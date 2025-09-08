Csodás fotókon a teljes holdfogyatkozás: mutatjuk, hogy láttuk mi, magyarok, és milyen volt a világ többi táján - GALÉRIA

A „vérhold” kifejezés onnan ered, hogy a Föld árnyéka a Holdat nem borítja teljesn sötétségbe, hanem a légkörön átszűrődő napfény vöröses színt kölcsönöz neki. Ez a különleges árnyalat tette a vasárnap esti holdfogyatkozást igazán felejthetetlenné.

Ilyen volt a teljes holdfogyatkozás Japánban

Teljes holdfogyatkozás: a felhős égbolt ellenére élvethető volt a látvány

Budapesten 19:31-kor kezdődött a teljes fogyatkozás, és egészen 20:53-ig tartott. Aki szerencsés volt, több mint két órán át gyönyörködhetett a látványban, amely során a hatalmas, vörös korong szinte lebegett a csillagok előtt. Bár néhol gomolyfelhők és záporok nehezítették a megfigyelést, az ország több részén is sikerült megcsodálni a teljes jelenséget. Ilyen volt például a Dél-Alföldről:

Ilyen volt a holdfogyatkozás a Dél-Alföldről

A világ számos pontján készültek felvételek – mindenhol ugyanaz a varázslatos vörös Hold tűnt fel az éjszakában. Egy biztos: a szeptember 7-i teljes holdfogyatkozás maradandó élményt adott azoknak, akik megálltak egy pillanatra, és felnéztek az égre vasárnap.