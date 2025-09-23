A nyaralása alatt, a mosdóban szülte meg gyermekét a 45 éves nő: fogalma sem volt róla, hogy várandós

Helen Green a terhesség nyomait sem vélte felfedezni magán, egészen a szülés pillanatáig.

Fogalma sem volt a terhességéről, azt hitte gyomorpanaszok gyötrik

A 45 éves Helen és Michael Green egy romantikus nyaralást tervezett a kanadai Torontóban a 6 éves lányukkal, Darcyval. A pihenés első napjain minden a tervek szerint történt: autókáztak, pihentek, megnézték a helyi látványosságokat. Május 11-én pedig megérkeztek a Holiday Inn nevű hotelbe, ahol a hosszú nap után hullafáradtan dőltek az ágyukba.

Bár Michael és Darcy szinte rögtön elaludt, Helen szemére nem jött álom: borzasztó fájdalmak gyötörték, így arra gyanakodott, hogy valamilyen romlott ételt ehetett.

Három óra elteltével nem bírta tovább, és a mosdó felé vette az irányt azzal a szándékkal, hogy könnyít magán, de két nyomás után legnagyobb döbbenetére egy kisbaba zuhant ki belőle.

Ebben a hotelszobában adott életet gyermekének Helen

Ennél már csak a férje döbbent le jobban, aki hajnal kettőkor egy síró csecsemő hangjára ébredt.

A kis család azonnal a kórházba rohant, közben pedig igyekeztek úrrá lenni a rajtuk egyre elhatalmasodó pánikon:

Annyira zavart voltam, hogy alig tudtuk felfogni, mi történik. Nem tudtuk, hogy a baba jól van-e, vagy hogy hány hónapra született, azt sem ellenőriztük, hogy egyáltalán fiú vagy lány.

– mondta Michael a New York Postnak. Az orvosok aztán felvilágosították őket, hogy annak ellenére, hogy Helennek rendszeres volt a menstruációja, rejtett terhességet élt át, aminek semmilyen tünete nem volt. A nő előzőleg már életet adott két gyermeknek (Darcy 6, Harry 18 éves), és állítása szerint mindkét várandóság alatt hatalmas volt a hasa és egyértelmű jelei voltak az állapotának.

A kis család boldogabb, mint valaha.

Az egészséges kislányt végül a kórház egyik ápolónőjéről Oliviának nevezték el, és azóta hatalmas boldogságban és szeretetben nevelik a váratlan kis jövevényt.