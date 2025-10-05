Meghan Markle két év után váratlanul felbukkant Európában: talpig fehérben vonult a párizsi divathéten - FOTÓ

Minden szem Meghan Markle-re szegeződött, amikor fülig érő mosollyal, talpig hófehérben megjelent a párizsi divathéten. Harry herceg felesége túlméretezett kabátot viselt fehér inggel és hozzá illő nadrággal és fekete tűsarkúval. Haját kontyba tűzte, sminket szinte nem is viselt. A Vogue legendás főszerkesztőjét, Anna Wintourt meleg öleléssel, az ausztrál filmrendező, Baz Luhrmann pedig egy puszival köszöntötte.

Meghan Markle a Párizsi divathéten

Forrás: Getty Images

Ez volt Meghan Markle első megjelenése a párizsi divathéten és első európai útja a 2023-as düsseldorfi Invictus Games óta. A Balenciaga show-n olyan sztárok is részt vettek, mint Anne Hathaway – aki épp Az ördög Pradát visel folytatását forgatja – és Lauren Sánchez Bezos, Jeff Bezos felesége.

Meghan Markle Párizsban: kínos jelenet Pier Paolo Picciolival

Egy TikTokon terjedő videó szerint, amikor Meghan Markle odalépett a Balenciaga új kreatív igazgatójához, Pier Paolo Picciolihoz, hogy két puszival üdvözölje, véletlenül összefejeltek. A jelenet kínosés vicces is volt egyszerre, a tervező és Meghan nevetéssel prbálták oldani a helyzetet, majd kézen fogva pózoltak a fotósoknak. A hercegné szóvivője szerint Meghan régóta csodálja Piccioli stílusát és modern eleganciáját, így valószínűleg az izgalom miatt történt a baki.

Harry herceg nem tartott feleségével, Meghan-t testőrei kísérték a szállodájától a divatbemutató helyszínére, ahol több tucat rajongó várta, hogy megpillanthassa. Egy családhoz közeli forrás szerint a pár mindig ügyel arra, hogy egyikük otthon maradjon a gyerekekkel – ezúttal Harry fektette le Archie-t és Lilibetet.