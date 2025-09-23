Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A nyaralása alatt, a mosdóban szülte meg gyermekét a 45 éves nő: fogalma sem volt róla, hogy várandós

Northfoto - SWNS
szülés család várandóság
Nagy Kata
2025.09.23.
A 45 éves Helen Green csak egy könnyed kis nyaralást szeretett volna a férjével, ami azonban az egyik éjszaka történt, az egész életüket megváltoztatta. A lehető legdurvább módon fedezték fel a 45 éves nő terhességét.

Helen Green a terhesség nyomait sem vélte felfedezni magán, egészen a szülés pillanatáig.

Helen Green nem tudta, hogy várandós
Helen Greennek fogalma sem volt róla hogy várandós, egészen a szülés pillanatáig. 
Forrás:  Northfoto 

 

Fogalma sem volt a terhességéről, azt hitte gyomorpanaszok gyötrik

A 45 éves Helen és Michael Green egy romantikus nyaralást tervezett a kanadai Torontóban a 6 éves lányukkal, Darcyval. A pihenés első napjain minden a tervek szerint történt: autókáztak, pihentek, megnézték a helyi látványosságokat. Május 11-én pedig megérkeztek a Holiday Inn nevű hotelbe, ahol a hosszú nap után hullafáradtan dőltek az ágyukba. 

Bár Michael és Darcy szinte rögtön elaludt, Helen szemére nem jött álom: borzasztó fájdalmak gyötörték, így arra gyanakodott, hogy valamilyen romlott ételt ehetett.

Három óra elteltével nem bírta tovább, és a mosdó felé vette az irányt azzal a szándékkal, hogy könnyít magán, de két nyomás után legnagyobb döbbenetére egy kisbaba zuhant ki belőle.

Helen in the hotel with Olivia. A Brit woman who had no idea she was pregnant ended up having a baby when she went to the toilet while on holiday in Canada. Helen and Michael Green, both 45, arrived in Toronto, Canada on May 21 for their ten day road trip with their daughter, Darcy, six - unaware that Helen was seven months pregnant. But when Helen woke up with tummy pains in the middle of the night and went to the bathroom she suddenly felt an "urge to push" and looked down to see a baby.Helen had experienced a cryptic pregnancy - when a person doesn't realise they are pregnant until late in the pregnancy or even during labour - and even had a regular period. Photo released 14/08/2025
Ebben a hotelszobában adott életet gyermekének Helen
Forrás:  Northfoto 

 Ennél már csak a férje döbbent le jobban, aki hajnal kettőkor egy síró csecsemő hangjára ébredt. 

baby Olivia. A Brit woman who had no idea she was pregnant ended up having a baby when she went to the toilet while on holiday in Canada. Helen and Michael Green, both 45, arrived in Toronto, Canada on May 21 for their ten day road trip with their daughter, Darcy, six - unaware that Helen was seven months pregnant. But when Helen woke up with tummy pains in the middle of the night and went to the bathroom she suddenly felt an "urge to push" and looked down to see a baby.Helen had experienced a cryptic pregnancy - when a person doesn't realise they are pregnant until late in the pregnancy or even during labour - and even had a regular period. Photo released 14/08/2025
Forrás:  Northfoto 

A kis család azonnal a kórházba rohant, közben pedig igyekeztek úrrá lenni a rajtuk egyre elhatalmasodó pánikon: 

Annyira zavart voltam, hogy alig tudtuk felfogni, mi történik. Nem tudtuk, hogy a baba jól van-e, vagy hogy hány hónapra született, azt sem ellenőriztük, hogy egyáltalán fiú vagy lány.

 – mondta Michael a New York Postnak. Az orvosok aztán felvilágosították őket, hogy annak ellenére, hogy Helennek rendszeres volt a menstruációja, rejtett terhességet élt át, aminek semmilyen tünete nem volt. A nő előzőleg már életet adott két gyermeknek (Darcy 6, Harry 18 éves), és állítása szerint mindkét várandóság alatt hatalmas volt a hasa és egyértelmű jelei voltak az állapotának.

Helen, Michael and Darcy with Olivia in Canada. A Brit woman who had no idea she was pregnant ended up having a baby when she went to the toilet while on holiday in Canada. Helen and Michael Green, both 45, arrived in Toronto, Canada on May 21 for their ten day road trip with their daughter, Darcy, six - unaware that Helen was seven months pregnant. But when Helen woke up with tummy pains in the middle of the night and went to the bathroom she suddenly felt an "urge to push" and looked down to see a baby.Helen had experienced a cryptic pregnancy - when a person doesn't realise they are pregnant until late in the pregnancy or even during labour - and even had a regular period. Photo released 14/08/2025
A kis család boldogabb, mint valaha. 
Forrás:  Northfoto 

Az egészséges kislányt végül a kórház egyik ápolónőjéről Oliviának nevezték el, és azóta hatalmas boldogságban és szeretetben nevelik a váratlan kis jövevényt. 

