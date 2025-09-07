Megházasodott a Terminátor fia Patrik Schwarzenegger: itt vannak az első fotók a luxusesküvőről - Videó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egy exkluzív esküvő során összeházasodott a Fehér lótusz sztárja és barátnője Abby Champion. A ceremónián résztvett Patrick Schwarzenegger apukája Arnold Schwarzenegger és az exfelesége is.

Örömteli hírek érkeztek Amerikából: egybekelt Patrick Schwarzenegger és menyasszonya Abby Champion. A ceremónia és a lakodalom egy luxushelyszínen zajlott Idahoban. Az eseményen személyesen vett részt a Fehér lótusz sztárjának apukája Arnold Schwarzenegger is, aki büszke apaként állt az első sorban. Rajta kívül ott volt a vőlegény anyukája és Arnold exfelesége Maria Shriver is, valamint Chris Pratt is, aki egyben Patrick sógora is, mióta összeházasodott Katherine Schwarzeneggerrel.

Arnold Schwarzenegger fia Patrick Schwarzenegger és a barátnője Abby Champion
Arnold Schwarzenegger fia Patrick Schwarzenegger és a barátnője Abby Champion
Forrás: FilmMagic

Patrick Schwarzenegger igazi luxusesküvőt tartott

A PageSix számolt be róla, hogy a Schwarzenegger család az idahó-i Gozzer Ranch golfklubbot bérelte ki a három napos esküvő miatt, és naponta 20 ezer dollárt fizetnek érte, hogy más ne léphessen a birtok területére. Ez azt jelenti, hogy csak a bérleti díjra elköltöttek 20 millió forintnyi összeget, és ebben még nem volt benne az étel, ital, ruhák, és a ceremónia egyéb költségei.

A ceremónia során ott voltak Abby szülei Laura és Greg Champion, valamint Patrick féltestvére Joseph Baena is. Rajtuk kívül két színész Rob Lowe és Jason Isaac (a Harry Potter filmek Lucius Malfoy-ja) is résztvett az esküvőn.

A képek tanúsága szerint Patrick egy ízléses krémszínű szmokingban volt, míg a barátnője egy földig érő fátyolban, és egy ujjatlan menyasszonyi ruhában állt az oltárhoz. Az esküvőn készült fotókat itt tudjátok megtekinteni:

