Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
uralkodóház

Teljes titokban született! Senki sem sejtette, hogy újabb baba érkezik a hercegi családba

uralkodóház hercegnő Monaco
Horváth Angéla
2025.10.15.
Pierre Casiraghi és felesége, Beatrice Borromeo harmadik gyermeküket köszönthették – ezúttal egy kislány érkezett a családba. A párnak már van két kisfia: Stefano 8, Francesco pedig 7 éves.

A baba érkezést hivatalos közleményben nem tudatták, de év elején Inga Griese újságíró, az ICON Magazine alapítója utalt Beatrice Borromeo várandósságára. 

Beatrice Borromeo már háromgyerekes édesanya
Beatrice Borromeo már háromgyerekes édesanya
Forrás: Corbis Entertainment

A most született kislány Karolina monacói hercegnő nyolcadik unokája. A család már eddig is népes volt: Pierre és Beatrice két fia mellett Andrea Casiraghi és felesége, Tatiana három gyermekkel – Sacha, India és Maximilian –, míg Charlotte Casiraghi két fiúval – Raphaëllel és Balthazarral – ajándékozta meg Caroline-t.

Pierre Casiraghi és Beatrice Borromeo 10 éve házasok

Pierre Casiraghi és Beatrice Borromeo 2015-ben házasodtak össze, miután évekkel korábban Milánóban, egyetemistaként ismerkedtek meg. Beatrice azóta is gyakran nyilatkozik arról, milyen fontos számára az egyensúly a család és a munka között.

„Kicsit bűntudatom volt, amikor újra elkezdtem dolgozni, de látom, hogy a gyerekeink boldogok és szeretik az iskolát. A férjem nagyon aktív apuka, ami rengeteget segít. A gyerekek minden nap emlékeztetnek rá, hogy mindig van hová fejlődni – hogy jobbak legyünk, és jobbá tegyük a világot” mondta korábban egy interjúban.

Anyósáról, Karolina monacói hercegnőről is szeretettel beszélt: „Egyszer azt mondta, hogy a hagyományok őrzése, olyan, mint a tűz továbbadása. Ez nekem nagyon megmaradt. Hiszek abban, hogy megőrizhetjük a kulturális és történelmi értékeket anélkül, hogy beleragadnánk a múltba.”

A monacói család új tagját az egész ország szeretettel fogadta – a kis hercegnő már most mindenkit elvarázsol.

Michael J. Fox megrázó vallomása: „Már nem próbálok járni, annyi csontom eltört”

A Vissza a jövőbe sztárja őszintén beszélt a Parkinson-kórral vívott harcáról. A Michael J. Fox elárulta, hogy a betegsége miatt annyi csonttörése volt az elmúlt években, hogy ma már nem mer önállóan járni és nem is megy jól neki.

Újabb titokra derült fény: ezért nem fogadott örökbe Jennifer Aniston, amikor kiderült, nem lehet saját gyereke

Bár a lombikkezelések nem jártak sikerrel, az adoptáción el sem gondolkodott. Jennifer Anistonnak mindenképpen az volt a vágya, hogy ő legyen a vérszerinti édesanyja gyerekének.

Fényderült a Victoria's Secret angyalainak edzéstervére: így gyúrják magukat bombázóvá

Ettől lehetnek neked is formás, izmos idomaid.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu