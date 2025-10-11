Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat Brigitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Sussex

Kellemetlen – Harry Meghan fenekét simogatta nyilvánosság előtt, az arcuk azonban nem a szerelmet tükrözte

Sussex Meghan Markle Harry herceg
A sussexi hercegi pár újabb nyilvános megjelenése ismét borzolta a kedélyeket. A rajongóik feszültséget érzékelnek Harry és Meghan Markle között. Szerintük egyáltalán nem boldogok, a testbeszédük arról árulkodik, hogy elhidegültek egymástól.

Ahogy megírtuk, Harry herceg és Meghan Markle hivatalos eseményen vettek részt a minap New Yorkban, ahol a Project Healthy Minds gálájára voltak hivatalosak, ahol a humanitáriusi díjjal tüntették ki őket. A viselkedésük azonban ismét kiverte a biztosítékot a követőiknél. 

Meghan Markle és Harry herceg jótékonysági díjat vett át
Meghan Markle és Harry herceg jótékonysági díjat vett át
Forrás: Getty Images

Harry herceg és Meghan Markle kínos pillanata

A Harry és Meghan kézen fogva pózoltak a kamerák előtt, ám a pillanat gyorsan kínossá vált, amikor Harry keze végigsiklott felesége fenekén. A mozdulat azonnal felkeltette a sajtó és a közösségi média figyelmét és mindenki erről, valamint a metakommunikációjukról beszél.

Meghan ingerültnek tűnt

Bár a fotókon a pár szorosan összekulcsolt kézzel látható, az arcukon nem látszik meghittség. Meghan a feszültségét nem is tudta leplezni, a kamerák előtt többször is ingerülten nézett férjére. Ezúttal a szokásuktól eltérően Harry ment előre, amikor a fotósfal felé vették az irányt, ami szintén nem tetszett Meghannek, aki megszokta, hogy ő a vezető a kapcsolatban, és ez minden apró részletre igaz.

A közösségi média is reagált a látottakra

„Ez a testbeszéd! Jaj!” – írta egy felhasználó az X-en. Egy másik kommentelő hozzátette: „Csak nézzetek rá Harryre, nincs semmi élet az arcán. Valójában szomorú. Egy mérgező, nárcisztikus személlyel kötött házasságot, és hatalmas árat fizet érte.” Egy harmadik felhasználó szerint a jelenet „Károly és Diana utolsó közös napjaira emlékeztet”, utalva arra, hogy Harry szülei, III. Károly király és Diana hercegné házassága a nyilvános szereplések során mennyire feszültté vált. Egy negyedik kommentelő így fogalmazott: „A feszültség tapintható közöttük. Igazság szerint Harry esetlenül viselkedik ezeken az eseményeken, de Meghan, mint mindig, túlkompenzálja ezt. A tekintetén látszik, hogy csak megjátssza, hogy szerelmes, és ez szánalmas.” Egy hozzászóló pedig így írt:Nicole és Keith is ezt tette, és mindannyian tudjuk, mi lett ennek a vége”.

Meghan Markle azt hitte, újra a Brilliáns elmékben van: gála helyett a bíróságra öltözött

Meghan Markle letisztult, fekete nadrágkosztümöt viselt a minap New Yorkban. Harry herceggel együtt humanitárius díjat vehetett át, ám a hercegné inkább úgy nézett ki, mint aki a bíróságra öltözött.

Meghan Markle meggyalázta Diana emlékét: "több mint ostoba és hihetetlenül érzéketlen"

A néhai hercegné balesete helyszínén videózott Harry herceg felesége. Meghan Markle ezzel ismét kihúzta a gyufát, a kommentelők egy emberként támadják a felvételért.

Meghan Markle két év után váratlanul felbukkant Európában: talpig fehérben vonult a párizsi divathéten - FOTÓ

Hatalmas feltűnést keltett Meghan Markle, amikor váratlanul megjelent a Balenciaga divatbemutatóján a párizsi divathéten. A 44 éves sussexi hercegné több mint két év után először járt Európában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu