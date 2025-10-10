Vilmos herceg és Katalin hercegné személyzet nélkül költöznek a Forest Lodge-ba: jó okuk van erre

A család jelenleg a windsori birtokon, az Adelaide Cottage négyszobás, szerény rezidenciájában él, amely nem rendelkezik személyzeti szállásokkal; a dadák, a házvezetők és a biztonságiak közeli házikókban laknak. Ez a rend akkor is megmarad, amikor már a tágasabb Forest Lodge-ban él a család: Katalin hercegné és Vilmos herceg ragaszkodnak a lehető legegyszerűbb hétköznapokhoz. Belső források szerint a döntést alaposan megfontolták: „A mindennapi házimunkát tényleg ők végzik. A gyerekektől is elvárják, hogy besegítsenek – zsebpénzt is így kapnak. Sokkal egyszerűbb életet élnek, mint sokan gondolnák.” A palotai bennfentesek azt is hangsúlyozzák: Vilmos és Katalin tudatosan teremtenek olyan közeget, ahol a felelősségvállalás korán kezdődik – terítés, rendrakás, beágyazás. A cél, hogy György herceg (12), Sarolta hercegnő (10) és Lajos herceg (7) a lehető legnormálisabb gyerekkort élhessék.

Az Adelaide Cottage - innen költözik el Vilmos herceg és Katalin hercegné

Forrás: Profimedia

Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése végleges

A kevésbé formális, egyszerűbb élet a korábbi uralkodói mintákhoz képest éles váltás. II. Erzsébet hosszú uralkodása alatt a Buckingham-palotában, bentlakó személyzettel élt; a 76 éves III. Károly már inkább munkahelyként tekint a palotára. Források szerint Vilmos apja példáját követve királyként is csak hivatalos teendőkre használná a palotát. „Vilmos úgy véli, a monarchia nem foroghat tovább a nagy paloták körül. Azt szeretné, ha a gyermekei a földön járnának, és tudnák, hogyan élnek a hétköznapi családok. A Forest Lodge lesz az állandó otthonuk, még akkor is, ha ő király lesz” – mondta a család egyik barátja.

Forest Lodge Windsor

Forrás: Profimedia

Egy forrás szerint a Buckingham-palota ma már lényegében tényleg egy munkahely, hatalmas irodaterülettel. Senki sem akar az irodájában élni, Vilmos herceg pedig a jelek szerint teljesen átalakítja majd a monarchiát. Katalin hercegné és családja a kölözést véglegesnek gondolja, akkor sem mennek el a Forset Lodge-ból, ha Vilmos király lesz.