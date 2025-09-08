Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csodás fotókon a teljes holdfogyatkozás: mutatjuk, hogy láttuk mi, magyarok, és milyen volt a világ többi táján - GALÉRIA

vérhold holdfogyatkozás égi jelenség
Life.hu
2025.09.08.
Szeptember 7-én különleges égi jelenség kápráztatta el a világot: teljes holdfogyatkozást figyelhettünk meg Magyarországról is. Bár az időjárás néhol felhősre fordult, sok helyen mégis tisztán kirajzolódott az égen a vöröses árnyalatú telihold, amelyet vérholdnak is neveznek.

A „vérhold” kifejezés onnan ered, hogy a Föld árnyéka a Holdat nem borítja teljesn sötétségbe, hanem a légkörön átszűrődő napfény vöröses színt kölcsönöz neki. Ez a különleges árnyalat tette a vasárnap esti holdfogyatkozást igazán felejthetetlenné.

Ilyen volt a teljes holdfogyatkozás Japánban
Ilyen volt a teljes holdfogyatkozás Japánban
Forrás: AFP

Teljes holdfogyatkozás: a felhős égbolt ellenére élvethető volt a látvány

Budapesten 19:31-kor kezdődött a teljes fogyatkozás, és egészen 20:53-ig tartott. Aki szerencsés volt, több mint két órán át gyönyörködhetett a látványban, amely során a hatalmas, vörös korong szinte lebegett a csillagok előtt. Bár néhol gomolyfelhők és záporok nehezítették a megfigyelést, az ország több részén is sikerült megcsodálni a teljes jelenséget. Ilyen volt például a Dél-Alföldről: 

Ilyen volt a holdfogyatkozás a Dél-Alföldről
Ilyen volt a holdfogyatkozás a Dél-Alföldről
Forrás: Life.hu

A világ számos pontján készültek felvételek – mindenhol ugyanaz a varázslatos vörös Hold tűnt fel az éjszakában. Egy biztos: a szeptember 7-i teljes holdfogyatkozás maradandó élményt adott azoknak, akik megálltak egy pillanatra, és felnéztek az égre vasárnap. Kattints a galériába a nagyobb fotókért!

Az úgynevezett vérhold, lefényképezve a Berlin feletti égbolton. Berlin, 2025. szeptember 7.
1 / 12
teljes holdfogyatkozás, magyarország, dél-alföld
1 / 12
Egy 5 percenként készített kompozit képen a teljes holdfogyatkozás a Fuji hegy felett Yamanakako faluban, Yamanashi prefektúrában, 2025. szeptember 8-án. A teljes napfogyatkozás olyan jelenség, amikor a Nap, a Föld és a Hold gyakorlatilag egy egyenes vona
1 / 12
A teljes holdfogyatkozás egy szakasza, amely a Föld árnyékában van, Dél-Franciaországból nézve. Ez akkor következik be, amikor a Hold, a Föld és a Nap egy vonalban vagy közel egy vonalban vannak.
1 / 12
Ez a fénykép a „Vérhold" néven is ismert teliholdat mutatja, előtérben levelekkel a teljes holdfogyatkozás egyik fázisában Jakartában 2025. szeptember 8-án.
1 / 12
Telihold emelkedik a Yeni mecset fölé a holdfogyatkozás alatt Isztambulban, 2025. szeptember 07-én.
1 / 12
Teljes holdfogyatkozás a tokiói Nemzeti Parlament épülete felett 2025. szeptember 8-án. A teljes napfogyatkozás olyan jelenség, amikor a Nap, a Föld és a Hold gyakorlatilag egy egyenes vonalban helyezkednek el, így a Föld árnyéka teljesen befedi a Holdat.
1 / 12
A vörös telihold, más néven vérhold látható holdfogyatkozás közben a kenyai Nairboi-ban 2025. szeptember 7-én.
1 / 12
Teljes holdfogyatkozás a kínai Sanghaj felett 2025. szeptember 8-án.
1 / 12
A Vérhold teljes holdfogyatkozás közben a Gemidzhii emlékmű felett Szkopjéban 2025. szeptember 8-án. Az égi esemény egész Ázsiában, valamint Európa és Afrika egyes részein látható volt, így a csillagászok szemtanúi lehettek a Föld árnyékának vöröses fényé
1 / 12
A telihold egy szekérszobor mögött emelkedik fel az oroszországi Szentpéterváron a Palota téren teljes holdfogyatkozás idején 2025. szeptember 7-én.
1 / 12
A vörös telihold, más néven vérhold látható holdfogyatkozás közben az olaszországi Szicíliában 2025. szeptember 7-én.
1 / 12
Berlin
AFP

