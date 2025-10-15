Teljes titokban született! Senki sem sejtette, hogy újabb baba érkezik a hercegi családba

A baba érkezést hivatalos közleményben nem tudatták, de év elején Inga Griese újságíró, az ICON Magazine alapítója utalt Beatrice Borromeo várandósságára.

Beatrice Borromeo már háromgyerekes édesanya

Forrás: Corbis Entertainment

A most született kislány Karolina monacói hercegnő nyolcadik unokája. A család már eddig is népes volt: Pierre és Beatrice két fia mellett Andrea Casiraghi és felesége, Tatiana három gyermekkel – Sacha, India és Maximilian –, míg Charlotte Casiraghi két fiúval – Raphaëllel és Balthazarral – ajándékozta meg Caroline-t.

Pierre Casiraghi és Beatrice Borromeo 10 éve házasok

Pierre Casiraghi és Beatrice Borromeo 2015-ben házasodtak össze, miután évekkel korábban Milánóban, egyetemistaként ismerkedtek meg. Beatrice azóta is gyakran nyilatkozik arról, milyen fontos számára az egyensúly a család és a munka között.

„Kicsit bűntudatom volt, amikor újra elkezdtem dolgozni, de látom, hogy a gyerekeink boldogok és szeretik az iskolát. A férjem nagyon aktív apuka, ami rengeteget segít. A gyerekek minden nap emlékeztetnek rá, hogy mindig van hová fejlődni – hogy jobbak legyünk, és jobbá tegyük a világot” – mondta korábban egy interjúban.

Anyósáról, Karolina monacói hercegnőről is szeretettel beszélt: „Egyszer azt mondta, hogy a hagyományok őrzése, olyan, mint a tűz továbbadása. Ez nekem nagyon megmaradt. Hiszek abban, hogy megőrizhetjük a kulturális és történelmi értékeket anélkül, hogy beleragadnánk a múltba.”

A monacói család új tagját az egész ország szeretettel fogadta – a kis hercegnő már most mindenkit elvarázsol.