manapság kifejezetten alulértékelt, vagy akár szitokszó is lehet, hogyha valaki azt említi, hogy nőként ő „csak” a férje támasza szeretne lenni, pedig ez egy hatalmas és az egész életet meghatározó feladat. Ha igazán jól csinálja a nő, akkor óriási sikereket érhetnek el KÖZÖSEN, a párjával. Lássuk, hogy mitől lesz olyan eredményes, ha a női energiáddal, nemcsak a saját életedre vagy hatással, hanem még a partneredére is!

Tükrözött személyiségvonások

Egy másik kutatás során kiderült, hogy azok a férfiak (és nők is), akik gondoskodó és lelkiismeretes párkapcsolatban élnek, azok visszatükrözik ezeket a személyiségvonásokat a munkájukban is, ami nagy valószínűséggel kiugró eredményekhez vezethet a karrierjük során.

Magasabb jövedelem, előléptetés mind várhatóak, ha olyan partnerrel élsz együtt, akinek pozitív, „fejlesztő” tulajdonságai vannak.

Jobb munkahelyi teljesítmény

Egy 2019-es tanulmány (Gender differences in the associations between relationship status, social support, and wellbeing, azaz Nemi különbségek a párkapcsolati státusz, a társas támogatás és a jóllét közötti összefüggéseiben) szerint, egy párkapcsolat mindkét fél jólétéhez hozzájárul, ám különösen a férfiak esetében, óriási hatása van az érzelmi támogatásnak. Ugyanis megfejtették, hogy a férjeknek egy kis önbecsülés és elégedettség növelésével jobb lett a munkahelyi teljesítményük.

Pár kedves szó és női jótanács és párod máris szárnyalhat a munkában.

A sikeres férfiak így építenek karriert.

Forrás: Shutterstock

Közös célok a személyes fejlődésért

Új-Zélandon vizsgálták azt, hogy amennyiben a pár ösztönzi egymást a személyes céljaik érdekében, legyen szó karrierről, egészséges életmódról, tudatos edzésről, akár továbbtanulásról, akkor az pozitív hatással lesz a kapcsolatukra és az egyéni sikereikre nézve is. Szóval, ha azt fontolgatod, hogy szeretnél belevágni valami újba, akkor nyugodtan kérd a párod segítségét, mert az a közös életetekben is fejlődéshez vezethet.

Új-Zélandon vizsgálták azt, hogy amennyiben a pár ösztönzi egymást a személyes céljaik érdekében, legyen szó karrierről, egészséges életmódról, tudatos edzésről, akár továbbtanulásról, akkor az pozitív hatással lesz a kapcsolatukra és az egyéni sikereikre nézve is. Szóval, ha azt fontolgatod, hogy szeretnél belevágni valami újba, akkor nyugodtan kérd a párod segítségét, mert az a közös életetekben is fejlődéshez vezethet. Karrierkompetencia növelése



Anna Carmella Ocampo kutatásai szerint egy olyan pasi, aki támogatott és érzelmileg intelligens párkapcsolatban él a kedvesével, az akár 26%-kal magasabb munkahelyi kompetenciákat is képes felmutatni.

Ez azt jelenti, hogy egy támogató társnak köszönhetően igenis megnő az önbizalom, a stressz-tűrő képesség és a problémamegoldó készség, amik nemcsak a házasságban lesznek hasznos alapkészségek, hanem a munkában is értékes adottságoknak számítanak.

Kedvező háztartási felosztás = több idő a karrierre

Ez akár egyértelmű is lehet, de egy sikeres partner mellett, jó ha van egy gondoskodó, szervezkedő személy, aki lehetővé teszi, hogy tehermentesítse társát a háztartási feladatoktól, így több ideje és energiája marad a munkára. Természetesen nem azt mondjuk, hogy a párod háztartásvezetője legyél, csak azt, hogy egy kiegyensúlyozott kapcsolatban mindkét félnek annyit kell beleraknia, amennyit tud.