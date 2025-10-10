Döbbenet: 30 ezer ember előtt szült élőben a streamer - VIDEÓ

A mai kor úgy tűnik, már tényleg arról szól, hogy az emberek magánéletük legapróbb részleteit is kiteregetik. Megy a lájk és a feliratkozók vadászata, miközben elvész a privát szféra. A videójátékokat streamelő nők egy része gyakran kihívó öltözékkel vagy viselkedéssel próbálja növelni népszerűségét, de az egyikük most még ennél is továbbment. A több mint 350 ezer követővel rendelkező Twitch-streamer, Fandy ugyanis vajúdását és otthonszülését egyaránt élő közvetítés formájában osztotta meg a nagyérdeművel.

Fandy 30 ezer néző előtt közvetítette élőben otthonszülését.

Így veszik el az otthonszülés intimitása

Fandy 2015 óta van jelen a platformon, és olyan kultikus játékok − szintén élő − közvetítésével vált ismerté mint a Warcraft, Overwatch és a League of Legends. Idővel nagy rajongótábort gyűjtött maga köré, és egy pillanatig sem titkolta, hogy gyermeket vár. Közösségi oldalain is sokat posztolt várandósságáról. Teltek a hónapok, Fandy pedig úgy döntött, első gyermekének születését bizony végig streamelni fogja. A nyolcórás élő közvetítés alatt a mintegy 30 ezer néző valós időben követhette végig a fiatal nő vajúdását és otthonszülését. Egy dúla, egy orvos és a szerettei körében megélt, intimnek egyáltalán nem nevezhető pillanatokban ráadásul Fandy még a chattel is beszélgetett, tehát a szerencsések egy interaktív szülés részesei lehettek. Két fájás között a kismama még viccelődött is, és reagált a nézők biztató üzeneteire. Kislányát, Lunát a nappaliban felállított medencében, komplikációk nélkül szülte meg. Az anyuka és a baba is jól vannak.

Megható vagy felháborító?

A reakciók persze nem maradtak el. A legtöbb néző végig drukkolt, és igazán megható pillanatnak nevezték az élőben közvetített otthonszülést, míg mások értetlenül álltak a jelenség előtt, és arra kérték a nőt, hogy kapcsolja ki a kamerát. Más streamerek is csatlakoztak a rendhagyó eseményhez, és voltak, akik megkérdőjelezték, hogy egyáltalán belefér-e ez a Twitch szabályzatába. A kérdéses helyzetet végül maga a platform vezérigazgatója oldotta fel, aki a Daily Dot értesülései szerint egyszer csak megjelent az élő közvetítés csevegésében, és jó kívánságait fejezte ki:

Fandy, sok szerencsét és gratulálok! A legjobbakat kívánom ehhez az utazáshoz!

Ugyan semmi konkrét dolgot nem mutatott a kamera, erre Fandy és csapata is nagyon figyelt, mégis nagy port kavart. Vajon meddig terjed a közönség iránti nyitottság, és hol kezdődik a túlzott kitárulkozás? Egyesek úgy vélik, az otthonszülés élő közvetítése bátor és gyönyörű gesztus, hiszen ez az élet természetes része, és nincs mit szégyellni rajta. Mások viszont azt az álláspontot erősítik, hogy ez egy rendkívül személyes pillanat, ami egyszerűen nem tartozik ország-világra. Fandy nem érzi, hogy bármi rosszat tett volna, hiszen a szülést az élet egyik legszebb pillanatának tartja, amit szeretett volna megosztani a követivel is. Azt, hogy ez egy inspiráló vagy épp elrettentő precedens-e, mindenki maga dönti el. Egy azonban biztos, ezt a streamet nehéz lesz túlszárnyalni.