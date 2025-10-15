Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Újabb titokra derült fény: ezért nem fogadott örökbe Jennifer Aniston, amikor kiderült, nem lehet saját gyereke

adoptálás Jennifer Aniston gyerek
Bár a lombikkezelések nem jártak sikerrel, az adoptáción el sem gondolkodott. Jennifer Anistonnak mindenképpen az volt a vágya, hogy ő legyen a vérszerinti édesanyja gyerekének.

Ahogy megírtuk, Jennifer Aniston hosszú évtizedeken keresztül küzdött azért, hogy gyereke lehessen. Több lombikprogramban is részt vett, de nem jött össze a baba. Elmondta, nagyon bántotta, hogy lépten-nyomon azt olvasta magáról, hogy a karrierje miatt nem vállal  gyereket, sőt, olyan pletyka is szárnyra kapott, hogy Brad Pitt azért hagyta el, mert nem akart gyereket. Vallomása után felmerült a kérdés, miért nem fogadott örökbe, ha mindennél jobban vágyott az anyaságra. A színésznő nem kertelt, elmondta, mi volt az oka, hogy nem vállalta az adoptálást. 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 11: Jennifer Aniston is seen in soho on September 11, 2025 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)
Jennifer Aniston
Forrás: GC Images

Jennifer Aniston: „Saját DNS-t akartam egy kis emberben”

Jennifer Aniston őszintén beszélt arról, hogy a pletykák ellenére miért nem fogadott örökbe gyereket hosszú éveken át tartó termékenységi küzdelmei ellenére. A színésznő elárulta, hogy azért vett részt több lombikkezelésen, mert ragaszkodott ahhoz, hogy biológiai úton váljon anyává. „A saját DNS-emet akartam egy kis emberben” – vallotta be és hozzátette, sokan önzőnek tartották ezért, de a zsigereiben érezte, hogy saját gyerekre vágyik. 

Petesejtet sem fagyasztatott le

A színésznő elmondta, hogy a lombikprogramok sora mellett petesejtet nem fagyasztatott le, így „ez a hajó már elment” – fogalmazott és hozzátette:  hogy már túl van a szülőképes koron, megnyugvást is hozott számára. „Most már megnyugodtam, megtettem mindent, amit lehetett, már nem kell reménykednem és újra csalódnom. Ezért is beszélek most erről, már nincs értelme magamban tartani”  – nyilatkozta Aniston.

Élete tragédiájáról vallott Jennifer Aniston: 20 éves küzdelem van mögötte

Húsz éven át tartó meddőségi küzdelméről vallott a színésznő. Jennifer Aniston mára beletörődött a megváltoztathatatlanba.

Jennifer Aniston alaposan odacsapott Angelina Jolie-nak: senkit sem utál nála jobban

Jennifer Anistonnak új szövetségese akadt, és sokak szerint ezzel finoman Angelina Jolie-nak üzent. Aniston Marion Cotillarddal ápol jó barátságot, akiről évek óta azt pletykálják, hogy ő az egyetlen nő, aki miatt Angelina Jolie féltékeny volt Brad Pittre.

Jennifer Anistont évekig alázta az édesanyja – A színésznőt új szerelme segíti a traumák feldolgozásában

Jennifer Aniston újra kapcsolatban él, és a párja terapeutaként is támogatja. A 49 éves Jim Curtis hipnoterapeuta Los Angelesben praktizál, és a Jóbarátok 55 éves sztárját abban is segíti, hogy feldolgozza gyerekkora legfájdalmasabb élményeit – különösen az édesanyjával, Nancy Dow-val való feszült viszonyát.

 

 

