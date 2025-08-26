A pénz igenis számít egy kapcsolatban! Csak nem úgy, ahogy gondoljuk

Egy régi mantra szerint pénz nem kell a sírig tartó szerelemhez, amit az emberek egészen addig el is hisznek, amíg rózsaszín szemüvegen keresztül szemlélik párjukat. Amikor viszont felszáll az a bizonyos köd, akkor szembesülnek vele, hogy az anyagiaknak igenis komoly szerepe van egy párkapcsolat alakulásában. Ez a nemrégiben lezajlott kutatás végérvényesen összetörte a romantikus mítoszt.

Túl a rózsaszín ködön: a pénz szerepe a párkapcsolatokban

Német és amerikai kutatók között zajlott az a kutatás, mely a pénz szerepét igyekezett feltérképezni egy párkapcsolati alakulásában. A kutatás 25 és 35 év közötti fiatalokat követett és azt vizsgálták, miként hat a jövedelem a párkapcsolathoz való viszonyulásra. Az eredmények végleg eloszlatták a rózsaszín ködöt: a pénz igenis számít abban, hogy mennyire találunk valakit vonzónak, vállalnánk-e az elköteleződést.

A felmérés szerint azonban nem a pénz mennyisége, hanem az anyagi biztonság ad pluszt a kapcsolatnak.

Így például egy lottónyertesnél vonzóbb potenciális partner az, akinek lakása és stabil, ám valamivel szerényebb jövedelme van. Megbízható anyagi helyzetben lévő emberek maguk is nagyobb hajlandóságot mutattak komoly kapcsolat kialakítására, az eredmények szerint pedig a két nem közel azonos mértékben anyagias. (A német kutatásban a férfiak felé billent a mérleg.)

Miért fontos a pénz egy párkapcsolatban?

Nagyon egyszerű pszichológiája van annak, hogy miért sikeresebbek a stabil anyagi helyzetben lévők a párválasztás művészetében: akinek nem kell a megélhetésért aggódnia, több energiája marad magasabb rendű célok elérésére. A Mashlow-piramis szerint ugyanis amíg az ember biztonságát érintő szükségletei nincsenek kielégítve, a többi sem teljesülhet.

Nehéz is úgy hosszú távra tervezni, hogy közben azon izgulunk, vajon miből fizetjük a számlát a következő hónapban.

Azonban az anyagi stabilitás és pénzügyek csak egy részét jelentik a képletnek, hisz a közös célok, értékek, hasonló érdeklődési kör és megnyerő személyiség továbbra is nélkülözhetetlen a boldogsághoz. A pénz inkább csak előnyös feltételeket teremt egy hosszú távú szövetséghez.