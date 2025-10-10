Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vilmos herceg és Katalin hercegné személyzet nélkül költöznek a Forest Lodge-ba: jó okuk van erre

Getty Images
brit királyi család katalin hercegné Vilmos herceg
Horváth Angéla
2025.10.10.
A walesi hercegi pár a palota falain belül is hétköznapi életet él: év végétől a Windsor Great Parkban álló, nyolc hálószobás Forest Lodge lesz az otthonuk, ám továbbra sem igényelnke 24 órás személyzetet. A döntést a gyerekei érdekében hozták meg.

A család jelenleg a windsori birtokon, az Adelaide Cottage négyszobás, szerény rezidenciájában él, amely nem rendelkezik személyzeti szállásokkal; a dadák, a házvezetők és a biztonságiak közeli házikókban laknak. Ez a rend akkor is megmarad, amikor már a tágasabb Forest Lodge-ban él a család: Katalin hercegné és Vilmos herceg ragaszkodnak a lehető legegyszerűbb hétköznapokhoz. Belső források szerint a döntést alaposan megfontolták: „A mindennapi házimunkát tényleg ők végzik. A gyerekektől is elvárják, hogy besegítsenek – zsebpénzt is így kapnak. Sokkal egyszerűbb életet élnek, mint sokan gondolnák.” A palotai bennfentesek azt is hangsúlyozzák: Vilmos és Katalin tudatosan teremtenek olyan közeget, ahol a felelősségvállalás korán kezdődik – terítés, rendrakás, beágyazás. A cél, hogy György herceg (12), Sarolta hercegnő (10) és Lajos herceg (7) a lehető legnormálisabb gyerekkort élhessék.

Az Adelaide Cottage - innen költözik el Vilmos herceg és Katalin hercegné
Az Adelaide Cottage - innen költözik el Vilmos herceg és Katalin hercegné
Forrás: Profimedia

Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése végleges

A kevésbé formális, egyszerűbb élet a korábbi uralkodói mintákhoz képest éles váltás. II. Erzsébet hosszú uralkodása alatt a Buckingham-palotában, bentlakó személyzettel élt; a 76 éves III. Károly már inkább munkahelyként tekint a palotára. Források szerint Vilmos apja példáját követve királyként is csak hivatalos teendőkre használná a palotát. „Vilmos úgy véli, a monarchia nem foroghat tovább a nagy paloták körül. Azt szeretné, ha a gyermekei a földön járnának, és tudnák, hogyan élnek a hétköznapi családok. A Forest Lodge lesz az állandó otthonuk, még akkor is, ha ő király lesz” – mondta a család egyik barátja. 

Katalin Vilmos házai
Forest Lodge Windsor
Forrás: Profimedia

Egy forrás szerint a Buckingham-palota ma már lényegében tényleg egy munkahely, hatalmas irodaterülettel. Senki sem akar az irodájában élni, Vilmos herceg pedig a jelek szerint teljesen átalakítja majd a monarchiát. Katalin hercegné és családja a kölözést véglegesnek gondolja, akkor sem mennek el a Forset Lodge-ból, ha Vilmos király lesz.

Vilmos herceg nyilvánosan sírta el magát: erről neki is borzalmasan nehéz volt beszélni

Vilmos herceg könnyes szemmel hallgatta egy bátor anya történetét, akinek férje mindössze öt nappal egyéves kisfiuk halála után követett el öngyilkosságot. A találkozón Rhian Mannings nyíltan beszélt az őt ért veszteségről és a gyász feldolgozásának nehézségeiről.

Meghan Markle azt hitte, újra a Brilliáns elmékben van: gála helyett a bíróságra öltözött

Meghan Markle letisztult, fekete nadrágkosztümöt viselt a minap New Yorkban. Harry herceggel együtt humanitárius díjat vehetett át, ám a hercegné inkább úgy nézett ki, mint aki a bíróságra öltözött.

Angelina Jolie évek óta nem tette be a lábát a Château Miraval birtokra: azt mondja, szörnyűségek történtek ott

Angelina Jolie október 6-án ellenkérelmet nyújtott be Brad Pittnek a francia Château Miraval borászattal kapcsolatos, évek óta húzódó perben. A színésznő a bírósági iratokban azt állítja: sem ő, sem gyermekeik nem lépték át a birtok kapuját a váláshoz vezető „fájdalmas történések” óta.

 

