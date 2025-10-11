Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat Brigitta

Meghan Markle megható fotót posztolt Lilibetről, a lányok világnapján

Variety - Kristina Bumphrey
világnap Meghan Markle Lilibet
Life.hu
2025.10.11.
Lányok ez a mi napunk! Meghan Markle Lilibetről osztott meg fotókat az Instagramján, a lányok világnapja alkalmából.

Meghan Markle édes kis képet osztott meg Lilibetről az Instagramján.

Meghan Markle Instagramra posztolt a kislányáról
Meghan Markle Instagramra posztolt a kislányáról
Forrás: Variety

Meghan Markle a lányos anyukákat ünnepli

Az egykori hercegné nem szeret képeket megosztani a gyerekeiről. Megfogadták Harryvel, hogy a gyerkőcöket bizony nem teszik ki a média árgus szemeinek. Viszont Meghan néha így is ad az alattvalóknak egy-egy jutalom morzsát. Lásd, az utóbbi Instagram posztját, ahol Lilibet-tel közösen vannak a képen, de természetesen háttal, hogy az arca ne látszódjon a kislánynak.

Október 11-én van a lányok világnapja és ez az alkalom ihlette meg a hercegi anyukát. 

Minden lánynak - a világ a tiétek. Tegyél meg minden azért, hogy megvédd az igazad, megmutasd a hangod és mindemellett támogassátok egymást. Mi ugyanezt fogjuk tenni. 

Ez a te igazad és a mi felelősségünk.

 

- írja Meghan rejtélyesen a poszthoz. 

