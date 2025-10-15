Újabb titokra derült fény: ezért nem fogadott örökbe Jennifer Aniston, amikor kiderült, nem lehet saját gyereke

Ahogy megírtuk, Jennifer Aniston hosszú évtizedeken keresztül küzdött azért, hogy gyereke lehessen. Több lombikprogramban is részt vett, de nem jött össze a baba. Elmondta, nagyon bántotta, hogy lépten-nyomon azt olvasta magáról, hogy a karrierje miatt nem vállal gyereket, sőt, olyan pletyka is szárnyra kapott, hogy Brad Pitt azért hagyta el, mert nem akart gyereket. Vallomása után felmerült a kérdés, miért nem fogadott örökbe, ha mindennél jobban vágyott az anyaságra. A színésznő nem kertelt, elmondta, mi volt az oka, hogy nem vállalta az adoptálást.

Jennifer Aniston

Forrás: GC Images

Jennifer Aniston: „Saját DNS-t akartam egy kis emberben”

Jennifer Aniston őszintén beszélt arról, hogy a pletykák ellenére miért nem fogadott örökbe gyereket hosszú éveken át tartó termékenységi küzdelmei ellenére. A színésznő elárulta, hogy azért vett részt több lombikkezelésen, mert ragaszkodott ahhoz, hogy biológiai úton váljon anyává. „A saját DNS-emet akartam egy kis emberben” – vallotta be és hozzátette, sokan önzőnek tartották ezért, de a zsigereiben érezte, hogy saját gyerekre vágyik.

Petesejtet sem fagyasztatott le

A színésznő elmondta, hogy a lombikprogramok sora mellett petesejtet nem fagyasztatott le, így „ez a hajó már elment” – fogalmazott és hozzátette: hogy már túl van a szülőképes koron, megnyugvást is hozott számára. „Most már megnyugodtam, megtettem mindent, amit lehetett, már nem kell reménykednem és újra csalódnom. Ezért is beszélek most erről, már nincs értelme magamban tartani” – nyilatkozta Aniston.