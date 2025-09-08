Tragikus véget ért a három gyerekével bujkáló apa története: négy év után talált rájuk a rendőrség

Tom Phillips és gyerekei tragikus története 2021 karácsonya előtt indult. Az apa – akinek nem volt törvényes felügyeleti joga a gyerekei felett – vitába keveredett volt párjával, majd elvitte a három gyermeket: a 12 éves Jaydát, a 10 éves Mavericket és a 9 éves Embert. Nyom nélkül tűntek el a Waikato régió vadonjában, amely sűrű erdeiről, barlangjairól és nehezen megközelíthető településeiről ismert.
Nem ez volt az első eset azonban, hogy a férfi ismeretlen helyre vitte a gyerekeket: néhány hónappal korábban, 2021 szeptemberében már egyszer eltűntek. A terepjáróját akkor a Marokopa folyó partján találták meg - azonnal nagyszabású keresőakció indult utánuk. Tizenkilenc nappal később azonban Tom Phillips váratlanul hazatért a gyerekekkel együtt, és azt állította, csak kempingezni voltak. Ekkor a rendőrség idejének és erőforrásainak pazarlása miatt indult ellene eljárás.
Néhány hónappal később újra eltűnt a három gyerekekkel együtt, nem jelent meg a bíróság előtt sem, így elfogatóparancsot adtak ki ellene. Ennek már négy éve, azóta senki sem tudott róluk semmit, egy-egy bejelentés érkezett csak, hogy látták őket, de a hatóságok nem akadtak a nyomukra. Tom Phillips profi módon kerülte a nyilvánosságot: nem használt közösségi médiát és banki rendszereket. A hatóságok szerint Phillips a vadonban próbálta biztosítani a megélhetését, kempingfelszereléseket és palántákat vásárolt, valamint kisebb bűncselekményekből tartotta fenn magát és gyermekeit.
2023-ban fegyveres bankrablással és egy kisbolt kifosztásának kísérletével gyanúsították, és egyes beszámolók szerint legalább egy alkalommal az egyik gyerek is vele volt. A közvélemény értetlenül figyelte, hogyan képes évekig rejtőzködni három gyerekkel, miközben a rendőrség és a családtagok folyamatosan próbálták megtalálni őket.
Az ügy végére aztán hétfő hajnalban került pont. A rendőrség egy piopioi mezőgazdasági bolt betöréséhez vonult ki. A gyanú szerint Tom Phillips és egyik gyermeke quaddal próbált elmenekülni a lopott holmival. A rendőrök szöges akadállyal állították meg őket, mire a férfi tüzet nyitott, és fejbe lőtt egy rendőrt. Egy másik járőr viszonozta a tüzet, és halálosan megsebesítette Phillipset. A helyszínen az egyik gyermeket épségben megtalálták, két testvérük azonban eltűnt. A rendőrség nagy erőkkel folytatja utánuk a kutatást - írta a Guardian.
Waitomo polgármestere, John Robertson úgy fogalmazott: „Ez a lehető legrosszabb kimenetele ennek a történetnek. A közösség összetört, hiszen mindenki remélte, hogy tárgyalásokkal, békés úton sikerül megoldani a helyzetet.”
A gyerekek édesanyja, Cat közleményében arról beszélt, hogy „mélységes megkönnyebbülést” érez, amiért a gyerekei megpróbáltatásai véget értek: „Közel négy éve minden nap hiányoztak, és alig várjuk, hogy szeretettel és gondoskodással fogadjuk őket otthon.”
