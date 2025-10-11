Kellemetlen – Harry Meghan fenekét simogatta nyilvánosság előtt, az arcuk azonban nem a szerelmet tükrözte

Ahogy megírtuk, Harry herceg és Meghan Markle hivatalos eseményen vettek részt a minap New Yorkban, ahol a Project Healthy Minds gálájára voltak hivatalosak, ahol a humanitáriusi díjjal tüntették ki őket. A viselkedésük azonban ismét kiverte a biztosítékot a követőiknél.

Meghan Markle és Harry herceg jótékonysági díjat vett át

Forrás: Getty Images

Harry herceg és Meghan Markle kínos pillanata

A Harry és Meghan kézen fogva pózoltak a kamerák előtt, ám a pillanat gyorsan kínossá vált, amikor Harry keze végigsiklott felesége fenekén. A mozdulat azonnal felkeltette a sajtó és a közösségi média figyelmét és mindenki erről, valamint a metakommunikációjukról beszél.

Meghan ingerültnek tűnt

Bár a fotókon a pár szorosan összekulcsolt kézzel látható, az arcukon nem látszik meghittség. Meghan a feszültségét nem is tudta leplezni, a kamerák előtt többször is ingerülten nézett férjére. Ezúttal a szokásuktól eltérően Harry ment előre, amikor a fotósfal felé vették az irányt, ami szintén nem tetszett Meghannek, aki megszokta, hogy ő a vezető a kapcsolatban, és ez minden apró részletre igaz.

A közösségi média is reagált a látottakra

„Ez a testbeszéd! Jaj!” – írta egy felhasználó az X-en. Egy másik kommentelő hozzátette: „Csak nézzetek rá Harryre, nincs semmi élet az arcán. Valójában szomorú. Egy mérgező, nárcisztikus személlyel kötött házasságot, és hatalmas árat fizet érte.” Egy harmadik felhasználó szerint a jelenet „Károly és Diana utolsó közös napjaira emlékeztet”, utalva arra, hogy Harry szülei, III. Károly király és Diana hercegné házassága a nyilvános szereplések során mennyire feszültté vált. Egy negyedik kommentelő így fogalmazott: „A feszültség tapintható közöttük. Igazság szerint Harry esetlenül viselkedik ezeken az eseményeken, de Meghan, mint mindig, túlkompenzálja ezt. A tekintetén látszik, hogy csak megjátssza, hogy szerelmes, és ez szánalmas.” Egy hozzászóló pedig így írt: „Nicole és Keith is ezt tette, és mindannyian tudjuk, mi lett ennek a vége”.