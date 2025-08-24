Császármetszést hajtott végre magán a nő: ő és a babája is túlélték

A nő elképesztő lélekerőről és bátorságról tett tanúbizonyságot, amiért képes volt magán öncsászármetszést végezni. Csodával határos módon a műtét után mindketten, ő és a fia is életben maradtak.

A mexikói nő császármetszést végzett saját magán: ő és a fia is túlélték a kényszer szülte beavatkozást.

Forrás: "Forrás: YouTube "

A mexikói nő csodával határos öncsászármetszése

A dél-mexikói magas hegyekben egy kis faluban élt Ramírez Pérez, az a 40 éves nő, aki már a sokadik gyermekét várta. Szülési fájdalmai már 12 órája tartottak, de a baba elakadt és az elszigetelt, víz és áram nélküli helyen, egy kis félszobás fakunyhójában Ramírez nem tudott orvosi segítséget kérni. Ahogy az órák egyre csak teltek, úgy erősödtek az elviselhetetlen fájdalmai is a vajúdás során, de a szülés nem haladt jól. Ramírez érezte, hogy nem fog tudni természetes úton megszületni a babája, ezért kétségbeesésében egy vakmerő döntést hozott: kezébe vette a szülés lebonyolítását! Kénytelen volt saját magán császármetszést végezni, hogy kilencedik gyermeke épségben megszülethessen.



Nem bírtam tovább a fájdalmat. Úgy döntöttem, hogyha a babám meg fog halni, akkor nekem is meg kell halnom. De ha fel akar nőni, akkor látni fogom felnőni, és a gyermekem mellett lehetek. Abban bíztam, Isten mindkettőnk életét megmenti.

– mondta a The Sydney Morning Heraldnak adott interjújában.

Mi motiválta?

Az asszony elmondása alapján egy korábbi tragédia ösztönözte arra, hogy belevágjon ebbe a fájdalmas és brutális tettbe: két évvel azelőtt elveszítette gyermekét, aki szintén elakadt a szülésnél. Mivel már átélt egy óriási veszteséget, most nem akarta kockáztatni a fia életét.

A korábbi szüléseinél szerzett tapasztalata segítette

A „műtét” előtt ivott kicsit a híres mexikói szeszes italból (mezcal), hogy ezzel kicsit csillapítsa fájdalmát. Majd minden steril körülményt mellőzve egy konyhakéssel három darab 15 centiméteres metszést vágott a hasfalán.

A hős anya szerencsére kifejezetten jól forgatta a kést, mivel korábban már dolgozott fel állatokat, így nem vágta meg a belső szerveit. A hosszú, fájdalmas és lenyűgöző lélekjelenlétet követelő szülés után világra hozta a fiát. Egyik gyermekének közben sikerült segítséget hívnia, úgyhogy megérkezett a helyi ápolónő, aki ideiglenesen össze tudta varrni a sebet, majd megindultak a nyolc órás útra a legközelebbi kórház felé. Az orvosok megállapították, hogy nem történt súlyos belső sérülés, csak antibiotikumos kezelésre volt szüksége.

Az orvosok szerint azért lehetett sikeres a beavatkozás, mert nő az előző szüléseiből szerzett tapasztalatai alapján, már ismerte a testének a jelzéseit és hogy tökéletes vágást tudott ejteni.

Emellett az is külön a szerencsének tudható be, hogy a méhlepény nem tapadt le, mert az súlyos vérzést okozhatott volna, amivel csökkent volna az életben maradásuk esélye. A kórházban töltött tíz nap után pedig hazamehetett az édesanya az egészséges újszülöttjével.